Sedan 1 april är det strikt förbjudet att snusa vitt snus i Frankrike. Reglerna är så pass hårda att den som råkar få med sig en dosa till en lång-weekend i Paris i teorin riskerar upp till fem års fängelse och böter på 375 000 euro.
Frankrikes snusförbud: "Attack mot svenska livsstilen"
Det franska draget har fått stor medial uppmärksamhet, kanske främst i norden – där till och med svenska och norska utrikesdepartementen utlyst en varning på ämnet för den som ska resa till Frankrike.
Men även större internationella nyhetskanaler har rapporterat om förbudet mot Zyn, som fått fotfäste i USA.
Benjamin Dousa, bistånds- och utrikeshandelsminister, har varit en av de mest högljudda kritikerna mot snusförbudet. I höstas konstaterade han till Expressen att han var ”mycket orolig” för den stundande lagen och att:
”Om man är turist i Frankrike tycker jag det är en självklarhet att man ska kunna ta med sig sin snusdosa utan att riskera straff.”
”Inte i linje med den inre marknaden”
Frankrike förbud mot nikotinpåsar omfattar försäljning, import, innehav och användning. Dousa får medhåll i sin kritik från flera andra länder, bland annat Italien och Grekland, som menar att förbudet bryter mot EU:s handelsregler.
”Ur vårt perspektiv är detta inte i linje med den inre marknaden”, säger Dousa enligt Finansavisen.
I intervjun beskriver Dousa förbudet som ”en attack mot den svenska livsstilen” och drar en parallell till de franska favoriterna.
”Det är som att förbjuda franska baguetter eller franskt vin i Sverige. Det är absurt.”
Slutsnusat på solkusten?
Också Spanien är sugna på att hårt reglera det vita snuset. Ett lagförslag från förra året ämnar att begränsa nikotinhalten till miniminivåer (högst 0,99 mg per enhet, jämfört med högst 20 mg i resten av EU), enligt La Ranzon.
Förslaget har dock ännu inte blivit lag i Spanien, och det är ännu oklart när det skulle kunna ske.
