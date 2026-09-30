Fler norska bilister blev av med körkortet för fortkörning i somras. Nu pekar polisen på en möjlig förklaring: Elbilar kan göra det lättare att köra fort utan att föraren riktigt märker det.
20 procent fler fortkörare togs i sommar – polisen skyller på elbilarna
Under sommarmånaderna har den norska polisen sett en ökning av fortkörningar. NRK skriver att man beslagtagit lite mer än 2000 körkort med anledningen att föraren inte hållit hastighetsgränsen, vilket är en ökning på cirka 20 procent från föregående sommarperiod.
Samtidigt ligger antalet utfärdade böter ungefär på samma nivå, enligt den norska utryckningspolisen tyder det på att andelen förare som kör så fort att de blir av med körkortet har ökat.
En möjlig förklaring kan vara den snabbt växande elbilsflottan, menar polisen.
”Elbilarna har stora motorer och kommer snabbt upp i fart. De glider också sömlöst fram när man saknar ljudet från koppling, växlar och motor”, säger Eivind Hellesund vid Utryckningspolisen på Vestlandet.
Polisen betonar samtidigt att det bara är en hypotes. Officiellt har man inte fört någon statistik som tar hänsyn till vilken typ av drivlina de stannade bilarna har.
Studie: Så kör elbilsförarna
Det finns däremot viss internationell forskning som ger den norska hypotesen stöd.
I en amerikansk studie från 2025 analyserades verklig körning hos 24 förare under en månads tid. Hälften körde Tesla Model 3 och hälften bensindrivna Cadillac CT6. Totalt omfattade studien 2441 körningar och drygt 61 000 körda kilometer.
Hos elbilsförarna registrerades ett mer aggressivt körmönster: De gjorde fler kraftiga accelerationer och inbromsningar än de som körde bensinbil.
Resultatet visar också att elbilarna generellt sett var sämre på att hålla sig till hastighetsbegränsningarna i tätbebyggda områden. I genomsnitt låg de 8,7 km/h över hastighetsgränsen, medan bensinbilarnas motsvarande siffra uppmättes till 5,5 km/h.
Studiens ganska smala undersökta material innebär visserligen att man ska ta resultatet med en nypa salt – men författarna skriver att undersökningen är ett bra avstamp i det förhållandevis outforskade fältet som är elbilarnas eventuella påverkan på körbeteenden.
Fler blir av med lappen också i Sverige
Även i Sverige har antalet körkort som återkallas på grund av allvarliga trafiköverträdelser ökat.
Under första halvåret 2026 återkallade Transportstyrelsen 11 233 körkort enligt den så kallade återkallelsepunkt 4. Det handlar om en väsentlig trafiköverträdelse, där fortkörning är den vanligaste orsaken. Siffran är 3,7 procent högre än under samma period 2025.
Även på helårsbasis syns en ökning. Under 2025 återkallades 21 114 körkort enligt samma punkt, jämfört med 19 281 året innan.
Transportstyrelsen gör dock ingen koppling mellan ökningen och elbilar. Statistiken visar inte vilken typ av bil som kördes när överträdelsen begicks.