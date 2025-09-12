Han kan skjuta ner Putins drönare för 5000 dollar

Ett tyskt försvarsföretag säger sig ha lösningen på Europas växande drönarproblem. Och prislappen är en bråkdel av vad traditionella system kostar.

“Ryssarna har inte felbedömt”

Rysslands ökade drönarattacker mot Ukraina har satt fart på Europas satsningar på luftförsvar. Natten till onsdag kränktes polskt luftrum av 19 drönare, de flesta via Belarus, vilket utlöste både diplomatisk oro och militär beredskap längs Natos östra gräns.

Polens premiärminister Donald Tusk samlade regeringen till ett extrainsatt möte i Warszawa och slog fast att landet inte varit så nära en öppen konflikt sedan andra världskriget. Nato markerade samtidigt med budskapet:

“Vi kommer att försvara varje centimeter av Natos territorium”.

Polens premiärminister Donald Tusk samlade regering, militär och räddningstjänst till krismöte i Warszawa efter nattens ryska drönarintrång. (Foto: AP/TT)

USA:s president Donald Trump antydde på torsdagen att de ryska drönarna i Polen kan ha varit resultatet av en felberäkning, snarare än en avsiktlig provokation.

“Jag är inte nöjd med situationen, men förhoppningsvis kommer det här att ta slut”, sa Trump till reportrar innan han gick ombord på presidenthelikoptern Marine One, enligt Reuters.

Polens utrikesminister Radoslaw Sikorski avfärdar Trumps spekulationer och kontrar i ett X-inlägg med att ryssarna inte har felbedömt.

“Vår bedömning är att de inte avvek från kurs utan avsiktligt var måltavlor. Polen, EU och Nato kommer inte att låta sig skrämmas och vi kommer att fortsätta stå vid Ukrainas modiga folks sida. Det är dags för Rysslands ledning att förstå att försöket att återuppbygga Europas sista imperium är dömt att misslyckas”, skriver han.

Under fredagen kommer FN:s säkerhetsråd att samlas i ett krismöte för att diskutera frågan.