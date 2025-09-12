Ryska drönarattacker har ökat pressen på Europas försvar. En vd på ett försvarsföretag menar att hotet kan stoppas för bara 5 000 dollar.
Han kan skjuta ner Putins drönare för 5000 dollar
Ett tyskt försvarsföretag säger sig ha lösningen på Europas växande drönarproblem. Och prislappen är en bråkdel av vad traditionella system kostar.
“Ryssarna har inte felbedömt”
Rysslands ökade drönarattacker mot Ukraina har satt fart på Europas satsningar på luftförsvar. Natten till onsdag kränktes polskt luftrum av 19 drönare, de flesta via Belarus, vilket utlöste både diplomatisk oro och militär beredskap längs Natos östra gräns.
Polens premiärminister Donald Tusk samlade regeringen till ett extrainsatt möte i Warszawa och slog fast att landet inte varit så nära en öppen konflikt sedan andra världskriget. Nato markerade samtidigt med budskapet:
“Vi kommer att försvara varje centimeter av Natos territorium”.
USA:s president Donald Trump antydde på torsdagen att de ryska drönarna i Polen kan ha varit resultatet av en felberäkning, snarare än en avsiktlig provokation.
“Jag är inte nöjd med situationen, men förhoppningsvis kommer det här att ta slut”, sa Trump till reportrar innan han gick ombord på presidenthelikoptern Marine One, enligt Reuters.
Polens utrikesminister Radoslaw Sikorski avfärdar Trumps spekulationer och kontrar i ett X-inlägg med att ryssarna inte har felbedömt.
“Vår bedömning är att de inte avvek från kurs utan avsiktligt var måltavlor. Polen, EU och Nato kommer inte att låta sig skrämmas och vi kommer att fortsätta stå vid Ukrainas modiga folks sida. Det är dags för Rysslands ledning att förstå att försöket att återuppbygga Europas sista imperium är dömt att misslyckas”, skriver han.
Under fredagen kommer FN:s säkerhetsråd att samlas i ett krismöte för att diskutera frågan.
Kan skjuta ner för 5 000 dollar
Mitt i oron kliver den tyska försvarsjätten Rheinmetall fram.
Och koncernchefen Armin Papperger menar att kontinenten har mycket att ta igen.
”Europa behöver utveckla system mot drönarförsvar mycket kostnadseffektivt, samtidigt som produktionskapaciteten ökas. Jag tror att Ukraina behöver dubbelt så mycket som det har idag, men vi måste investera i Europa eftersom Europa har nästan ingenting”, säger han till Financial Times under försvarsmässan DSEI i London.
Han understryker samtidigt enligt Finansavisen att Rheinmetall står redo att hjälpa Nato-medlemmen Polen om företaget blir tillfrågat. Papperger vill med sitt Skyranger-system kunna skjuta ner Putins drönare för 5 000 dollar styck, en bråkdel av kostnaden för traditionella luftvärnssystem.
Läs också: Ny rapport: Allt färre studentföräldrar – vill se reformer. Dagens PS
Redan haft möte med Polen
Rheinmetall tillverkar för närvarande en produktion av 200 enheter av sitt mobila luftvärnssystem Skyranger årligen. Papperger berättar att företaget redan haft möten med polska tjänstemän efter veckans incident.
”Efter onsdagens drönarattack har vi träffat polska tjänstemän för att diskutera vad vi kan göra omedelbart för att skydda Polens gränser. Vi förväntar oss att leverera Skyranger-system till Ukraina inom ett år”, fortsätter han till tidningen.
För honom handlar det inte bara om kapacitet utan också om ekonomi. Missilbaserade luftförsvarssystem är dyra jämfört med att producera drönare.
”Att avfyra ett vapen för 200 000 eller 500 000 dollar mot en drönare för 20 000 dollar är absolut meningslöst. Drönarpriserna kommer förmodligen att falla ytterligare, och vi har ett system som kan neutralisera drönare för 5 000 dollar. Ekonomiskt sett är det mycket vettigt”, säger Papperger.
Mäktig partner i Ukraina
Rheinmetall har på kort tid vuxit fram som en av Ukrainas viktigaste partner i försvarsindustrin. Företaget har levererat både ammunition, stridsvagnar och infanteristridsfordon till de ukrainska styrkorna.
Enligt bolaget är man i dag den enda försvarsleverantören som kan förse Ukraina med stora mängder ny ammunition i både medel- och grovkaliber. Hundratusentals skott av 155 millimeters artilleriammunition har redan skickats till fronten, och produktionen väntas öka ytterligare genom ett gemensamt projekt i Ukraina.
Utöver leveranser har Rheinmetall etablerat underhållsnav i västra Ukraina och satsar på lokal produktion av stridsfordon. Målet är att stärka landets försvarsförmåga och samtidigt bygga upp en mer självständig ukrainsk försvarsindustri.
Läs även: Så rik hade du varit om du följde med på AI-jättens resa. Dagens PS
Läs även: Kan 35-timmarsveckan bli verklighet i Sverige? Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
