Läckta dokument: Då stänger VW de hotade fabrikerna

Att Blume möttes med burop när han berättade om planerna kring effektivisering och kostnadssänkningar, var kanske inte helt oväntat.

Läckta dokument ger dödsdatum för fyra fabriker

Vad som inte konkretiserades under Blumes fabriksbesök var vilka fabriker som faktisk kommer att få stryka på fot, och när. Men nu rapporterar tyska Bild om läckta interna dokument som bekräftar de tidigare uppgifterna om att det är fabrikerna i Emden, Zwickau, Neckarsulm och Hannover.

Dokumenten presenterar också vilket år respektive fabrik ska läggas ned.

Enligt Bild ska produktionen vid VW:s fabriker i Emden och Zwickau upphöra 2031, följt av Nutzfahrzeuges anläggning i Hannover 2032 och Audis fabrik i Neckarsulm 2034.

Uppgifterna har ännu inte kommenterats från Volkswagens håll. AFP ska ha efterfrågat kommentarer från en talesperson, men fått till svar att ”Dokumenten ska nu behandlas av de ansvariga organen. Vi vill inte förekomma det arbetet.”

På fredag ska VW-styrelsen sammanträda, och besparingsplaner står på agendan. Bild skriver att Blume då ska presentera ledningens beslut, men att nedstängningarna planeras på ett sätt som innebär att man inte behöver stöd från koncernens styrelse.