Klimataktivister erkänner dåd: Använde röda linser för att tömma däck

Förutom dåligt lufttryck rapporterar bland annat Bild att däcken var oskadda, varken kniv, spik eller andra vassa föremål verkar ha använts i det samordnade attentatet. Istället ska luften ha tömts ur varje däck genom att en röd lins placerats i ventilhatten, linsen ska sedan ha tryckt på ventilen och låtit luften slippa ut sakta men säkert under nattens gång.

Aktivistgrupp tar på sig dådet

Enligt den tyska rapporteringen har en grupp klimataktivister tagit ansvar för dådet. Widerstands-Kollektiv, som gruppen kallas, översätts ungefär till Motståndskollektivet och de ska ha mejlat sitt erkännande till NDR.

Gruppen har tidigare stått för löpsedlar när de försökte genomföra en aktion mot Friedrich Merzs, förbundskanslern, privatjet. Tanken då ska ha varit att måla flygplanet rosa, men en slumpmässig poliskontroll stoppade de två aktivisterna innan de hann in i hangaren.

Under måndagsnatten, när däcken på 60 stadsjeepar tömdes på luft, ska gruppen även ha lämnat lappar på de drabbade bilarna. På lapparna ska man ha informerat om miljöpåverkan de stora bilmodellerna har, och vilka faror de utgör i trafiken.

Att just en lins användes, i stället för exempelvis ett gruskorn eller en pärla, skulle kunna tolkas som en liten blinkning till den vegetariska och veganska kost som ofta lyfts fram som ett mer klimatsmart alternativ.

Den glömda faran

Att aktivistgruppen tömmer däck för att poängtera trafikfaror låter som en rejäl tankevurpa. I rapporteringen framgår det inte om några olyckor skedde till följd av klimataktionen, de flesta bilägarna hann kanske märka att lufttrycket var dåligt innan avfärd – men att köra med opumpade däck kan vara livsfarligt.

Förutom ökat slitage på däcken, och stor risk för dyra skador, innebär dåligt däcktryck att bromssträckan blir längre och att bilen kan bli svårare att manövrera.

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Varnar för fler aktioner

Motståndskollektivets aktion har polisanmälts, trots detta ska gruppen ha varnat för att de kommer genomföra ytterligare aktioner i veckan i Hamburg.

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