20 procent fler fortkörare togs i sommar – polisen skyller på elbilarna

Samtidigt ligger antalet utfärdade böter ungefär på samma nivå, enligt den norska utryckningspolisen tyder det på att andelen förare som kör så fort att de blir av med körkortet har ökat.

En möjlig förklaring kan vara den snabbt växande elbilsflottan, menar polisen.

”Elbilarna har stora motorer och kommer snabbt upp i fart. De glider också sömlöst fram när man saknar ljudet från koppling, växlar och motor”, säger Eivind Hellesund vid Utryckningspolisen på Vestlandet.

Polisen betonar samtidigt att det bara är en hypotes. Officiellt har man inte fört någon statistik som tar hänsyn till vilken typ av drivlina de stannade bilarna har.

Studie: Så kör elbilsförarna

Det finns däremot viss internationell forskning som ger den norska hypotesen stöd.

I en amerikansk studie från 2025 analyserades verklig körning hos 24 förare under en månads tid. Hälften körde Tesla Model 3 och hälften bensindrivna Cadillac CT6. Totalt omfattade studien 2441 körningar och drygt 61 000 körda kilometer.

Hos elbilsförarna registrerades ett mer aggressivt körmönster: De gjorde fler kraftiga accelerationer och inbromsningar än de som körde bensinbil.

Resultatet visar också att elbilarna generellt sett var sämre på att hålla sig till hastighetsbegränsningarna i tätbebyggda områden. I genomsnitt låg de 8,7 km/h över hastighetsgränsen, medan bensinbilarnas motsvarande siffra uppmättes till 5,5 km/h.

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Studiens ganska smala undersökta material innebär visserligen att man ska ta resultatet med en nypa salt – men författarna skriver att undersökningen är ett bra avstamp i det förhållandevis outforskade fältet som är elbilarnas eventuella påverkan på körbeteenden.