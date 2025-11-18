Dagens PS
Är kvällsträning ok - eller kan du sabba sömnen?

När gymmet är tomt och du äntligen får alla maskiner för dig själv. Foto: Canva
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 18 nov. 2025Publicerad: 18 nov. 2025

Du som stått på löpbandet vid 21.43 med en känsla av att du begår ett brott mot någon oskriven hälsolag – nu kan du andas ut. Kvällsträning är inte den sömnbov som gamla råd fått den att verka. Men visst finns det fallgropar. Och som vanligt när det gäller kroppen är sanningen mer nyanserad än rubrikerna.

De lugna kvällspassen som faktiskt hjälper sömnen

Stora systematiska studier visar att låg- och medelintensiv träning på kvällen inte stör sömnen – ofta förbättrar den den. En översikt av 23 experimentella studier från 2022 slår fast att kvällsträning ‘inte försämrar sömnen hos friska vuxna’. Harvard Health konstaterar enligt NY Times samma sak: en kvällspromenad, lätt jogg eller lite yoga kan ge både bättre insomning och mer djupsömn.

Det är först när du drar igång maratonambitioner efter klockan åtta som problemen kan börja. Tre timmars löpning framåt midnatt? Absolut, du blir superstark – men också supervaken.

Kvällsgymmets neonljus: kanske inte romantiskt, men effektivt. (Foto: Susanne Persson Öste/TT)
Hårda kvällspass: fungerar, men kräver framförhållning

När vi kliver in i högintensivt territorium blir bilden mer splittrad. Vissa studier visar inga problem alls. Andra visar att kroppen går upp i varv på ett sätt som sabbar insomningen. Förklaringen är densamma världen över: temperaturen stiger, stresshormonerna ökar och kroppens signalsystem tror att du ska jaga mammut – inte sova.

Men även här är tajming magin. Sleep Foundation rekommenderar att låta minst nittio minuter gå mellan avslutat pass och sängdags. Forskaren Josh Leota menar att tre timmar är en ännu tryggare marginal, särskilt om du kör tunga lyft eller intervaller.

Din kropp är inte min: testa dig fram

Forskningen är tydlig på en punkt: människor reagerar olika. Vissa somnar som en sten efter tuff kvällsträning. Andra ligger vakna och lyssnar på pulsens efterskalv.

Michael Gradisar, sömnforskare, rekommenderar därför att kvällsträning testas flera dagar i rad innan du drar slutsatser. Ett enda misslyckat pass betyder ingenting – upprepad erfarenhet är det som räknas.

Tre fällor att undvika efter klockan 20

Även ett lugnt pass kan förstöra sömnen om du rör dig i fel miljö eller laddar på fel sätt. Här är dödssynderna:

– Träning i starkt ljus nära läggdags – ljus förskjuter din dygnsrytm
– Energidrycker eller sportdrycker med koffein – nattens värsta fiende
– Maten för sent – magen jobbar när resten av kroppen försöker sova

Kvällsträning: där endorfiner och trötthet äntligen möts. (Foto: Unsplash)

Slutsatsen: kvällsträning funkar – men kräver fingertoppskänsla

I en värld där alla har fullt upp är kvällsträning ibland det enda realistiska alternativet. Forskningen är tydlig: det är betydligt bättre att träna på kvällen än att inte träna alls.

Så du behöver inte längre smyga in på gymmet som en slags förbrytare i neonljus. Med rätt dos, rätt tajming och lite självinsikt kan du ha både endorfiner och god nattsömn.

Källa: New York Times, Harvard Health Publishing, Sleep Foundation, Frontiers in Public Health, Northwell Health, systematiska forskningsöversikter 2022–2025.

Vill du läsa mer om trender och hälsa? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Viggos dagbok: DNA-chock och en maffig vernissage och Äter du hårvitaminer? Då bör du läsa detta.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

