312 km/h på 130-väg – Porscheföraren har rekord i hastighetsöverträdelse

Riskerar fängelse

Efter standardavdraget från polisens mätutrustning blev det exakt 300 km/h som registrerades vid förbiswishandet. Franska Le Matin konstaterar att det är rekord i hastighetsöverträdelse på franska vägar. Förutom böter på uppemot 42 000 kronor riskerar mannen nu även fängelse i som högst tre månader. Polisen kan också besluta om att beslagta bilen.

Bugatti for fram i 325 km/h

ANNONS

I grannlandet Schweiz är rekordsiffran för hastighetsöverträdelser ännu högre. 2011 filmade en 28-årig man sig själv när han dundrade fram i 325 km/h i en Bentley Continental GT på A1-motorvägen. Videon från mobilkameran användes som bevis mot föraren, även där hamnade bil och körkort i säkert förvar hos polisen – exakt vilket straff han fick skriver de Schweziska medierna inte om.

Men samma vecka som 28-åringen åkte fast, ska också en svensk förare ha dömts för liknande fartbrott i Schweiz. En 38-årig svensk man ska då ha ertappats med att köra i 290 km/h på motorvägen A12 – då blev utfallet 300 dagsböter på totalt omkring en halv miljon kronor.

300 knyck på mc i Madrid

Även i Spanien har polisen fått jaga en förare som passerat 300-gränsen. I mars 2024 greps en motorcyklist i Madrid efter att ha lagt ut filmer där han körde i 300 km/h på M-50. Vägen hade på den aktuella sträckan en hastighetsgräns på 120 km/h.

Det var dock inte första gången mannen filmade sig själv i extrema hastigheter. Polisen hittade ytterligare tre filmer på samma konto. I en av dem körde han i 290 km/h på M-50, medan en annan visade 280 km/h på en sträcka där gränsen var 90 km/h. På A-42 hade han dessutom filmat sig själv i 213 km/h.

Mannen hade vikt in motorcykelns registreringsskylt för att försvåra identifiering, men polisens cyberbrottsenhet kunde koppla filmerna till honom. Motorcykeln var registrerad på hans namn och han greps senare i Parla, söder om Madrid.

Läs även: Bilföraren satte nytt fartrekord – och förlorade körkortet



