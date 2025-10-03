Att välja rätt krog för en första dejt i Stockholm är lite som att välja vin – det handlar mindre om prislappen och mer om känslan. Stämningen ska vara avslappnad men ändå vibrera av nerv, maten tillräckligt god för att imponera utan att ta över samtalet och inredningen gärna med en sensuell ton som gör att man lutar sig lite närmare.
De fem bästa dejtrestaurangerna i Stockholm
Mest läst i kategorin
De 10 bästa italienska restaurangerna i Stockholm
Vi är inte i Italien – men ibland är det lätt att tro det. Slår man upp dörren till en trattoria i Stockholm kan doften av basilika och nybakat bröd lura sinnet och få det att tro att man befinner sig på en piazza i Neapel. Denna lista tar dig med på en elegant smakresa …
Skippa Tinder och bara häng i baren
Att dejta i Stockholm, speciellt i baren, är inte lätt. Vi är blyga, vi är lite rädda och vi älskar våra hörlurar. Att prata med en främling på stan känns lika främmande som att be sin granne om socker. Därför kändes datingapparna som en räddning när de kom – en möjlighet att träffa folk utan …
Göteborg kokar – här är fem nya krogar du inte får missa
Göteborgs krogscen bubblar som aldrig förr. Nya restauranger öppnar i rasande takt och det gäller att hänga med för att inte hamna efter på nästa middagsdejt. Vi har gått igenom recensioner, guider och topplistor från de mest trovärdiga källorna och rangordnat de fem hetaste nyöppningarna just nu. Från tacos på Linné till italienskt i Dicksonska …
Krogarna i Malmö som får Netflix-glans av tv-succén
Netflix-serien ”Halva Malmö består av killar som har dumpat mig” hade premiär förra veckan – och succén blev omedelbar. Serien toppar nu streamlistor i hela världen och Malmö får en huvudroll sida vid sida med Carla Sehn, som spelar Amanda. ”Jag ville att Malmö skulle vara en egen karaktär. Staden har en rå charm och …
New Yorks bästa restauratör - hans framgångsrecept
Alla svenskar som varit i London, Marbella eller Ibiza känner igen skylten. Nobu. Det är inte bara en restaurang, det är en global symbol för sushi, glamour och lite lagom dekadens. Men bakom framgången står inte kocken Nobu Matsuhisa eller filmstjärnan Robert De Niro, utan en man som de flesta aldrig hört talas om: Drew …
Här är fem sköna och lite stökiga restauranger som lyckas med just den balansen – från asiatiska smakfyrverkerier på Söder till intima vinbarer i Slakthusområdet och kvartersklassiker där samtalen flyter lika lätt som glasen fylls på.
1. Farang, Stockholm city
En dejt på Farang är lite som att ta en flygbiljett till Bangkok utan att lämna Sveavägen. Här bjuds du på zingiga smaker i en gammal elstation, omgjord till en elegant matsal där servicen är lika slipad som vinlistan. Michelin gillar stämningen, White Guide kallar det mycket god klass. Vi säger: beställ smakmenyn och låt dejten bli lång.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
2. Babette
Babette är Stockholms mest omtalade kvarterskrog, en korsning mellan ett vardagsrum och en vinbar. Här delas pizzor och smårätter, vinet flödar och stämningen är alltid på topp. Michelin har Bib Gourmandat stället, White Guide vill tillbaka. Perfekt för dejten som gillar lite stök, mycket charm och bra musik.
Adress: Roslagsgatan 6, Norrmalm
3. Bar Nîmes
Här är det södra Frankrike möter Piemonte och resultatet blir generösa pastarätter, olivoljeskimrande fiskar och vinlistor som får vinkännare att hummande nicka. Lokalen är alltid full och ljudnivån hög, men vad gör det när maten är på denna nivå. Ett starkt kort för dejten som inte behöver viska.
Adress: Rådmansgatan 25, Norrmalm
4. Bar Montan
I Slakthusområdet gömmer sig en liten vinbar som doftar Berlin. Betongväggar, öppet kök och smårätter som får dig att tänka “varför finns det inte fler sådana här ställen i Stockholm”. White Guide hyllar både smakerna och servicen. Perfekt för dejten som gillar naturvin, överraskningar och en känsla av att vara lite före alla andra.
Adress: Hallgränd 39, Slakthusområdet
5. Frippe mitt i Stockholm
Just nu är Frippe det alla pratar om. En sydspansk matbar med oxsvans, iberisk fläsksida och cava på glas. Krogguiden kallar det en av stadens hetaste restauranger. Stämningen är hög, nästan lite väl hög – men det kan ju vara precis vad dejten behöver. Billigare än du tror, roligare än du väntat dig.
Adress: Nybrogatan 6, Östermalm
Så gjorde vi listan med dejtrestaurangerna i Stockholm
Vi sammanställde recensioner och betyg från Facebook, Google, Thatsup, Tripadvisor, Reco, Yelp, Krogguiden och Boka Bord. Därefter jämförde vi vilka krogar som oftast nämns i topplistor och guider, bland annat på Thatsup och Tripadvisor. Alla restauranger fick sedan ett genomsnittsbetyg på en femgradig skala, där 5 motsvarar högsta betyg.
Vill du läsa mer om mat och krogar? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om De 10 bästa italienska restaurangerna i Stockholm eller Skippa Tinder och bara häng i baren.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Modern trerumslägenhet på Kempinski Residences, Gozo. Högkvalitativa material, femstjärnig service och tillgång till 3 utomhuspooler och två inomhuspooler.
Senaste nytt
Så blir du blåst på flyget – och knepen för att få pengarna tillbaka
Du checkar in, glider mot gaten och flyget med känslan av att snart få sippa champagne i business class. Men vid boarding väntar chocken: din plats har försvunnit och du sitter plötsligt inklämd i ekonomi. Välkommen till flygvärldens mest förödmjukande fenomen – den ofrivilliga nedgraderingen. Varför blir man nedgraderad Det finns flera orsaker, men den …
De fem bästa dejtrestaurangerna i Stockholm
Att välja rätt krog för en första dejt i Stockholm är lite som att välja vin – det handlar mindre om prislappen och mer om känslan. Stämningen ska vara avslappnad men ändå vibrera av nerv, maten tillräckligt god för att imponera utan att ta över samtalet och inredningen gärna med en sensuell ton som gör …
Gör ingenting alls – och nå framgång på börsen
Långsiktiga aktieägare presterar systematiskt bättre än professionella förvaltare med tillgång till toppmoderna analysverktyg. En ny studie från Columbia University visar att aktier med uthålliga ägare ger sex procent högre årlig avkastning. Mönstret har hållit i över fyra decennier. Trots att institutionella kapitalförvaltare förvaltar hundratals miljarder dollar och har tillgång till marknadens bästa analysverktyg, finns det …
Aktieägarna kräver tillväxt på 1000 procent
AI-bolaget har vuxit i rekordfart med hundratals miljoner användare och värderingar i topp. Men investerarna nöjer sig inte. Open AI har på kort tid blivit ett av de mest uppmärksammade bolagen i världen. Miljoner användare strömmar in och värderingen har skjutit i höjden. Men samtidigt tyngs bolaget av höga kostnader, stora förluster och ett starkt …
Författaren suckar: ”Den dummaste valrörelsen någonsin”
Ytliga slogans, klickjakt och ett politiskt språk som ingen längre förstår. Författaren Stefan Engeseth varnar för att valet 2026 riskerar att bli historiskt på helt fel sätt. Med ett medieklimat präglat av snabba rubriker och polariserade budskap går förnuftet ofta förlorat. Det menar Stefan Engeseth, som menar att politiken blivit mer form än innehåll inför …