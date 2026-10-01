Biljättens krisdrag: River kollektivavtalen för 100 000 anställda

Volkswagenkoncernen har blivit en ovillig huvudkaraktär i följetongen om den krisande bilindustrin. Marginalsiffrorna räcker inte till och diagnosen är att man har en överproduktion om cirka 500 000 bilar per år i Europa.

Säljer, sparkar och stänger (kanske)

Oliver Blume, koncernens vd, har kokat ihop ett extra starkt kureringselexir: Hälften av modell- och varumärkesutbudet ska bort, 100 000 jobb försvinner och de fabriker som man har svårt att hitta sysselsättning för… Ja, den frågan är inte riktigt löst ännu.

Redan nu verkar det klart att Seat läggs ned, lyxmärket Bugatti har sålts vidare – och om man ska tro hoten från en viss italiensk näringsminister verkar det som att även nationalskatten Ducati kan få nya ägare inom kort, något som VW dock nekat.

Den ekonomiska sjuka som drabbat Volkswagen är högst smittsam. Redan har Dagens PS rapporterat om flertalet stora konkurser som drabbat tyska underleverantörer inom bilbranschen, allt från metallgjuterier till tillverkare av mekaniska komponenter.

Hittills kan man säga att de tyska facken inte varit förtjusta i händelseutvecklingen. När koncernledningen luftade idéerna kring att stänga fabriker hotade Thorsten Gröger, distriktschef för IG Metall, om att verkstadsgolven skulle brinna – bildligt talat, får man anta.