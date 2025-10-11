Ny forskning: din stol är farligare än du tror

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Svenskarna sitter på en stol mer än någonsin

Enligt Folkhälsomyndigheten tillbringar svenskar omkring 70 procent av sin vakna tid stillasittande – en nivå som placerar oss bland de mest stillasittande i Europa. Särskilt utsatta är kontorsanställda, som ofta sitter långa perioder utan att resa sig. Trots fler elcyklar, gymkort och träningsappar än någonsin rör vi oss allt mindre i vardagen. Kombinationen av stillasittande jobb, digital fritid och hemlevererade middagar gör att kroppen sällan får en chans att återhämta sig.

“Att sitta still under lång tid ökar risken för diabetes, hjärt–kärlsjukdomar, övervikt och vissa cancerformer”, säger forskaren Irène Margaritis vid Anses. Hon menar att de flesta av oss inte inser hur snabbt negativa effekter uppstår – redan efter en timme stillasittande börjar blodflödet försämras och musklerna “stängs av”.

När du tror att kontorsstolen är ergonomisk men den egentligen planerar din undergång. (Foto: Pexels)

Fem minuter som gör skillnad

ANNONS

Forskare vid Columbia University i New York testade nyligen hur olika “rörelse-snacks” påverkar kroppen. De lät försökspersoner sitta i åtta timmar, men vissa fick gå en minut, andra fem minuter var halvtimme. Resultatet var tydligt: de som gick fem minuter hade lägre blodsocker, lägre blodtryck – och bättre humör.

Kort sagt: fem minuter rörelse var trettionde minut kan vara lika viktigt som din dagliga promenad efter jobbet.

Barnen sitter fast i skolbänken

Även barn påverkas. Enligt Anses skulle tre minuters lek eller rörelse var halvtimme vara “ännu mer effektivt” för barns hälsa. Problemet? Skolan är byggd för stillasittande.

“Barns spontana rörelsebehov är mycket större än de får utlopp för i klassrummet”, säger Margaritis. “Vi skapar en generation som tror att stillasittande är normalt.”

Kanske borde skolgården få lika hög status som klassrummet.

All rörelse är bra rörelse – även panik när chefen dyker upp. (Foto: Pexels)

Rör dig – för hjärnans skull

Flera studier visar att rörelsepauser inte bara hjälper kroppen utan också hjärnan. När du reser dig förbättras syresättningen och blodflödet, vilket ökar fokus, kreativitet och minskar trötthet. Det är därför de bästa idéerna sällan föds i mötesrummet, utan på väg till kaffemaskinen.

ANNONS

En dansk studie visade dessutom att anställda som fick digitala påminnelser om att resa sig upp kände sig piggare och mer produktiva. Det är alltså inte bara Apple Watchen som vill dig väl.

Sitt mindre på en stol, lev längre

Världshälsoorganisationen WHO påminner om att fysisk aktivitet fortfarande är grunden för ett långt liv. Minst 150 minuter i veckan av måttlig rörelse, som promenader eller cykling, är målet. Men forskningen visar nu att små, frekventa pauser kan vara nästan lika viktiga.

Så nästa gång du reser dig mitt i mötet – gör det med stolthet. Det handlar inte om rastlöshet. Det handlar om överlevnad.

“Ska vi ta trappan?” – Sveriges mest skrämmande mening. (Foto: Pexels)

Perfect Weekend Guide: Din stol är farligare än du tror

– Gå tre till fem minuter varje halvtimme.

– Gör det med puls – inte bara till kaffemaskinen.

– För barn: tre minuter intensiv lek var halvtimme.

– Stillasittande ökar risken för hjärt–kärlsjukdom, diabetes och trötthet.

– Rörelsepauser förbättrar fokus, minne och kreativitet.

Källa: Anses, Columbia University, WHO, Folkhälsomyndigheten, TF1 Info.

Vill du läsa mer om hälsa och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Svenskarna kräver lägre priser på klok och nyttig mat och Krönika: Ett köttkriStörsta studien någonsin: Överviktiga är inte lata – bara hungrigag väntas på Stureplan och De fem bästa dejtrestaurangerna i Stockholm.

ANNONS





