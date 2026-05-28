Ett nytt läkemedel mot högt kolesterol är på gång. Det värderas på marknaden till drygt 230 miljarder kronor per år – om det fungerar.
Nytt läkemedel värt 230 miljarder om året – om det fungerar
Ett nytt, kraftfullt kolesterolsänkande läkemedel är på gång, sedan läkemedelsföretag ägnat år åt en vanlig blodpartikel som är förknippad med risk för hjärtinfarkt.
En ny klass läkemedel som tar itu med en orsak som till hjärtinfarkter och stroke, som undgått behandling i decennier kan snart vara redo.
Forskare kan redan i sommar få veta om det avancerade experimentella läkemedel från Novartis och Ionis Pharmaceuticals minskar hjärtinfarkter, stroke och dessfall.
De presenteras resultat från en studie som kan bidra till att få deras läkemedel godkänt redan nästa år.
Nya hälsotipset: ”Sluta laga maten”. Dagens PS
Flera försök till lösningar
Även Amgen och Eli Lilly utvecklar nya läkemedel som sänker nivån av lipoprotein(a), en fettpartikel i blodet som kallas Lp(a).
Den kan orsaka plackbildning i blodkärl och koppas till hjärtsjukdomar.
Tiotals miljoner människor enbart i USA har förhöjda nivåer v Lp(a), en ärftlig och i huvudsak dold orsak till hjärtsjukdomar.
Om Lp(a)-läkemedel fungerar kan företagen vara på gränsen till nästa stora marknad för hjärtläkemedel, skriver WSJ.
Citi-analytiker uppskattar att den kan värderas till så mycket som 25 miljarder dollar per år globalt.
”Gåtan som ingen kunnat lösa”
Men än är inte satsningen i hamn. Effektiva Lp(a)- läkemedel har visat sig svåra att utveckla.
”Det har varit gåtan som ingen kunnat lösa”, säger Monica Florio, som har hjälpt till att leda forskningen om Amgens kandidat. ”Nu tror jag att dessa studier kommer att ge oss ett svar.”
Problemet är att sex decenniers forskning hittills inte har lyckats bevisa att en sänkning av en persons Lp(a) faktiskt minskar risken för hjärtattacker och stroke.
För att Lp(a)-läkemedel ska fungera säger forskare att de måste sänka de totala nivåerna av partikeln i kroppen avsevärt.
90 procent är medfött
Man brukar tala om betydelsen av kost och motion – men det sänker inte Lp(a). Ungefär 90 procent av en persons nivå är fastställd vid födseln, enligt forskarna.
Läkare ordinerar vanligtvis andra kolesterolbehandlingar, såsom statiner, för att hantera den totala risken, men statiner kan höja Lp(a)-nivåerna.
Ungefär en av fem personer globalt har farligt höga nivåer av Lp(a), enligt Steven Nissen, en kardiolog vid Cleveland Clinic som är engagerad i studier för att testa flera av de läkemedel som är under utveckling.
Genbaserad teknik
Läkemedelstillverkare använder nu ny teknik för att attackera Lp(a). Både Amgen och Lilly använder en genbaserad teknik som ska ”tysta” genen som producerar Lp(a).
Amgens studie väntas ge resultat inom 1-2 år, Lillys under 2029.
Om läkemedlen fungerar är frågan vilka som ska få dem. Läkemedlen kan visa sig vara tydligt effektiva endast för personer med extremt höga nivåer av Lp(a), konstaterar WSJ.
Amgen menar att nästan total eliminering av partikeln kommer att minska hjärtattacker och dödsfall avsevärt.
Forskare: Så får du tiden att gå långsamt. Dagens PS