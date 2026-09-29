Efter VW-krisen: Kamp om Ducati, Italien lägger sig i

Svaret blev dock tydligt, någon affär var man inte intresserad av från varken Audis eller VW:s håll.

Nu är försäljning av Ducati på tapeten igen, och den italienska staten klargör att en eventuell affär inte kommer att få göras med vem som helst. Om de faktiskt har något att säga om saken, det återstår att se.

VW:s kris eldar på spekulationerna

Den ekonomiska kris som Volkswagenkoncernen brottas med verkar vara vad som fått en Ducatiaffär att hamna på radarn igen. VW har gått ut med att man de närmsta åren ska kapa med stora sågen i sin varumärkes- och modellportfölj: Hälften ska bort.

Redan nu verkar det som att Seat kommer att läggas ned, men att systerbolaget Cupra ska få bära den spanska flaggan vidare. Strax efter sommaren färdigställdes också en affär som gav koncernen, via Porsche, en hel del klirr i kassan – lyxtillverkaren Bugatti bytte ägare.

Nyheterna om försäljningar och nedläggningar är möjligtvis det som fått Italiens näringsminister att tycka till om Ducatis ägarskap. I flera uttalanden ska Adolfo Urso, bland annat vid ett fabriksbesök, deklarerat att italienska staten ska ha inflytande över hur en eventuell Ducati-affär ska gå till.