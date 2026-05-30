Flygoro och flygbränsle skrämmer Sverige. I år väntas svenskarnas semestrar utomlands minska med en fjärdedel.
Semesteroron: Så många stannar hemma i sommar
Krig i Mellanöstern och oro för flygbränsle, dyrare flygresor och förseningar. Den mixen får svenskarna att stanna hemma i sommar.
I år väljer 29 procent av de svarande svenskarna i en stor semesterundersökning att resa utomlands.
I fjol var andelen 38 procent – och det innebär att en fjärdedel av fjolårets utlandssemestrar är borta.
Vad vi gör i stället? Semestrar på hemmaplan förstås. 61 procent väljer en semester i Sverige, en uppgång från 57 procent i fjol.
Det här är siffror som framgår av Nordeas senaste semesterundersökning, gjord av Verian och med 1 055 svarande i ett representativt underlag.
Hälften har ”flygrelaterad” oro
Svenskarna oroar sig för brist på flygbränsle, inställda flyg, dyrare flyg och förseningar.
Hela 45 procent anger en oro för ”flygrelaterade händelser” till följd av USA:s krig mot Iran.
”På grund av kriget i Mellanöstern och varningar om inställda flyg väljer fler svenskar att semestra hemma, det känns helt enkelt inte lika lockande att resa utomlands”, konstaterar Nordeas privatekonom Anders Stenkrona.
Däremot ligger de svarandes semesterkassa på nästan exakt samma nivå som i fjol. De kommer i snitt att lägga 22 305 kronor på semester, millimetern mindre än förra årets snitt på 22 538 kronor.
I norra Mellansverige lägger man minst på semestern med 19 615 kronor medan stockholmarna lägger mest med 26 620 kronor.
Sverige ”spännande”
Bilden av varför en majoritet väljer att semestra i Sverige är samtidigt splittrad. 36 procent säger att det är ”spännande” att upptäcka Sverige, 24 procent att det blir billigare och 14 procent att det är för att de är oroliga för läget i omvärlden.
”Fler väljer att semestra i Sverige på grund av osäkerheten med flygresor och troligtvis blir en hemmasemester inte lika kostsam. Det finns mycket att upptäcka i Sverige, även om det inte alltid är lika solsäkert”, påpekar Anders Stenkrona.
Den oron gäller varje semester
Vad vi är mest oroliga för inför semestern? Det är ändå inga stora geopolitiska händelser.
Det är det kanske mest självklara: vädret. 39 procent av de svarande är mest oroliga över dåligt väder under semestern.
28 procent är oroliga för världsläget, 16 procent för att semestern inte blir så bra eller rolig som de vill och lika många för att pengarna inte ska räcka.
Å andra sidan säger en knapp tredjedel, 28 procent av de svarande, att de inte oroar sig alls.