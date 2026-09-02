Oliver Blume, vd för Volkswagen-koncernen, har nu slutfört sin fabriks-tour där han reste runt till olika fabriker i Tyskland som hotas av nedläggning. Svaren som alla väntat på, verkar dock istället ha släppts via läckta interna dokument.
Läckta dokument: Då stänger VW de hotade fabrikerna
En överproduktion på omkring 500 000 bilar behöver kapas och totalt sett står mer än 100 000 jobb på spel i den tyska bilkoncernen, många av dem tillhör de tidigare utpekade fabrikerna i Emden, Zwickau, Neckarsulm och Hannover.
Att Blume möttes med burop när han berättade om planerna kring effektivisering och kostnadssänkningar, var kanske inte helt oväntat.
Läckta dokument ger dödsdatum för fyra fabriker
Vad som inte konkretiserades under Blumes fabriksbesök var vilka fabriker som faktisk kommer att få stryka på fot, och när. Men nu rapporterar tyska Bild om läckta interna dokument som bekräftar de tidigare uppgifterna om att det är fabrikerna i Emden, Zwickau, Neckarsulm och Hannover.
Dokumenten presenterar också vilket år respektive fabrik ska läggas ned.
Enligt Bild ska produktionen vid VW:s fabriker i Emden och Zwickau upphöra 2031, följt av Nutzfahrzeuges anläggning i Hannover 2032 och Audis fabrik i Neckarsulm 2034.
Uppgifterna har ännu inte kommenterats från Volkswagens håll. AFP ska ha efterfrågat kommentarer från en talesperson, men fått till svar att ”Dokumenten ska nu behandlas av de ansvariga organen. Vi vill inte förekomma det arbetet.”
På fredag ska VW-styrelsen sammanträda, och besparingsplaner står på agendan. Bild skriver att Blume då ska presentera ledningens beslut, men att nedstängningarna planeras på ett sätt som innebär att man inte behöver stöd från koncernens styrelse.
Facket rasar: ”Det kommer att brinna”
VW:s företagsråd och fackförbundet IG Metall meddelar att de kommer att motsätta sig fabriksnedläggningarna.
”Jag kan bara varna: Om ledningen nu vill ifrågasätta den här överenskommelsen igen kommer det att brinna på verkstadsgolven vid alla anläggningar – det säger jag er! Vi kommer att göra allt i vår makt för att sätta stopp för det”, sade Thorsten Gröger, distriktschef för IG Metall, när koncernledningen var på besök i Hannover-fabriken i måndags.
Överenskommelsen som Gröger hänvisar till är den mellan koncernen och facket från 2024, då man efter 70 timmars förhandlingar landat i att det varken skulle bli några fabriksnedläggningar eller massavsked.
I ett pressutskick från mitten av augusti beskriver organisationen sin syn på läget i mer sansade ordalag:
”Att säga upp anställda är ingen strategi och skapar definitivt ingen ekonomisk tillväxt. Den avgörande frågan är: Var finns de långsiktiga planerna från dessa välbetalda chefer?
De som säger upp tusentals anställda i dag måste i stället förklara hur marknadsandelarna ska återtas i morgon. De som minskar verksamheten vid fabrikerna måste i stället kunna redogöra för vilka produkter som ska tillverkas där i framtiden. Och de som skär ner på personalen måste i stället visa hur de planerar att locka till sig och utbilda den kompetens som krävs för morgondagens teknik.”
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