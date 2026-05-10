Putin: "Kriget i Ukraina är snart över"
I samtal med journalister i Kreml efter segerdagsfirandet lördag, sade Rysslands president Vladimir Putin att han tror att det fullskaliga kriget mot Ukraina snart är över.
”Jag tror att kriget i Ukraina närmar sig sitt slut”, sade Putin som, naturligtvis, beskyllde länderna i väst för att eskalera kriget.
Putin hävdade att ”en globalistisk flygel av västerländska eliter kämpar mot oss genom ukrainares händer”.
Enligt Putins beskrivning är det väst, inte Ryssland, som fastnade i Ukraina efter att ha misslyckats med att säkra en snabb seger, refererar Kyiv Independent.
Skyller på väst – igen
”Först och främst förväntade de sig ett förkrossande nederlag för Ryssland – som vi vet mycket väl – och att vi skulle kollapsa inom några månader”, sade Putin.
”Men sedan fastnade de och nu kan de helt enkelt inte hitta en väg ut ur kriget – det är problemet.”
Den ryske presidenten sade även att han är villig att träffa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i ett tredje land.
Det innebär en förändring från hans tidigare inbjudan att ta emot Ukrainas president i Moskva.
Inga förhandlingar, bara signering
Ett sådant möte skulle dock bara vara till för att underteckna och slutföra ett avtal, inte för att fortsätta förhandlingarna, förtydligade Putin.
Putin sade också att han potentiellt är villig att träffa europeiska ledare för att förhandla om ett slut på kriget, men då i första hand de ledare som inte ”nedvärderat” Ryssland.
Hans kommentarer kommer efter spekulationer om att EU är på väg att förbereda egna samtal med Putin.
Bröt mot vapenvilan
Samtidigt som Putin lämnar detta budskap i Moskva, kommer andra besked från fronten.
Ryska drönare attackerade ett bostadshus i Charkiv mindre än 24 timmar in på den tre dygn långa vapenvilan, skriver Kyiv Indedentent.
Drönarattacken gjordes mot en nio våningar hög byggnad i staden, enligt Oleh Syniehubov, guvernör för Charkiv oblast.
Civila drabbades men inga dödsoffer har rapporterats.