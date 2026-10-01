Den senaste utvecklingen i Volkswagen-krisen är att tillverkaren säger upp kollektivavtalen för anställda i Tyskland
Biljättens krisdrag: River kollektivavtalen för 100 000 anställda
De europeiska fordonstillverkarna har svårt att mäta sig mot konkurrensen från öst. Marknaden fullkomligen svämmar över med nya kinesiska bilmodeller, under fem månader i början av året lanserade Kina hela 542 nya bilar – effekterna blir påtagliga också hos jättarna.
Volkswagenkoncernen har blivit en ovillig huvudkaraktär i följetongen om den krisande bilindustrin. Marginalsiffrorna räcker inte till och diagnosen är att man har en överproduktion om cirka 500 000 bilar per år i Europa.
Säljer, sparkar och stänger (kanske)
Oliver Blume, koncernens vd, har kokat ihop ett extra starkt kureringselexir: Hälften av modell- och varumärkesutbudet ska bort, 100 000 jobb försvinner och de fabriker som man har svårt att hitta sysselsättning för… Ja, den frågan är inte riktigt löst ännu.
Redan nu verkar det klart att Seat läggs ned, lyxmärket Bugatti har sålts vidare – och om man ska tro hoten från en viss italiensk näringsminister verkar det som att även nationalskatten Ducati kan få nya ägare inom kort, något som VW dock nekat.
Den ekonomiska sjuka som drabbat Volkswagen är högst smittsam. Redan har Dagens PS rapporterat om flertalet stora konkurser som drabbat tyska underleverantörer inom bilbranschen, allt från metallgjuterier till tillverkare av mekaniska komponenter.
Hittills kan man säga att de tyska facken inte varit förtjusta i händelseutvecklingen. När koncernledningen luftade idéerna kring att stänga fabriker hotade Thorsten Gröger, distriktschef för IG Metall, om att verkstadsgolven skulle brinna – bildligt talat, får man anta.
Säger upp kollektivavtal
Enligt gårdagens rapporter från bland annat tyska NDR verkar det som att facket och koncernledningen återigen står i klinch.
Volkswagen säger nämligen upp nästan alla sina kollektivavtal i Tyskland. Totalt handlar det enligt fackförbundet IG Metall om tio av koncernens 13 avtal.
Bland avtalen som sägs upp finns det så kallade manteltarifavtalet, som reglerar en rad grundläggande arbetsvillkor för mer än 100 000 Volkswagen-anställda i Tyskland. Även avtal om löner, tillägg, arbetstider och andra villkor berörs.
Avtalen sägs upp till den 31 december 2026. Volkswagen motiverar beslutet med det hårda kostnadstrycket, bland annat från kinesiska tillverkare, och vill använda uppsägningarna för att öppna nya förhandlingar med IG Metall.
Enligt Volkswagen fortsätter dock de uppsagda avtalen att gälla tills nya avtal har förhandlats fram.
Rör inte sysselsättningsgarantin
Man poängterar också att en viktig del av 2024 års uppgörelse inte rörs. Det så kallade framtidsavtalet, som bland annat innehåller en sysselsättningsgaranti till slutet av 2030, har Volkswagen uttryckligen lämnat utanför avtalsuppsägningen. Även IG Metall bekräftar att den garantin inte påverkas.
Fackförbundet är ändå kritiskt inställt till Volkswagens beslut och menar att företaget vill förändra centrala delar av de anställdas villkor. Bland annat kan regler om olika lönetillägg, övertagande av lärlingar och skydd för äldre och sjukare anställda komma att diskuteras.
De nya förhandlingarna mellan Volkswagen och IG Metall ska fortsätta under andra halvan av oktober.