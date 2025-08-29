Dagens PS
Kaffe har blivit 35 procent dyrare i augusti

Priset på kaffe har, tyvärr, rusat i augusti.
Priset på kaffe har, tyvärr, rusat i augusti. Snart kommer priserna att öka i butikerna. (Bild: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 29 aug. 2025Publicerad: 29 aug. 2025

Priset på kaffe föll kraftigt från pristoppen i början av maj till slutet av juli. Men nu har störningar på marknaden satt fart på prisökningen igen.

När priserna var som högst i våras kostade kaffepaketen över 100 kronor. Nu har priset på kaffebönor rusat så pass kraftigt att vi kan kyssa de sänkta priserna adjö.

Kaffe kostar nu över 100 kronor per paket. E55

Prisökningen beror främst på USA:s höga tullar mot Brasilien som skapar störningar på marknaden. Utöver det störs landets kaffeproduktion av fortsatt instabilt väder med ojämn nederbörd.

Kaffe blir dyrare igen
Kaffepriset har rusat över 100 dollar, eller 35 procent, sedan början av augusti. (Bild: TradingEconomics)

Prisökning dröjer på hyllan

Anledningen till att priserna inte har rusat i butik beror på att råvarupriserna släpar efter. Detsamma har gällt när kaffe har blivit billigare. I det sista ledet märks nya priser av långt senare.

I ett mejl till Dagens PS förklarar Gabriella Ohlzon, pressansvarig på ICA Gruppen, varför ändrade priser dröjer. Hon förtydligar att kaffekontrakt inte förhandlas dagligen eller veckovis, utan ungefär två till tre gånger per tertial:

”Kaffeavtalen med våra leverantörer förhandlas frekvent enligt ett löpande schema över året, inte dagligen eller veckovis som vissa färskvaror utan ca ett par gånger per tertial. Detta har gjorts under många år i både uppgång och nedgång”.

Men med dagens kraftigt höjda råvarupriser får vi räkna med stora prisökningar i höst.

Blandade orsaker till dyrare kaffe

Uppgången drevs bland annat av minskande certifierade lager och en 50-procentig amerikansk tull på kaffe från Brasilien, vilket fått rostare att söka alternativ, uppger Trading Economics.

Samtidigt pressas de brasilianska odlingarna av torka, ojämn nederbörd och köldknäppar som hotar skördarna. En rapport från StoneX visar att väderproblemen lett till att prognosen för 2025 års arabicaskörd sänkts med 5,7 procent till 36,5 miljoner säckar, en nedgång på hela 18,4 procent jämfört med året innan.

Analytiker betonar att stabilt regn i september blir avgörande för utsikterna inför nästa års skörd och framtidens pris på kaffe.

En liten tröst i sammanhanget är den starka kronan som möjliggör något billigare kaffe för svenskarna. Fortsätter kronan att stärkas så dämpas också prisökningarna på importerade produkter.

Sämsta året för dollarn på ett halvt sekel. Dagens PS

KaffeSverigeTullar
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

