Dubbelkonkurs i tyska bilbranschen – tusentals drabbas

Och på den vägen fortsätter det.

Gårdagen var en mörk dag för den tyska bilindustrin. Inte bara en, utan två, stora leverantörer ansökte enligt tyska medier om konkurs. Uppgifter om hur många anställda som påverkas av konkurserna varierar mellan 1000 och 2000.

Kunder och investerare inte överens

Gjuterispecialisten Bohai Trimet har kämpat med pengaproblem sedan 2024, och hoppet var att bolaget skulle köpas upp.

”Vi förhandlade med tre intresserade parter om ett övertagande. Tyvärr har ingen överenskommelse nåtts hittills. Trots löften om stöd från staten och lokala myndigheter kunde de potentiella investerarna inte nå en överenskommelse med de viktigaste kunderna”, sa konkursförvaltaren Olaf Spiekermann till BILD.

Bolaget, med ungefär 680 anställda, har gjutit växellådor, chassi- och karosseridelar för Volkswagen, Mercedes och BMW och uppger att ungefär 650 ytterligare jobbtillfällen i området är direkt beroende av deras produktion.

Hos Schlote Group är läget lika dystert. Cirka 330 anställda vid fabrikerna i Wernigerode, Schlote Harzgerode och Schlote Brandenburg påverkas. Produktionen i Brandenburg an der Havel håller redan på att fasas ut, och en nedläggning under hösten bedöms som trolig.

Borgmästaren sätter sig på tvären

Enligt uppgift från Bild har båda bolagen tidigare tillskjutits motsvarande hundratals miljoner kronor i stöd för att få respektive skepp på rätt köl – uppenbarligen utan större framgång.

MDR skriver att borgmästaren i Herzog-området vägrar acceptera en eventuell nedläggning av fabrikerna och uppges göra allt i sin makt för att fabrikerna ska leva kvar. Även representanter från Sachsen-Anhalts kommunförvaltning planerar att söka dialog med Volkswagen, som är en huvudkund till båda bolagen.