Därför har ångesten ökat – med 158 procent: "Chockad"

Unga drabbas hårdast

Psykiska besvär är nu en av de ledande orsakerna till funktionsnedsättning i världen, konstaterar man i studien. Särskilt hårt drabbas kvinnor och personer mellan 15 och 39 år.

Sticker ut lite extra mycket gör åldersgruppen 15-19. Enligt Santomauro är det första gången i den här typen av globala mätningar som toppen ligger i den åldersgruppen. Tidigare har den oftare legat i medelåldern.

Pandemin satte spår

Studien visar också att utvecklingen inte började med pandemin. Redan före covid-19 ökade flera psykiska diagnoser.

Men pandemin verkar ha förvärrat läget.

Depression ökade under krisen och har inte gått tillbaka till tidigare nivåer. Ångest nådde en topp och låg fortfarande kvar på höga nivåer 2023.

Flera möjliga förklaringar

Forskarna pekar inte ut en enda orsak bakom ökningen. Bilden är mer komplicerad än så.

En del av förklaringen kan vara att fler människor i dag vågar berätta hur de mår. Stigmat kring psykisk ohälsa har minskat och vården har blivit bättre på att upptäcka och diagnostisera olika tillstånd.

Experterna lyfter också fram en rad samhällsfaktorer som kan ha triggat eller förvärrat den psykiska ohälsan. Det handlar bland annat om ökad ekonomisk osäkerhet, trauma, politisk instabilitet, krig, matosäkerhet, våld i nära relationer, diskriminering, ensamhet och miljöhot.

Vården hänger inte med

Slutligen konstaterar forskarna att den växande psykiska ohälsan inte har mötts av en motsvarande satsning på vård.

När nästan 1,2 miljarder människor lever med psykiska besvär blir frågan därför större än enskilda diagnoser, menar man. Det handlar om ett globalt vårdbehov – och om hur många som faktiskt får hjälp i tid.

Att möta världens behov av psykisk vård är ”en skyldighet, inte ett val”, slår man fast.

