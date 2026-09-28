Bilfirman sminkade bilen med silvertejp och spackel

”Silvertejp, spackel och färg”

Visserligen sägs det att man kan ha silvertejp till allt, men det här gick över gränsen.

”Det var silvertejp, spackel och färg för att dölja alla de här felen. Jag försökte först kontakta bilhandlaren och be dem ta tillbaka bilen eller laga felen. Men det var svårt att kommunicera med dem”, berättar bilägaren.

Trots många samtal och sms med bilföretaget hade de alltid anledningar till att de inte hann prata.

Till slut erbjöd de honom ändå att stå för 35 procent av kostnaderna för hans verkstadsbesök.

”Jag blev less. Det var problem med allt från dåligt avgassystem till vinterdäcken som var dåliga och så olika att de inte ens gick att montera. Så jag kontaktade till slut Allmänna reklamationsnämnden”, berättar han hos VK.

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ARN och rätten på köparens sida

ARN gick på bilköparens linje. Den rekommenderade bilfirman att häva köpet och betala tillbaka pengarna.

Företaget vägrade betala. Bilköparen fick gå till tingsrätten – men där dök bilföretaget aldrig upp.

Det blev en tredskodom, det vill säga en dom till förmån för närvarande part när motparten inte kom till förhandlingen.

Trots det överklagade bilfirman tingsrättens dom till hovrätten – för att sedan inte dyka upp där heller.

Det blev en ny tredskodom till bilköparens fördel och nu har maskineriet äntligen börjat rulla.

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Å andra sidan ska man möjligen klaga på spackel men aldrig på silvertejp, väl? Inte bara bilhandlaren i Umeå utan även SJ använder det uppenbarligen. (Foto: Johan Nilsson /TT)

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Två domar – hörde ändå inte av sig

”Rätten gav mig rätt och bolaget dömdes till att betala tillbaka de 23 400 kronorna med ränta, samt mina rättegångskostnader. Men de hörde fortfarande inte av sig”, berättar bilköparen hos VK.

Nu har han börjat få tillbaka av de pengarna han ska ha, via Kronofogden som driver in pengar från bilfirman.

Bilhandlaren är nu uppe i elva fällningar hos ARN och har gått under jorden. Både på Blocket och Facebook är bilfirman utraderad och bolagets hemsida är borta.

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