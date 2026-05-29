Gen Z solar som om hudläkaren inte fanns

Hudvård i badrumsskåpet, solskador på stranden

Det märkliga är inte att unga vill vara snygga. Det har unga velat sedan någon uppfann spegeln. Det märkliga är kombinationen.

Samma generation som kan lägga 45 minuter på serum, retinol, fuktbarriär och ”glass skin” kan sedan lägga sig i ett solarium och låta huden få samma behandling som en grillad majskolv.

American Academy of Dermatology uppger att bara 25 procent av Gen Z oroar sig för att drabbas av hudcancer. Samtidigt säger 20 procent att det är viktigare att bli brun än att förebygga hudcancer.

Det är siffror som får hudläkare att tappa hakan. Och möjligen solhatten.