Flodvågen från Kina: 542 nya bilmodeller på fem månader

Lanserar nya modeller i rasande fart

Det är inte bara produktionstakten i de kinesiska fabrikerna som är ofantligt snabb. Också utvecklingen och lanseringarna av nya modeller har nått en takt som är minst sagt ögonbrynshöjande.

Under femmånadersperioden januari–maj ska kinesiska tillverkare ha lanserat hela 542 nya bilmodeller. I snitt handlar det om 3,6 nya modeller per dag – men vissa dagar var det mer än så.

”Crazy thursday”

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Under sommarmånaderna fortsatte produktutvecklingen i rasande fart: En dag, 12 juli, lanserades hela åtta nya modeller från olika kinesiska tillverkare, enligt Car Scoops. I efterhand har dagen döpts till ”Crazy thursday”.

Konsekvensen blir sylvass konkurrens bland tillverkarna, och rekordkorta tider i rampljuset för respektive ny modell.

”Även om du investerar 1,4 miljarder kronor i en enda modell och lägger två år eller mer på utvecklingen, varar försäljningstoppen inte ens i tre månader”, konstaterar BYD:s vice vd, He Zhiqi, enligt asiatiska nyhetskällor. Han beskriver konkurrensen som ”brutal” och liknar marknaden vid ett gym där företagen tvingas hålla sig i form.

Men med de sjunkande kinesiska försäljningssiffrorna och den uppenbarligen ganska mätta exportmarknaden i bakhuvudet, menar William Li, grundare och vd för elbilstillverkaren Nio, att dagens strategi inte är hållbar ur det ekonomiska perspektivet.

”Bilmarknaden måste gå från att ständigt öka försäljningsvolymerna till att i stället fokusera på tillväxt utifrån de bilar som redan finns på vägarna”.

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