Nya lyckochocken: Indonesien slår Sverige på välmående

Lycka är när man skrattar åt samma historia för tusende gången. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Uppdaterad: 13 okt. 2025Publicerad: 13 okt. 2025

Indonesien, Mexiko och Filippinerna toppar världens största lyckostudie – medan Sverige hamnar på en blek mittenplats. Forskarna bakom Harvard och Gallups nya rapport menar att vi i väst har förväxlat trygghet med lycka. Vi lever längre, tjänar mer och oroar oss mindre – men känner samtidigt mindre mening, kärlek och gemenskap.

Indonesien slår Sverige på välmående

Lycka är att hitta någon du inte visste att du saknade. (Foto: Canva)
Lyckan bor i gemenskap

Den nya Global Flourishing Study har kartlagt hur 207 000 människor i 23 länder mår – på riktigt. Och resultatet vänder upp och ner på alla gamla sanningar. De mest blomstrande människorna finns inte i de rikaste länderna, utan i de mest sociala.
Indonesien toppar listan, följt av Mexiko och Filippinerna. Länder där familj, tro och vardagsgemenskap står i centrum.
Sverige hamnar i mitten, långt efter våra nordiska grannar Finland och Danmark – men fortfarande före Japan, som hamnar sist av alla.

Olycka är att ha allt man drömde om – och känna sig tom. (Foto: Canva)

Välfärd utan värme

Forskarna kallar det för ”the humanistic gap” – glappet mellan materiell framgång och mänsklig blomstring.
Vi i väst har byggt starka ekonomier men svaga gemenskaper.
Enligt Harvardprofessorn Tyler VanderWeele, som leder studien, handlar det om balans:
”Ekonomisk trygghet gör livet enklare. Men det är relationer, mening och karaktär som gör det värt att leva.”

I Sverige skattar vi vår hälsa och ekonomi högt – men vårt syfte, vår tro och våra relationer betydligt lägre. Det är kanske därför vi är världsbäst på försäkringar, men sämre på spontanitet.

Olycka är att alltid jämföra. (Foto: Canva)

Rik men rastlös i Sverige

Global Flourishing Study mäter sex dimensioner av ett gott liv: lycka, hälsa, mening, dygd, relationer och ekonomisk trygghet.
Och Sverige briljerar bara på den sista.
Vi är kort sagt trygga men trötta.
Vi har kontroll, men ingen puls. Vi har ett välfungerande samhälle – men något har försvunnit längs vägen.

Sociologen Matthew Lee vid Baylor University uttrycker det så här:
”Rikedom ger dig frihet att leva, men inte en anledning att leva.”

Finland tryggast – Indonesien lyckligast

Så hur går detta ihop med att Finland gång på gång utropas till världens lyckligaste land?
Förklaringen är enkel: FN:s World Happiness Report mäter hur nöjd man är med sitt liv – inte hur lycklig man känner sig. Finland är bäst på stabilitet, tillit och jämlikhet, men svenskarna och deras nordiska grannar är inte direkt euforiska.

I Global Flourishing Study mäts djupare dimensioner – mening, kärlek och karaktär. Och där slår Jakarta både Stockholm och Helsingfors.
Som den finske forskaren Frank Martela säger:
”Finländare är inte glada hela tiden. De är bara väldigt lite olyckliga.”

Lycka är att glömma tiden. (Foto: Canva)
Lyckans läxa

Den nya forskningen visar att välmående inte handlar om att ha mest – utan att höra ihop mest.
Människor i Jakarta, Manila och Mexico City lever ofta enklare liv, men med större tacksamhet, mer skratt och starkare relationer.
Kanske är det där hemligheten finns.
Lycka handlar inte om att äga mer – utan om att tillhöra mer.

Perfect Weekend Guide till lyckochocken i Sverige

• Global Flourishing Study mäter sex dimensioner av välmående i 23 länder.
• Topp tre: Indonesien (8,5), Mexiko (8,2), Filippinerna (8,1).
• Sverige: 7,1 – högt i trygghet, lågt i mening.
• Finland toppar fortfarande FN:s World Happiness Report tack vare stabilitet och tillit.
• Japan sist i världen – trots världens högsta levnadsstandard.

PlatsLandIndex (0–10)
1Indonesien8,47
2Mexiko8,19
3Filippinerna8,11
4Israel8,00
5Nigeria7,82
6Tanzania7,79
7Indien7,77
8Sydafrika7,63
9Spanien7,63
10USA7,63
11Argentina7,48
12Kenya7,43
13Polen7,41
14Brasilien7,31
15Egypten7,18
16Hongkong (SAR Kina)7,17
17Kina7,17
18Tyskland7,10
19Sverige7,04
20Australien7,02
21Storbritannien6,88
22Turkiet6,59
23Japan5,93

Källor: Global Flourishing Study (Harvard, Baylor, Gallup), World Happiness Report 2025, Harvard Gazette, National Geographic, Psychology Today.

Vill du läsa mer om hälsa och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Svenskarna kräver lägre priser på klok och nyttig mat och Krönika: Ett köttkriStörsta studien någonsin: Överviktiga är inte lata – bara hungrigag väntas på Stureplan och De fem bästa dejtrestaurangerna i Stockholm.

Viggo Cavling
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

