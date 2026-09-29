Miljardären sågar Heathrow: "Sätter allt jag äger på att det inte går"

Nye premiärministern Andy Burnham duckar dessutom frågan och vill inte säga om han över huvud taget är för en utbyggnad.

Nu säger Surinder Arora, mångmiljardär och fastighetsmagnat, att han ”sätter allt jag äger” på att det blir ytterligare förseningar av projektet.

Arora står bakom ett konkurrerande bud på utbyggnaden, ”Heathrow West”, uppger att han tillsammans med ”flera flygbolag” låtit göra en utredning.

Denna utredning visar, enligt Arora som naturligtvis är part i målet, att nuvarande ägaren till flygplatsen, HAL – Heathrow Airports Ltd – inte kan genomföra sin plan förrän tidigast till 2042.

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”Finns ingen möjlighet”

”Det finns ingen möjlighet att projektet kan färdigställas och tas i drift till 2039”, säger Arora hos City AM. ”Det kommer helt enkelt inte att ske.”

Flygbolag som IAG, ägare till British Airways, och Virgin Atlantic, har länge varnat för att den ursprungliga tidsplatsen, med byggstart 2029, varit orealistisk och behövt skjutas upp.

Nu menar Arora att även det framflyttade målet, där utbyggnaden är klar 2039, är omöjligt att nå med flygplatsbolagets förslag.

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HAL:s förslag är ganska spektakulärt och innebär att man bygger över motorvägen M25, flyttar ett antal sjöar i anslutning till flygplatsen med mera.

”Jag skulle satsa vartenda pund jag äger och alla mina hotell på att HAL:s projekt kommer att fördröjas till efter 2040”, säger Arora hos City AM.

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