Bilägare häller sköljmedel i spolarvätskan – därför bör du låta bli

Och visst kan man till viss del känna igen frustrationen när vattendropparna trilskas med vindrutetorkarna, men frågan är om genvägen är bästa vägen till en ren ruta – eller om det är bättre att följa tillverkarnas rekommendationer.

”Genialt knep”

20 milliliter sköljmedel per liter vatten eller spolarvätska, rakt ned i spolarvätskebehållaren. Så låter rådet från bland annat sydamerikanska Diaro Uno. Av tidningen beskrivs knepet som genialt och man menar att det är ett enkelt sätt att hålla vindrutan ren riktigt länge.

Rent praktiskt handlar det om några av sköljmedlets ingredienser: Bland annat silikoner är utformade för att mjukgöra textilfibrer, men när de hamnar på vindrutan skapar de en slags tunn och vattenavvisande film.

Resultatet enligt tidningen, och olika klipp på sociala medier, är att regndroppar lättare glider av rutan – detsamma gäller både insekter och smuts.

Kan ge motsatt effekt

Biltillverkare rekommenderar generellt att man använder spolarvätska avsedd för systemet och inte blandar i egna tillsatser. Dels handlar det om att inte orsaka onödigt slitage på systemet som hanterar spolarvätskan, dels handlar det om risken med okända ämnen på vindrutan.

Troligtvis resulterar en liten mängd sköljmedel inga större problem i varken de slangar eller pumpar som levererar spolarvätska till vindrutan, men över tid skulle de främmande ämnena kunna orsaka skada i systemet. Ford skriver specifikt att vattenavvisande tillsatser med silikon ska undvikas, i och med att de kan skada både systemkomponenter och vindrutetorkarna.

Bland annat Dekra varnar också för hur hushållsrengöring kan vara skadligt för vindrutans rengöring. I värsta fall kan den film som lämnas kvar på rutan bli kladdig och smetas ut, något som kan orsaka störande reflexer och sämre syn främst nattetid – enligt besiktningsjätten ökar det olycksriskerna på vägarna.

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Så håller du rutan i topptrim

Det finns betydligt bättre sätt att få en vindruta med god genomsikt. Framför allt handlar det om att hålla både glaset och torkarbladen rena och att byta ut slitna delar när det behövs. Några enkla åtgärder kan göra stor skillnad: