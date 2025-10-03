De fem bästa dejtrestaurangerna i Stockholm

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

2. Babette

Babette är Stockholms mest omtalade kvarterskrog, en korsning mellan ett vardagsrum och en vinbar. Här delas pizzor och smårätter, vinet flödar och stämningen är alltid på topp. Michelin har Bib Gourmandat stället, White Guide vill tillbaka. Perfekt för dejten som gillar lite stök, mycket charm och bra musik.

Adress: Roslagsgatan 6, Norrmalm

Här förvandlas Norrmalm till södra Frankrike med en gnutta Piemonte. (Foto: Instagram)

3. Bar Nîmes

Här är det södra Frankrike möter Piemonte och resultatet blir generösa pastarätter, olivoljeskimrande fiskar och vinlistor som får vinkännare att hummande nicka. Lokalen är alltid full och ljudnivån hög, men vad gör det när maten är på denna nivå. Ett starkt kort för dejten som inte behöver viska.

Adress: Rådmansgatan 25, Norrmalm

Hit går du för vinet, men stannar för stämningen. (Foto: Instagram)

4. Bar Montan

I Slakthusområdet gömmer sig en liten vinbar som doftar Berlin. Betongväggar, öppet kök och smårätter som får dig att tänka “varför finns det inte fler sådana här ställen i Stockholm”. White Guide hyllar både smakerna och servicen. Perfekt för dejten som gillar naturvin, överraskningar och en känsla av att vara lite före alla andra.

Adress: Hallgränd 39, Slakthusområdet



Frippe: stökigt, trendigt och perfekt för den som gillar högljudda dejter. (Foto: Instagram)

5. Frippe mitt i Stockholm

Just nu är Frippe det alla pratar om. En sydspansk matbar med oxsvans, iberisk fläsksida och cava på glas. Krogguiden kallar det en av stadens hetaste restauranger. Stämningen är hög, nästan lite väl hög – men det kan ju vara precis vad dejten behöver. Billigare än du tror, roligare än du väntat dig.

Adress: Nybrogatan 6, Östermalm

Så gjorde vi listan med dejtrestaurangerna i Stockholm

Vi sammanställde recensioner och betyg från Facebook, Google, Thatsup, Tripadvisor, Reco, Yelp, Krogguiden och Boka Bord. Därefter jämförde vi vilka krogar som oftast nämns i topplistor och guider, bland annat på Thatsup och Tripadvisor. Alla restauranger fick sedan ett genomsnittsbetyg på en femgradig skala, där 5 motsvarar högsta betyg.

