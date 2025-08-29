Kaffe har blivit 35 procent dyrare i augusti

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

När priserna var som högst i våras kostade kaffepaketen över 100 kronor. Nu har priset på kaffebönor rusat så pass kraftigt att vi kan kyssa de sänkta priserna adjö.

Prisökningen beror främst på USA:s höga tullar mot Brasilien som skapar störningar på marknaden. Utöver det störs landets kaffeproduktion av fortsatt instabilt väder med ojämn nederbörd.

Kaffepriset har rusat över 100 dollar, eller 35 procent, sedan början av augusti. (Bild: TradingEconomics)

Prisökning dröjer på hyllan

Anledningen till att priserna inte har rusat i butik beror på att råvarupriserna släpar efter. Detsamma har gällt när kaffe har blivit billigare. I det sista ledet märks nya priser av långt senare.

I ett mejl till Dagens PS förklarar Gabriella Ohlzon, pressansvarig på ICA Gruppen, varför ändrade priser dröjer. Hon förtydligar att kaffekontrakt inte förhandlas dagligen eller veckovis, utan ungefär två till tre gånger per tertial:

”Kaffeavtalen med våra leverantörer förhandlas frekvent enligt ett löpande schema över året, inte dagligen eller veckovis som vissa färskvaror utan ca ett par gånger per tertial. Detta har gjorts under många år i både uppgång och nedgång”.

Men med dagens kraftigt höjda råvarupriser får vi räkna med stora prisökningar i höst.