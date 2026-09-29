Vissa menar att några droppar sköljmedel i spolarvätskan ger en renare ruta – tillverkare och branschexperter varnar dock för huskurens effekt på spolarvätskesystemet.
Bilägare häller sköljmedel i spolarvätskan – därför bör du låta bli
En smutsig vindruta är både farlig och irriterande – och dålig vattenavrinning verkar vara en smärtpunkt som leder bilförare till vansinne. I olika medier florerar nämligen tips om hur vanligt sköljmedel för kläder skulle kunna göra vindrutan bättre rustad för regnoväder.
Och visst kan man till viss del känna igen frustrationen när vattendropparna trilskas med vindrutetorkarna, men frågan är om genvägen är bästa vägen till en ren ruta – eller om det är bättre att följa tillverkarnas rekommendationer.
”Genialt knep”
20 milliliter sköljmedel per liter vatten eller spolarvätska, rakt ned i spolarvätskebehållaren. Så låter rådet från bland annat sydamerikanska Diaro Uno. Av tidningen beskrivs knepet som genialt och man menar att det är ett enkelt sätt att hålla vindrutan ren riktigt länge.
Rent praktiskt handlar det om några av sköljmedlets ingredienser: Bland annat silikoner är utformade för att mjukgöra textilfibrer, men när de hamnar på vindrutan skapar de en slags tunn och vattenavvisande film.
Resultatet enligt tidningen, och olika klipp på sociala medier, är att regndroppar lättare glider av rutan – detsamma gäller både insekter och smuts.
Kan ge motsatt effekt
Biltillverkare rekommenderar generellt att man använder spolarvätska avsedd för systemet och inte blandar i egna tillsatser. Dels handlar det om att inte orsaka onödigt slitage på systemet som hanterar spolarvätskan, dels handlar det om risken med okända ämnen på vindrutan.
Troligtvis resulterar en liten mängd sköljmedel inga större problem i varken de slangar eller pumpar som levererar spolarvätska till vindrutan, men över tid skulle de främmande ämnena kunna orsaka skada i systemet. Ford skriver specifikt att vattenavvisande tillsatser med silikon ska undvikas, i och med att de kan skada både systemkomponenter och vindrutetorkarna.
Bland annat Dekra varnar också för hur hushållsrengöring kan vara skadligt för vindrutans rengöring. I värsta fall kan den film som lämnas kvar på rutan bli kladdig och smetas ut, något som kan orsaka störande reflexer och sämre syn främst nattetid – enligt besiktningsjätten ökar det olycksriskerna på vägarna.
Så håller du rutan i topptrim
Det finns betydligt bättre sätt att få en vindruta med god genomsikt. Framför allt handlar det om att hålla både glaset och torkarbladen rena och att byta ut slitna delar när det behövs. Några enkla åtgärder kan göra stor skillnad:
- Tvätta vindrutan ordentligt
Smuts, fett, pollen och insekter kan lägga sig som en hinna på glaset. Använd ett rengöringsmedel avsett för bilglas och torka av med en ren mikrofiberduk.
- Rengör torkarbladen
Smuts på gummit följer annars med över rutan varje gång torkarna används. Torka av bladen med vatten och en ren trasa och kontrollera samtidigt att gummit inte är sprucket eller hårt.
- Byt slitna torkarblad
Om torkarna lämnar ränder, hoppar över rutan eller smetar trots att både glas och blad är rena är det sannolikt dags för ett byte. Att försöka rädda gamla torkarblad med olika huskurer är sällan någon bra idé.
- Använd rätt spolarvätska
Välj en produkt avsedd för bilens spolsystem och använd rätt blandning för temperaturen. På vintern är frostskyddet särskilt viktigt.
- Vill du ha bättre vattenavrinning – använd en riktig glasbehandling
Det finns vattenavvisande produkter som är särskilt framtagna för vindrutor. De appliceras direkt på glaset och är utvecklade för att ge en vattenavvisande yta, i stället för att blanda in främmande ämnen i bilens spolsystem.