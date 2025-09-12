AI förändrar arbetslivet i rasande fart. Nu pekar en ny studie ut vilken generation som håller i taktpinnen.
Så tar Generation Z kommandot över AI på jobbet
Generation Z driver på utvecklingen av artificiell intelligens på arbetsplatserna och coachar nu sina äldre kollegor.
En ny rapport visar hur dynamiken förändrar både samarbetet och hierarkierna.
Unga tar ledningen med AI
Vissa har kallat Generation Z för den mest svårhanterliga generationen att arbeta med. De tillhör den första generationen som växte upp med mobiltelefoner, sociala medier och fri tillgång till internet, något som ofta kopplas till höga krav på omgivningen och en vilja att sätta sina egna spelregler.
Men en ny rapport visar en annan bild. Nästan två tredjedelar av yngre anställda hjälper äldre kollegor att ta till sig AI-verktyg, enligt en färsk undersökning från International Workplace Group (IWG) som bygger på svar från över 2 000 kontorsanställda i USA och Storbritannien.
”Detta stöd tar ofta olika former, från praktisk vägledning till att dela praktiska tips för att integrera AI i dagliga arbetsflöden”, berättar IWG:s grundare och vd Mark Dixon för CNBC Make It.
Fyra av fem chefer säger att samarbetet med yngre kollegor frigör tid för “uppgifter med högre värde”, och 82 procent menar att AI-initiativet har öppnat för nya affärsmöjligheter.
Tvåvägsutbyte överbryggar klyftor
Att Generation Z tar täten betyder inte att kunskapsutbytet bara går åt ett håll. Dixon beskriver dynamiken som ett ömsesidigt partnerskap.
“Det som gör denna dynamik så effektfull är dess ömsesidighet. Yngre anställda använder sina digitala kunskaper för att vägleda kollegor och introducera nya arbetssätt, medan seniora kollegor bidrar med sin erfarenhet, branschkunskap och mer strategiska perspektiv”, säger han.
Samtidigt suddas gränserna ut mellan nivåerna på arbetsplatsen.
“Detta tvåvägsutbyte överbryggar inte bara generationsklyftor utan plattar också ut traditionella hierarkier”, förklarar Dixon.
Effektiviteten skjuter i höjden
Rapporten pekar också på att AI blivit en naturlig del av vardagen. 86 procent av de svarande anser att de blivit mer effektiva tack vare tekniken. Tre av fyra menar att AI stärker deras karriärmöjligheter och bland Generation Z är siffran ännu högre, 87 procent.
Med AI-verktyg som hjälper till med mejl, mötesanteckningar och datahantering frigörs tid, i snitt 55 minuter per dag enligt rapporten. Dessutom menar 69 procent av hybridarbetarna att AI gör lagarbete på distans enklare.
”I dagens digitala era framstår AI som en kraftfull förenare över generationer”, säger Dixon.
“Detta aktiva utbyte av kunskap och färdigheter för generationer närmare varandra, främjar öppet samarbete och bidrar i slutändan till att bygga ett starkare och mer motståndskraftigt team”, avslutar han.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.
