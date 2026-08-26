Biltillverkningen går på högtakt i Kina och nya modeller lanseras i rasande fart – samtidigt börjar den inhemska marknaden mättas och därför finns finns nu uppemot en miljon osålda exportbilar från Kina i Europa, Sydostasien, Latinamerika och Gulfstaterna.
Flodvågen från Kina: 542 nya bilmodeller på fem månader
Kinesiska tillverkare spottar ut bilar i en aldrig tidigare sedd takt. Den inhemska försäljningen har svalnat av, och istället hamnar en större andel av de nya bilarna på exportfartyg till bland annat Europa.
Uppskattningen är att kinas egen befolkning köper ungefär 20 procent färre bilar i år, jämfört med 2025. I konkreta siffror handlar det om drygt 2,5 miljoner bilar som inte blir sålda.
Hittills i år har Europa mottagit nästan lika många kinesiska elbilar som under hela 2025. Också Sydostasien, Latinamerika och Gulfstaterna är mål för den ökade kinesiska exporten.
Bygger enorma lager
International Energy Agency, IEA, konstaterar dock att försäljningen på de externa marknaderna inte heller håller tillräcklig takt – uppemot en miljon kinesiska elbilar har hamnat i ett slags limbo: De är exporterade till andra länder, men har ännu inte blivit sålda.
Frågan om när bilarna kommer att bli sålda, och till vilket pris, skapar stora osäkerheter i fordonsmarknaderna.
Lanserar nya modeller i rasande fart
Det är inte bara produktionstakten i de kinesiska fabrikerna som är ofantligt snabb. Också utvecklingen och lanseringarna av nya modeller har nått en takt som är minst sagt ögonbrynshöjande.
Under femmånadersperioden januari–maj ska kinesiska tillverkare ha lanserat hela 542 nya bilmodeller. I snitt handlar det om 3,6 nya modeller per dag – men vissa dagar var det mer än så.
”Crazy thursday”
Under sommarmånaderna fortsatte produktutvecklingen i rasande fart: En dag, 12 juli, lanserades hela åtta nya modeller från olika kinesiska tillverkare, enligt Car Scoops. I efterhand har dagen döpts till ”Crazy thursday”.
Konsekvensen blir sylvass konkurrens bland tillverkarna, och rekordkorta tider i rampljuset för respektive ny modell.
”Även om du investerar 1,4 miljarder kronor i en enda modell och lägger två år eller mer på utvecklingen, varar försäljningstoppen inte ens i tre månader”, konstaterar BYD:s vice vd, He Zhiqi, enligt asiatiska nyhetskällor. Han beskriver konkurrensen som ”brutal” och liknar marknaden vid ett gym där företagen tvingas hålla sig i form.
Men med de sjunkande kinesiska försäljningssiffrorna och den uppenbarligen ganska mätta exportmarknaden i bakhuvudet, menar William Li, grundare och vd för elbilstillverkaren Nio, att dagens strategi inte är hållbar ur det ekonomiska perspektivet.
”Bilmarknaden måste gå från att ständigt öka försäljningsvolymerna till att i stället fokusera på tillväxt utifrån de bilar som redan finns på vägarna”.
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