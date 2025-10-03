Dagensps.se
Weekend
Restaurang

De fem bästa dejtrestaurangerna i Stockholm

När solen speglar sig i vattnet känns huvudstaden alltid som en dejt. (Foto: Pixabay)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 03 okt. 2025Publicerad: 03 okt. 2025

Att välja rätt krog för en första dejt i Stockholm är lite som att välja vin – det handlar mindre om prislappen och mer om känslan. Stämningen ska vara avslappnad men ändå vibrera av nerv, maten tillräckligt god för att imponera utan att ta över samtalet och inredningen gärna med en sensuell ton som gör att man lutar sig lite närmare.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Här är fem sköna och lite stökiga restauranger som lyckas med just den balansen – från asiatiska smakfyrverkerier på Söder till intima vinbarer i Slakthusområdet och kvartersklassiker där samtalen flyter lika lätt som glasen fylls på.

När elstationen blev kärleksstation – Farang har laddat för dejt. (Foto: Instagram)

1. Farang, Stockholm city

    En dejt på Farang är lite som att ta en flygbiljett till Bangkok utan att lämna Sveavägen. Här bjuds du på zingiga smaker i en gammal elstation, omgjord till en elegant matsal där servicen är lika slipad som vinlistan. Michelin gillar stämningen, White Guide kallar det mycket god klass. Vi säger: beställ smakmenyn och låt dejten bli lång.

    Adress: Tulegatan 7, Södermalm

    Ingen går hit bara en gång, inte ens din dejt. (Foto: Instagram)
    ANNONS

    Senaste nytt

    Spela klippet
    PS Partner

    Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

    26 aug. 2025

    2. Babette

    Babette är Stockholms mest omtalade kvarterskrog, en korsning mellan ett vardagsrum och en vinbar. Här delas pizzor och smårätter, vinet flödar och stämningen är alltid på topp. Michelin har Bib Gourmandat stället, White Guide vill tillbaka. Perfekt för dejten som gillar lite stök, mycket charm och bra musik.

    ANNONS

    Adress: Roslagsgatan 6, Norrmalm

    Här förvandlas Norrmalm till södra Frankrike med en gnutta Piemonte. (Foto: Instagram)

    3. Bar Nîmes

    Här är det södra Frankrike möter Piemonte och resultatet blir generösa pastarätter, olivoljeskimrande fiskar och vinlistor som får vinkännare att hummande nicka. Lokalen är alltid full och ljudnivån hög, men vad gör det när maten är på denna nivå. Ett starkt kort för dejten som inte behöver viska.

    Adress: Rådmansgatan 25, Norrmalm

    Hit går du för vinet, men stannar för stämningen. (Foto: Instagram)

    4. Bar Montan

    I Slakthusområdet gömmer sig en liten vinbar som doftar Berlin. Betongväggar, öppet kök och smårätter som får dig att tänka “varför finns det inte fler sådana här ställen i Stockholm”. White Guide hyllar både smakerna och servicen. Perfekt för dejten som gillar naturvin, överraskningar och en känsla av att vara lite före alla andra.

    Adress: Hallgränd 39, Slakthusområdet

    ANNONS
    Frippe: stökigt, trendigt och perfekt för den som gillar högljudda dejter. (Foto: Instagram)

    5. Frippe mitt i Stockholm

    Just nu är Frippe det alla pratar om. En sydspansk matbar med oxsvans, iberisk fläsksida och cava på glas. Krogguiden kallar det en av stadens hetaste restauranger. Stämningen är hög, nästan lite väl hög – men det kan ju vara precis vad dejten behöver. Billigare än du tror, roligare än du väntat dig.
    Adress: Nybrogatan 6, Östermalm

     Så gjorde vi listan med dejtrestaurangerna i Stockholm

    Vi sammanställde recensioner och betyg från Facebook, Google, Thatsup, Tripadvisor, Reco, Yelp, Krogguiden och Boka Bord. Därefter jämförde vi vilka krogar som oftast nämns i topplistor och guider, bland annat på Thatsup och Tripadvisor. Alla restauranger fick sedan ett genomsnittsbetyg på en femgradig skala, där 5 motsvarar högsta betyg.

    Vill du läsa mer om mat och krogar? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om De 10 bästa italienska restaurangerna i Stockholm eller Skippa Tinder och bara häng i baren.



    Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
    DejtingRestaurangStockholmTinder
    Viggo Cavling
    Viggo Cavling

    Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

    Viggo Cavling
    Viggo Cavling

    Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

    ANNONS
    Lyxlägenhet Malta - Kempinski.se 

    Modern trerumslägenhet på Kempinski Residences, Gozo. Högkvalitativa material, femstjärnig service och tillgång till 3 utomhuspooler och två inomhuspooler.

    Läs mer här
    ANNONS
    ANNONS

    Senaste nytt

    Stefan Engeseth
    Spela klippet
    Politik

    Författaren suckar: ”Den dummaste valrörelsen någonsin”

    03 okt. 2025
    ANNONS
    ANNONS