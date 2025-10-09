Svenska konsumenter pressar nu livsmedelsjättarna att lägga mer fokus på hälsa och näringsrika alternativ till rimliga priser, enligt en ny PwC- och Kantar Media-undersökning.
Svenskarna kräver lägre priser på klok och nyttig mat
”Det är tydligt att konsumenterna vill att livsmedelsbranschen bidrar mer till folkhälsan. Närmare hälften av svenskarna i undersökningen menar att stora livsmedels- och dryckesföretag ska lyfta fram mer näringsriktiga alternativ i marknadsföringen. Många vill även se ett bättre näringsinnehåll i butikernas bassortiment, och att branschen driver initiativ som uppmuntrar till en mer hälsosam livsstil”, säger Sofia Götmar-Blomstedt, auktoriserad revisor för en rad bolag inom livsmedelsindustrin, i ett pressmeddelande på torsdagen.
AI får stora effekter på livsmedelsförsörjningen
PwC konstaterar att en av de stora framtida utmaningarna är att få till stånd en rättvis och hållbar livsmedelsförsörjning när världen antas ha 10 miljarder invånare år 2050.
AI och klimatförändringar kommer enligt analyser som PwC gjort påverka livsmedelsbranschen radikalt de kommande tio åren.
Sofia Götmar-Blomstedt ser framför sig nya former av samarbeten ”mellan aktörer som tidigare verkat i silos”.
Hon förklarar att lantbrukare, transportörer, teknikföretag och finansiella aktörer kommer att jobba tillsammans och att det kan leda till ”ett nytt ekosystem för framtidens mat”.
Svenskarna: Hälsosam mat får inte vara för dyr
Det som sätter käppar i hjulet för hälsoidealen, som särskilt svenska konsumenter efterlyser, är höga priser och andra levnadskostnader, enligt rapporten som visar att knappt var tredje svensk konsument är villig att betala mer för mat som är hälsosam och påverkar klimatet.
Det är priset som oftast styr, slår PwC fast och det gör att många konsumenter väljer bort hållbarhet i synen på livsmedel.
”Många oroar sig till exempel för ultraprocessad mat, men där visar vår egen globala statistik att det är få som verkligen tar steget och väljer bort dessa produkter. Här har livsmedelsindustrin ett ansvar för att göra det enklare att välja rätt”, menar Sofia Götmar-Blomstedt.
Mer utrymme för närproducerat och e-handel
Resulaten visar också att det finns utrymme för såväl mer närproducerad försäljning som mer digitala inköp. Bara en procent av de medverkande svarar nämligen att de i dagsläget köper mat från en marknad med lokalproducerad mat, vilket kan jämföras med en av fem som gav samma svar i den globala undersökningen.
”Vi ser också att e-handel för livsmedelsinköp används betydligt mindre frekvent i Sverige. Här är det bara två procent som använder dessa plattformar veckovis. En bra bit under den globala nivån på 15 procent. Tekniken behöver ges större utrymme inom branschen, eftersom den skapar möjligheter för företag att bygga ett ekosystem som förenar hälsa, livskvalitet och teknik”, Sofia Götmar-Blomstedt.
Rapporten visar också att många svenska konsumenter vill få AI-vägledning med sin matlagning och inköpslistor.
I undersökningen, som genomfördes på uppdrag av PwC under perioden 11-18 september, intervjuade Kantar Media totalt 1020 personer i åldern 18-79 år.
