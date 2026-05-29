Gen Z dricker mindre, sover mer och kan prata om hudvårdsrutiner längre än en genomsnittlig kommunpolitiker kan prata om parkeringsnormer. Men när solen kommer fram händer något märkligt.
Gen Z solar som om hudläkaren inte fanns
Då åker solskyddet ut och UV-indexet in.
Enligt en artikel i New York Times har solbrännan gjort comeback bland unga. På TikTok och Instagram visar så kallade ”tanfluencers” upp brännränder, solskador och besök i solarier som om det vore en hälsokur snarare än en genväg till dermatologen.
Hudvård i badrumsskåpet, solskador på stranden
Det märkliga är inte att unga vill vara snygga. Det har unga velat sedan någon uppfann spegeln. Det märkliga är kombinationen.
Samma generation som kan lägga 45 minuter på serum, retinol, fuktbarriär och ”glass skin” kan sedan lägga sig i ett solarium och låta huden få samma behandling som en grillad majskolv.
American Academy of Dermatology uppger att bara 25 procent av Gen Z oroar sig för att drabbas av hudcancer. Samtidigt säger 20 procent att det är viktigare att bli brun än att förebygga hudcancer.
Det är siffror som får hudläkare att tappa hakan. Och möjligen solhatten.
TikTok slår doktorn
En stor del av problemet är desinformation. På sociala medier sprids påståenden om att solkräm orsakar cancer, att en grundbränna skyddar huden och att olika dieter kan göra kroppen tåligare mot solen.
Det finns inget vetenskapligt stöd för att solkräm orsakar hudcancer. Däremot är sambandet mellan UV-strålning och hudcancer välkänt.
En hudläkare i New York uttrycker det brutalt enkelt i artikeln: ”Every tan is DNA damage.”
Varje solbränna är alltså inte bara semester. Det är ett kvitto från kroppen. Och kvittot kan bli dyrt.
När framtiden känns för långt bort
En förklaring är att framtida risker inte biter lika hårt på en generation som vuxit upp med klimatångest, pandemi, krig, inflation och algoritmer som serverar undergång mellan två sminktips.
När framtiden känns osäker väger en snygg solbränna i juni ibland tyngre än hudcancerstatistik år 2046.
Det är mänskligt. Men huden är inte särskilt intresserad av generationsanalys.
Perfect Weekend Guide
Undvik direkt sol mitt på dagen.
Använd solskydd med minst SPF 30.
Kläder, hatt och skugga är fortfarande underskattade uppfinningar.
Solarium är ingen hälsokur.
En snygg bränna varar några veckor. Hudskador kan bli betydligt mer långlivade.
