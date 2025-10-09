Svenskarna kräver lägre priser på klok och nyttig mat

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Svenskarna: Hälsosam mat får inte vara för dyr

Det som sätter käppar i hjulet för hälsoidealen, som särskilt svenska konsumenter efterlyser, är höga priser och andra levnadskostnader, enligt rapporten som visar att knappt var tredje svensk konsument är villig att betala mer för mat som är hälsosam och påverkar klimatet.

Det är priset som oftast styr, slår PwC fast och det gör att många konsumenter väljer bort hållbarhet i synen på livsmedel.

”Många oroar sig till exempel för ultraprocessad mat, men där visar vår egen globala statistik att det är få som verkligen tar steget och väljer bort dessa produkter. Här har livsmedelsindustrin ett ansvar för att göra det enklare att välja rätt”, menar Sofia Götmar-Blomstedt.

Mer utrymme för närproducerat och e-handel

Resulaten visar också att det finns utrymme för såväl mer närproducerad försäljning som mer digitala inköp. Bara en procent av de medverkande svarar nämligen att de i dagsläget köper mat från en marknad med lokalproducerad mat, vilket kan jämföras med en av fem som gav samma svar i den globala undersökningen.

”Vi ser också att e-handel för livsmedelsinköp används betydligt mindre frekvent i Sverige. Här är det bara två procent som använder dessa plattformar veckovis. En bra bit under den globala nivån på 15 procent. Tekniken behöver ges större utrymme inom branschen, eftersom den skapar möjligheter för företag att bygga ett ekosystem som förenar hälsa, livskvalitet och teknik”, Sofia Götmar-Blomstedt.

Rapporten visar också att många svenska konsumenter vill få AI-vägledning med sin matlagning och inköpslistor.

I undersökningen, som genomfördes på uppdrag av PwC under perioden 11-18 september, intervjuade Kantar Media totalt 1020 personer i åldern 18-79 år.

