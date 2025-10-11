Ny forskning visar att stillasittande på en stol är lika skadligt som rökning – och värre än du tror. Bara tre till fem minuters rörelse var halvtimme räcker för att minska risken för diabetes, hjärt–kärlsjukdomar och trötthet. Kort sagt: din stol är inte din vän, den är din fiende i kontorsskepnad.
Ny forskning: din stol är farligare än du tror
Stillasittandet på en stol – vår nya folksjukdom
Du sitter just nu. Kanske på kontoret, kanske i soffan. Kanske har du suttit i flera timmar utan att resa dig. Då har du redan gjort kroppen en otjänst, enligt ny forskning från Frankrike. Den franska hälsomyndigheten Anses har nämligen gått igenom över 75 vetenskapliga studier och kommit fram till att vi måste resa oss var trettionde minut. Inte varannan timme, som man tidigare trodde.
Rekommendationen är enkel: gå tre till fem minuter varje halvtimme. Och nej, det räcker inte att hämta kaffe eller luta sig bakåt i stolen. Det ska vara riktig rörelse – gärna rask promenad eller några trappor. Enligt forskarna förbättrar dessa mikropauser blodsockret, blodtrycket och koncentrationsförmågan.
Svenskarna sitter på en stol mer än någonsin
Enligt Folkhälsomyndigheten tillbringar svenskar omkring 70 procent av sin vakna tid stillasittande – en nivå som placerar oss bland de mest stillasittande i Europa. Särskilt utsatta är kontorsanställda, som ofta sitter långa perioder utan att resa sig. Trots fler elcyklar, gymkort och träningsappar än någonsin rör vi oss allt mindre i vardagen. Kombinationen av stillasittande jobb, digital fritid och hemlevererade middagar gör att kroppen sällan får en chans att återhämta sig.
“Att sitta still under lång tid ökar risken för diabetes, hjärt–kärlsjukdomar, övervikt och vissa cancerformer”, säger forskaren Irène Margaritis vid Anses. Hon menar att de flesta av oss inte inser hur snabbt negativa effekter uppstår – redan efter en timme stillasittande börjar blodflödet försämras och musklerna “stängs av”.
Fem minuter som gör skillnad
Forskare vid Columbia University i New York testade nyligen hur olika “rörelse-snacks” påverkar kroppen. De lät försökspersoner sitta i åtta timmar, men vissa fick gå en minut, andra fem minuter var halvtimme. Resultatet var tydligt: de som gick fem minuter hade lägre blodsocker, lägre blodtryck – och bättre humör.
Kort sagt: fem minuter rörelse var trettionde minut kan vara lika viktigt som din dagliga promenad efter jobbet.
Barnen sitter fast i skolbänken
Även barn påverkas. Enligt Anses skulle tre minuters lek eller rörelse var halvtimme vara “ännu mer effektivt” för barns hälsa. Problemet? Skolan är byggd för stillasittande.
“Barns spontana rörelsebehov är mycket större än de får utlopp för i klassrummet”, säger Margaritis. “Vi skapar en generation som tror att stillasittande är normalt.”
Kanske borde skolgården få lika hög status som klassrummet.
Rör dig – för hjärnans skull
Flera studier visar att rörelsepauser inte bara hjälper kroppen utan också hjärnan. När du reser dig förbättras syresättningen och blodflödet, vilket ökar fokus, kreativitet och minskar trötthet. Det är därför de bästa idéerna sällan föds i mötesrummet, utan på väg till kaffemaskinen.
En dansk studie visade dessutom att anställda som fick digitala påminnelser om att resa sig upp kände sig piggare och mer produktiva. Det är alltså inte bara Apple Watchen som vill dig väl.
Sitt mindre på en stol, lev längre
Världshälsoorganisationen WHO påminner om att fysisk aktivitet fortfarande är grunden för ett långt liv. Minst 150 minuter i veckan av måttlig rörelse, som promenader eller cykling, är målet. Men forskningen visar nu att små, frekventa pauser kan vara nästan lika viktiga.
Så nästa gång du reser dig mitt i mötet – gör det med stolthet. Det handlar inte om rastlöshet. Det handlar om överlevnad.
Perfect Weekend Guide: Din stol är farligare än du tror
– Gå tre till fem minuter varje halvtimme.
– Gör det med puls – inte bara till kaffemaskinen.
– För barn: tre minuter intensiv lek var halvtimme.
– Stillasittande ökar risken för hjärt–kärlsjukdom, diabetes och trötthet.
– Rörelsepauser förbättrar fokus, minne och kreativitet.
Källa: Anses, Columbia University, WHO, Folkhälsomyndigheten, TF1 Info.
Vill du läsa mer om hälsa och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Svenskarna kräver lägre priser på klok och nyttig mat och Krönika: Ett köttkriStörsta studien någonsin: Överviktiga är inte lata – bara hungrigag väntas på Stureplan och De fem bästa dejtrestaurangerna i Stockholm.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
