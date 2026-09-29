I våras kunde vi rapportera att ”Ducati inte är till salu” efter att ett nationalromantiskt investmentbolag gjort närmanden mot det Volkswagen-ägda motorcykelbolaget.
Efter VW-krisen: Kamp om Ducati, Italien lägger sig i
Bolaget Patritalia – vilket direkt översätts till patriotism – hade då skickat ett mejl-bud till flera personer inom Audi, som är den direkta ägaren, samt representanter i moderkoncernen. Tanken var att köpa Ducati i sin helhet, städa bort icke-italiensk personal på viktiga poster och på så sätt återinföra det helitalienska ägarskapet.
Svaret blev dock tydligt, någon affär var man inte intresserad av från varken Audis eller VW:s håll.
Nu är försäljning av Ducati på tapeten igen, och den italienska staten klargör att en eventuell affär inte kommer att få göras med vem som helst. Om de faktiskt har något att säga om saken, det återstår att se.
VW:s kris eldar på spekulationerna
Den ekonomiska kris som Volkswagenkoncernen brottas med verkar vara vad som fått en Ducatiaffär att hamna på radarn igen. VW har gått ut med att man de närmsta åren ska kapa med stora sågen i sin varumärkes- och modellportfölj: Hälften ska bort.
Redan nu verkar det som att Seat kommer att läggas ned, men att systerbolaget Cupra ska få bära den spanska flaggan vidare. Strax efter sommaren färdigställdes också en affär som gav koncernen, via Porsche, en hel del klirr i kassan – lyxtillverkaren Bugatti bytte ägare.
Nyheterna om försäljningar och nedläggningar är möjligtvis det som fått Italiens näringsminister att tycka till om Ducatis ägarskap. I flera uttalanden ska Adolfo Urso, bland annat vid ett fabriksbesök, deklarerat att italienska staten ska ha inflytande över hur en eventuell Ducati-affär ska gå till.
Italien hotar med ”gyllene makt”
Trots det tyska ägarskapet är Ducati en stolthet för Italien. Vidare ligger bolagets högkvarter fortfarande på italiensk mark, vilket innebär både arbetstillfällen och skatteintäkter – att vem som helst skulle få köpa loss den anrika motorcykeltillverkaren från Audi, det vägrar Urso helt enkelt att gå med på.
Till tidningen Ansa konstaterar han att ”Vi är redo att använda alla verktyg vi har till vårt förfogande för att skydda denna symbol för ’Made in Italy’.”
Och ett specifikt verktyg är vassare än de andra.
Den ”gyllene makten” ger italienska staten möjlighet att ingripa i affärer som rör företag eller tillgångar som bedöms vara strategiskt viktiga för landet. Staten kan bland annat ställa villkor på en affär och i vissa fall stoppa den.
Veto på Pirelli-affär
Italien har redan visat att man är berett att använda verktyget mot utländskt inflytande i landets fordonsindustri. 2023 ingrep regeringen i Pirelli efter att kinesiska Sinochem, som då ägde omkring 37 procent av däcktillverkaren, ville förnya ett aktieägaravtal som skulle ge bolaget större inflytande över styrelsen och framtida vd-val.
Rom använde då sitt veto för att begränsa Sinochems inflytande. Bland annat reserverades möjligheten att utse Pirellis vd och kontrollera företagets strategiska beslut för den italienska sidan. Sinochem fick behålla sitt stora aktieinnehav, men kunde inte använda ägandet för att få samma kontroll över bolaget.
I en eventuell Ducati-affär verkar ett liknande tillvägagångssätt inte vara främmande för näringsministern, skriver bland annat fransk motormedia.
Ska Ducati säljas?
Officiellt sätt är det inget som för tillfället pekar på att Ducati ska säljas. I fredags ska Audi till och med ha meddelat den italienska regeringen via videolänk att det inte tagits några beslut kring förändringar i ägandeskapet. Om det ska ha lugnat den italienska ministern framgår inte ur rapporteringen.
Än är det inte heller klargjort om den så kallade ”gyllene makten” är applicerbar i fallet Ducati.