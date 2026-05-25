Frankrikes snusförbud: "Attack mot svenska livsstilen"

Men även större internationella nyhetskanaler har rapporterat om förbudet mot Zyn, som fått fotfäste i USA.

Benjamin Dousa, bistånds- och utrikeshandelsminister, har varit en av de mest högljudda kritikerna mot snusförbudet. I höstas konstaterade han till Expressen att han var ”mycket orolig” för den stundande lagen och att:

”Om man är turist i Frankrike tycker jag det är en självklarhet att man ska kunna ta med sig sin snusdosa utan att riskera straff.”

”Inte i linje med den inre marknaden”

Frankrike förbud mot nikotinpåsar omfattar försäljning, import, innehav och användning. Dousa får medhåll i sin kritik från flera andra länder, bland annat Italien och Grekland, som menar att förbudet bryter mot EU:s handelsregler.

”Ur vårt perspektiv är detta inte i linje med den inre marknaden”, säger Dousa enligt Finansavisen.

I intervjun beskriver Dousa förbudet som ”en attack mot den svenska livsstilen” och drar en parallell till de franska favoriterna.

”Det är som att förbjuda franska baguetter eller franskt vin i Sverige. Det är absurt.”