Är kvällsträning ok - eller kan du sabba sömnen?

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …

Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …

Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …

Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …

Hårda kvällspass: fungerar, men kräver framförhållning

När vi kliver in i högintensivt territorium blir bilden mer splittrad. Vissa studier visar inga problem alls. Andra visar att kroppen går upp i varv på ett sätt som sabbar insomningen. Förklaringen är densamma världen över: temperaturen stiger, stresshormonerna ökar och kroppens signalsystem tror att du ska jaga mammut – inte sova.

Men även här är tajming magin. Sleep Foundation rekommenderar att låta minst nittio minuter gå mellan avslutat pass och sängdags. Forskaren Josh Leota menar att tre timmar är en ännu tryggare marginal, särskilt om du kör tunga lyft eller intervaller.

Din kropp är inte min: testa dig fram

ANNONS

Forskningen är tydlig på en punkt: människor reagerar olika. Vissa somnar som en sten efter tuff kvällsträning. Andra ligger vakna och lyssnar på pulsens efterskalv.

Michael Gradisar, sömnforskare, rekommenderar därför att kvällsträning testas flera dagar i rad innan du drar slutsatser. Ett enda misslyckat pass betyder ingenting – upprepad erfarenhet är det som räknas.

Tre fällor att undvika efter klockan 20

Även ett lugnt pass kan förstöra sömnen om du rör dig i fel miljö eller laddar på fel sätt. Här är dödssynderna:

– Träning i starkt ljus nära läggdags – ljus förskjuter din dygnsrytm

– Energidrycker eller sportdrycker med koffein – nattens värsta fiende

– Maten för sent – magen jobbar när resten av kroppen försöker sova

Kvällsträning: där endorfiner och trötthet äntligen möts. (Foto: Unsplash)

Slutsatsen: kvällsträning funkar – men kräver fingertoppskänsla

I en värld där alla har fullt upp är kvällsträning ibland det enda realistiska alternativet. Forskningen är tydlig: det är betydligt bättre att träna på kvällen än att inte träna alls.

ANNONS

Så du behöver inte längre smyga in på gymmet som en slags förbrytare i neonljus. Med rätt dos, rätt tajming och lite självinsikt kan du ha både endorfiner och god nattsömn.

Källa: New York Times, Harvard Health Publishing, Sleep Foundation, Frontiers in Public Health, Northwell Health, systematiska forskningsöversikter 2022–2025.

Vill du läsa mer om trender och hälsa? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Viggos dagbok: DNA-chock och en maffig vernissage och Äter du hårvitaminer? Då bör du läsa detta.