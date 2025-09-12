Så tar Generation Z kommandot över AI på jobbet

Generation Z driver på utvecklingen av artificiell intelligens på arbetsplatserna och coachar nu sina äldre kollegor.

En ny rapport visar hur dynamiken förändrar både samarbetet och hierarkierna.

Unga tar ledningen med AI

Vissa har kallat Generation Z för den mest svårhanterliga generationen att arbeta med. De tillhör den första generationen som växte upp med mobiltelefoner, sociala medier och fri tillgång till internet, något som ofta kopplas till höga krav på omgivningen och en vilja att sätta sina egna spelregler.

Men en ny rapport visar en annan bild. Nästan två tredjedelar av yngre anställda hjälper äldre kollegor att ta till sig AI-verktyg, enligt en färsk undersökning från International Workplace Group (IWG) som bygger på svar från över 2 000 kontorsanställda i USA och Storbritannien.

”Detta stöd tar ofta olika former, från praktisk vägledning till att dela praktiska tips för att integrera AI i dagliga arbetsflöden”, berättar IWG:s grundare och vd Mark Dixon för CNBC Make It.

Fyra av fem chefer säger att samarbetet med yngre kollegor frigör tid för “uppgifter med högre värde”, och 82 procent menar att AI-initiativet har öppnat för nya affärsmöjligheter.

Uppväxta med mobil och sociala medier, Generation Z sätter sina egna spelregler och driver på AI-boomen på jobbet. (Foto: Unsplash)