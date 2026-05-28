Nytt läkemedel värt 230 miljarder om året – om det fungerar

En ny klass läkemedel som tar itu med en orsak som till hjärtinfarkter och stroke, som undgått behandling i decennier kan snart vara redo.

Forskare kan redan i sommar få veta om det avancerade experimentella läkemedel från Novartis och Ionis Pharmaceuticals minskar hjärtinfarkter, stroke och dessfall.

De presenteras resultat från en studie som kan bidra till att få deras läkemedel godkänt redan nästa år.

Flera försök till lösningar

Även Amgen och Eli Lilly utvecklar nya läkemedel som sänker nivån av lipoprotein(a), en fettpartikel i blodet som kallas Lp(a).

Den kan orsaka plackbildning i blodkärl och koppas till hjärtsjukdomar.

Tiotals miljoner människor enbart i USA har förhöjda nivåer v Lp(a), en ärftlig och i huvudsak dold orsak till hjärtsjukdomar.

Om Lp(a)-läkemedel fungerar kan företagen vara på gränsen till nästa stora marknad för hjärtläkemedel, skriver WSJ.

Citi-analytiker uppskattar att den kan värderas till så mycket som 25 miljarder dollar per år globalt.

