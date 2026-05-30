Semesteroron: Så många stannar hemma i sommar

I fjol var andelen 38 procent – och det innebär att en fjärdedel av fjolårets utlandssemestrar är borta.

Vad vi gör i stället? Semestrar på hemmaplan förstås. 61 procent väljer en semester i Sverige, en uppgång från 57 procent i fjol.

Det här är siffror som framgår av Nordeas senaste semesterundersökning, gjord av Verian och med 1 055 svarande i ett representativt underlag.

Hälften har ”flygrelaterad” oro

Svenskarna oroar sig för brist på flygbränsle, inställda flyg, dyrare flyg och förseningar.

Hela 45 procent anger en oro för ”flygrelaterade händelser” till följd av USA:s krig mot Iran.

”På grund av kriget i Mellanöstern och varningar om inställda flyg väljer fler svenskar att semestra hemma, det känns helt enkelt inte lika lockande att resa utomlands”, konstaterar Nordeas privatekonom Anders Stenkrona.

Däremot ligger de svarandes semesterkassa på nästan exakt samma nivå som i fjol. De kommer i snitt att lägga 22 305 kronor på semester, millimetern mindre än förra årets snitt på 22 538 kronor.

I norra Mellansverige lägger man minst på semestern med 19 615 kronor medan stockholmarna lägger mest med 26 620 kronor.