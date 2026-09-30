Sverige är trea i EU på AI – men det fastnar i organisationen

Svensk försiktighet bromsar

Svenskarna är inte rädda för tekniken. Bara 30 procent tror att AI hotar det egna jobbet inom tre år, jämfört med 44 procent globalt. Bromsen sitter i hur organisationerna förhåller sig till risk, menar Haglund.

– Vi har en tendens i Sverige att vara väldigt noga med att göra rätt. Man är kanske lite mindre risktagande än i andra länder. Vi har ganska robusta regelverk och vi har EU-lagstiftningen, säger hon.

I länder utan den typen av restriktioner är organisationerna mer benägna att ta risker och experimentera. I Sverige väntar många i stället på instruktioner.

EU har under året till exempel infört krav på att AI-genererat innehåll ska märkas. Svenskt Näringsliv har varnat för att regeldjungeln får Sverige att halka efter i AI-racet.

Sverige är inte ensamt. PwC ser liknande användning i resten av Västeuropa, och i EU diskuteras nu på politisk nivå hur unionen ska undvika att bli frånsprungen. Europa vill bli en global AI-supermakt, men avståndet till USA och Kina är fortfarande stort.

– Vi behöver arbeta mot gemensamma lösningar, menar Lisa Haglund.

Tre misstag när AI ska in i organisationen

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Det första misstaget är att ledningen tror att jobbet är klart när verktygen är köpta. Nordiska bolag lägger 40 till 50 procent av AI-budgeten på färdiga produktivitetsverktyg, medan globala konkurrenter lägger 8 till 11 procent.

– Vi har sett ledare som säger att de har implementerat AI, men när man frågar medarbetarna har det inte fått genomslag, säger Lisa Haglund.

Det andra är att lägga ansvaret på några få, till exempel en AI-ansvarig eller de mest entusiastiska kollegorna. Hon menar att alla måste involveras för att bolaget ska få ut något av tekniken.

Det tredje är otydliga spelregler, och det slår åt två håll. De entusiastiska kan börja använda osäkra verktyg för jobbuppgifter, medan de försiktiga blir passiva och väntar på instruktioner.

– Man ska ha en kultur där man uppmuntrar till att experimentera, men man experimenterar inom ramarna, säger Lisa Haglund.

Misstagen kostar förtroende. Globalt har förtroendet för ledningen sjunkit med sju procentenheter på ett år. I basarbetsstyrkan litar bara 33 procent på de högsta cheferna.

Det som fastnar delar arbetskraften

När AI fastnar i organisationen når tekniken bara några få. I Sverige tillhör 67 procent av medarbetarna den så kallade basarbetsstyrkan, som varken har spetskompetens eller använder AI i någon större utsträckning. Globalt är andelen 56 procent.

Superstjärnorna, som har efterfrågad kompetens och använder AI mycket, är bara 7 procent i Sverige mot 14 procent globalt.

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Medarbetare delas upp i fyra olika kluster. Bild: PwC:s globala undersökning Hopes and Fears 2026

Skillnaden i möjligheter är stor. Färre än 40 procent av basarbetsstyrkan har tillgång till lärande och kompetensutveckling, jämfört med nästan 80 procent av superstjärnorna.

Skillnaden syns också i lönen. Enligt PwC:s AI Jobs Barometer ger AI-kompetens i dag en lönepremie på 62 procent. Samtidigt kan företagen förlora de medarbetare som redan kommit längst. Globalt säger 29 procent av superstjärnorna att de sannolikt byter arbetsgivare inom ett år.

Klyftan märks också mellan kollegor. AI-avundsjuka har blivit ett begrepp för stressen över att kollegan hanterar tekniken bättre.

– Många medarbetare är osäkra på vad som förväntas av dem, vad de får och inte får göra. Eller så stoppar de helt enkelt huvudet i sanden. Då förstärks klyftorna, säger Lisa Haglund.

Organisationen avgör konkurrenskraften

Enligt Lisa Haglund börjar lösningen längst ner i organisationen, hos dem som sköter det dagliga arbetet.

– Vi har inte råd att ha en stor del av arbetsstyrkan som inte kan det här och som inte får chansen att försöka och experimentera, säger hon.

Målet är större än att var och en ska effektivisera sitt eget arbete. Nästa steg är gemensamma AI-agenter, och till slut nätverk av agenter där medarbetaren leder arbetet snarare än gör allt själv.

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Dit når bara de organisationer som har fått med alla, menar hon. PwC:s AI Performance Study visar att 20 procent av företagen redan står för 74 procent av värdet som AI skapar.

Vissa bolag tar till drastiska metoder. Amerikanska Fetch stängde hela företaget i fyra dagar för att lära personalen AI. Men de anställda oroar sig samtidigt för tvång och övervakning. Experter menar att företagen tjänar mer på att göra personalen till piloter i stället för passagerare.

För ett mindre bolag är Lisa Haglunds råd att först bestämma varför man ska använda AI och sedan sätta tydliga regler för vilka verktyg som gäller. Därefter ställer man ett minimikrav på att alla använder AI i sitt eget arbete.

Hon menar att det är bråttom. Generativ AI slog igenom brett först 2022–2023.

– Jag tror att det handlar om mindre tid än man tror. Det är lätt att tänka att vi tar det senare, eller att vi inväntar nya regelverk. Men man behöver vara på bollen redan nu.

Andelen svenskar som använder AI dagligen på jobbet har ökat från 5 till 13 procent på ett år. Det globala snittet är 22 procent vilket tydligt visar att Sverige ligger efter.