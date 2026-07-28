Wes Schroll, medgrundare av det amerikanska belöningsappsbolaget Fetch, stängde ner sitt 900 personer stora företag i fyra dagar för att alla anställda bättre på AI. Resultatet: 30 procents ökad intäkt per anställd. Han är långt ifrån ensam om att ta till drastiska metoder för att få personalen att faktiskt använda tekniken.
Vd stängde hela företaget i fyra dagar: "Vi behövde bli bättre på AI"
När Wes Schroll, medgrundare av shoppingappen Fetch, insåg att hans anställda var för upptagna med sina vanliga arbetsuppgifter för att testa AI-verktyg, valde han en radikal lösning.
Han stängde ner hela företaget, skriver han själv i Entrepreneur.
Fria experiment med AI
Under fyra dagar i juni 2025 pausades alla möten, kunder informerades om att bolaget var otillgängligt, och samtliga 900 anställda delades in i 200 team för att experimentera fritt med AI.
Schroll satte även upp en budget på 500 dollar per anställd för att testa nya AI-verktyg.
Stor produktivitetsökning
Satsningen, som han döpte till ”AI Week”, resulterade i två nya produkter och enligt honom själv en produktivitetsökning på runt 30 procent i intäkt per anställd.
Framför allt menar Schroll att det har lett till en stor kulturförändring inom företaget.
Driva på AI-användning
Schroll är inte ensam om att ta till ovanliga metoder. Flera vd:ar har under det senaste året experimenterat med både piska och morot för att driva igenom AI-användning på sina arbetsplatser.
Grindrs vd George Arison valde raka motsatsen till Schrolls mjuka linje: han gjorde AI-användning helt enkelt obligatoriskt för sina anställda. ”Jag införde det bara”, ska han ha svarat när han fick frågan om hur han fick sin personal att anamma tekniken.
AI kopplat till lönen
Meta har gått ett steg längre och kopplat AI-användning direkt till lönekuvertet.
Sedan februari 2026 ingår ”AI-driven påverkan” som ett kärnkrav i medarbetarnas prestationsutvärderingar, med bonusar på upp till 200 procent för de som utmärker sig.
Krav på daglig användning
Block, fintechbolaget bakom Square och Cash App, har valt en ännu hårdare linje. Vd Jack Dorsey kräver att alla anställda använder AI-verktyg dagligen, en policy kopplad till prestationsutvärderingarna.
Detta har skett samtidigt som bolaget genomfört uppsägningar av runt tio procent av sin 11 000 personer stora personalstyrka.
Mjukare linje
Inte alla metoder handlar om tvång. Betalningsbolaget Zapier har enligt uppgift nått 97 procents AI-användning i hela organisationen genom en mjukare väg: hackathons, interna visningar av kollegors AI-projekt och en kultur av fritt experimenterande – utan några direktiv uppifrån.
Försiktigare väg i Sverige
Svenska företag har varit snabba på att anamma AI, enligt IT-konsultföretagets Fellowminds undersökning. Men å andra sidan är det få företag här i landet som kan anses vara mogna användare.
Utvecklingen sker ofta individuellt inom företagen, så en 4-dagars stängning för alla kanske kan vara ett alternativ även här.