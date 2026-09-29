Mångmiljardären som vill bygga ut Heathrow, säger det är ”helt omöjligt” att genomföra projektet i tid med nuvarande förslag.
Miljardären sågar Heathrow: "Sätter allt jag äger på att det inte går"
Striden kring en utbyggnad med en tredje landningsbana på Heathrow eller ej går vidare.
Efter att Rachel Reeves, tidigare finansminister, lagt sin energi på ett förslag genomfört till 2035, kom beskedet att utbyggnaden minst blir försenad till 2039.
Nye premiärministern Andy Burnham duckar dessutom frågan och vill inte säga om han över huvud taget är för en utbyggnad.
Nu säger Surinder Arora, mångmiljardär och fastighetsmagnat, att han ”sätter allt jag äger” på att det blir ytterligare förseningar av projektet.
Arora står bakom ett konkurrerande bud på utbyggnaden, ”Heathrow West”, uppger att han tillsammans med ”flera flygbolag” låtit göra en utredning.
Denna utredning visar, enligt Arora som naturligtvis är part i målet, att nuvarande ägaren till flygplatsen, HAL – Heathrow Airports Ltd – inte kan genomföra sin plan förrän tidigast till 2042.
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”Finns ingen möjlighet”
”Det finns ingen möjlighet att projektet kan färdigställas och tas i drift till 2039”, säger Arora hos City AM. ”Det kommer helt enkelt inte att ske.”
Flygbolag som IAG, ägare till British Airways, och Virgin Atlantic, har länge varnat för att den ursprungliga tidsplatsen, med byggstart 2029, varit orealistisk och behövt skjutas upp.
Nu menar Arora att även det framflyttade målet, där utbyggnaden är klar 2039, är omöjligt att nå med flygplatsbolagets förslag.
HAL:s förslag är ganska spektakulärt och innebär att man bygger över motorvägen M25, flyttar ett antal sjöar i anslutning till flygplatsen med mera.
”Jag skulle satsa vartenda pund jag äger och alla mina hotell på att HAL:s projekt kommer att fördröjas till efter 2040”, säger Arora hos City AM.
Vill bygga ut i två faser
Aroras och Heathrow Wests reviderade förslag är en utbyggnad i två faser, där den första är klar 2035 och innebär att man bygger en ny terminal och en kortare landningsbana på 2 800 meter för kortdistansflyg och mindre flygplan.
I den andra fasen förlängs landningsbanan till 3 500 meter, en fas som kan vara klar till 2039, enligt Arora.
”Jag hoppas politikerna kan se att det här är mer realistiskt, genomförbart och ekonomiskt hållbart”.
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Sågas kategoriskt av Heathrow
Från Heathrow Airport dissar man kategoriskt Aroras förslag.
”Även om Arora är en viktig intressent har han aldrig drivit eller byggt en flygplats, och han har lagt fram tre olika förslag på 18 månader. Hans senaste förslag saknar den detaljrikedom som krävs för ett projekt av denna betydelse”, lyder sågningen.
Transportdepartementet vill kommentera under pågående samråd, men att tidsplanen för Heathrow alltid varit ambitiös.
”Vi kommer att fortsätta arbeta i högt tempo tillsammans med projektutvecklarna och alla andra intressenter för att säkerställa att rätt ramverk finns på plats så att en tillståndsansökan för en tredje landningsbana kan prövas”, är beskedet.
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