När impulskontrollen inte räcker till kan fartrekord slås, också på offentliga vägar. Franska polisen stoppade i helgen en man som dundrade fram i 312 km/h på en 130-väg.
312 km/h på 130-väg – Porscheföraren har rekord i hastighetsöverträdelse
Det är mitt i natten på den franska motorvägen i Arvedalen. Uråldriga berg samsas med slingrande vattendrag tillika vida dalgångar – ett fullgott tillfälle att pressa motorn till max, kanske den schweiziska porscheföraren tänkte när han tryckte plattan i mattan.
Vad han i mörkret inte lyckades urskilja när han dundrade fram i sin 911 GT3 RS var fartkontrollen som den lokala polisen hade satt upp i Bonneville, strax öster om gränsen till Genéve.
Motorvägen, känd för att vara i gott skick och med många sceniska vyer, är byggd för höga farter. 130 km/h var gränsen där hastighetskontrollen hade satts upp men mätningen visade istället 312 km/h – mer än dubbelt så fort som tillåtet.
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Stannades av insatsstyrka
Lokalpolisen reagerade snabbt, enligt tysk media ska man ha samlat ihop en ”snabbinsatsstyrka” bestående av den lokala motorcykelbrigaden. De utskickade poliserna kunde följa porschen och sedan stanna den. Både bil och körkort togs om hand på plats – för att få tillbaka sin 911 GT3 RS (nypris omkring 2,6 miljoner kronor) behöver han betala en avgift på drygt 17 000 kronor.
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Riskerar fängelse
Efter standardavdraget från polisens mätutrustning blev det exakt 300 km/h som registrerades vid förbiswishandet. Franska Le Matin konstaterar att det är rekord i hastighetsöverträdelse på franska vägar. Förutom böter på uppemot 42 000 kronor riskerar mannen nu även fängelse i som högst tre månader. Polisen kan också besluta om att beslagta bilen.
Bugatti for fram i 325 km/h
I grannlandet Schweiz är rekordsiffran för hastighetsöverträdelser ännu högre. 2011 filmade en 28-årig man sig själv när han dundrade fram i 325 km/h i en Bentley Continental GT på A1-motorvägen. Videon från mobilkameran användes som bevis mot föraren, även där hamnade bil och körkort i säkert förvar hos polisen – exakt vilket straff han fick skriver de Schweziska medierna inte om.
Men samma vecka som 28-åringen åkte fast, ska också en svensk förare ha dömts för liknande fartbrott i Schweiz. En 38-årig svensk man ska då ha ertappats med att köra i 290 km/h på motorvägen A12 – då blev utfallet 300 dagsböter på totalt omkring en halv miljon kronor.
300 knyck på mc i Madrid
Även i Spanien har polisen fått jaga en förare som passerat 300-gränsen. I mars 2024 greps en motorcyklist i Madrid efter att ha lagt ut filmer där han körde i 300 km/h på M-50. Vägen hade på den aktuella sträckan en hastighetsgräns på 120 km/h.
Det var dock inte första gången mannen filmade sig själv i extrema hastigheter. Polisen hittade ytterligare tre filmer på samma konto. I en av dem körde han i 290 km/h på M-50, medan en annan visade 280 km/h på en sträcka där gränsen var 90 km/h. På A-42 hade han dessutom filmat sig själv i 213 km/h.
Mannen hade vikt in motorcykelns registreringsskylt för att försvåra identifiering, men polisens cyberbrottsenhet kunde koppla filmerna till honom. Motorcykeln var registrerad på hans namn och han greps senare i Parla, söder om Madrid.
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