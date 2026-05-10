Putin: "Kriget i Ukraina är snart över"

”Jag tror att kriget i Ukraina närmar sig sitt slut”, sade Putin som, naturligtvis, beskyllde länderna i väst för att eskalera kriget.

Putin hävdade att ”en globalistisk flygel av västerländska eliter kämpar mot oss genom ukrainares händer”.

Enligt Putins beskrivning är det väst, inte Ryssland, som fastnade i Ukraina efter att ha misslyckats med att säkra en snabb seger, refererar Kyiv Independent.

Skyller på väst – igen

”Först och främst förväntade de sig ett förkrossande nederlag för Ryssland – som vi vet mycket väl – och att vi skulle kollapsa inom några månader”, sade Putin.

”Men sedan fastnade de och nu kan de helt enkelt inte hitta en väg ut ur kriget – det är problemet.”

Den ryske presidenten sade även att han är villig att träffa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i ett tredje land.

Det innebär en förändring från hans tidigare inbjudan att ta emot Ukrainas president i Moskva.