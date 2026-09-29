99 år har gått. Nu skördar fordonskrisen ännu ett offer – ett något oväntat. Radiobilarna försvinner från Liseberg.
Fordonskrisen sprider sig: Nu ryker radiobilarna
14 april 1927 skrevs bilhistoria i Göteborg. Då rullade ”Jakob”, den första serieproducerade Volvo-bilen, ut från fabriken på Hisingen.
Volvo, då ett helägt dotterbolag till SKF, och de två grundarna Assar Gabrielsson och Gustaf Larson kunde se början till en succé.
Visserligen hade det varit hektiskt innan premiärvisningen. Under ett hektiskt nattarbete på fabriken hade slutväxeln i växellådan monterats åt fel håll.
När bilen skulle köras ut upptäckte man att alla framväxlar gick bakåt, varför bilen endast kunde backa.
Som tur var upptäcktes felet innan den officiella visningen och misstaget kunde rättas till.
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Körde framåt – från start
Samma år hade en annan bilsuccé premiär i Göteborg och det utan strul av Volvo-slag.
Lisebergs radiobilar hade även de premiär 1927 och attraktionen, som haft olika format genom decennierna, är därmed nöjesparkens äldsta attraktion.
Äldre blir den inte. När Liseberg stänger efter sin Halloween-helg, rivs byggnaden med radiobilarna.
Sedan premiären för 99 år sedan har generationer av gäster rattat, krockat och skrattat sig fram genom bilhallar på flera olika platser i parken.
Något beslut om en ny variant av Radiobilarna finns ännu inte, men frågan utreds och ingår i planeringen av framtidens Liseberg, skriver nöjesparken.
Ska göra plats för nytt
”För att Liseberg ska fortsätta vara attraktivt och utvecklas behöver vi ibland göra plats för nytt. Därför stänger Radiobilarna på sin nuvarande plats”, säger vd Andreas Andersen i ett pressmeddelande.
”Samtidigt vet vi hur uppskattad attraktionen är och vi utreder därför om Radiobilarna kan få en ny plats i parken framöver.”
Radiobilarna har bytt skepnad åtta gånger under de 99 åren och funnits på fyra olika platser i parken.
Publiken har varit trogen. Fortfarande har attraktionen fler än 300 000 åkare per säsong.
”Radiobilarna har varit en självklar del av Liseberg i nästan 100 år och skapat minnen för generationer av gäster”, konstaterar Lisebergs-historiken Patrik Källström.
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Fakta/Radiobilarna genom åren
- Premiär: 12 maj 1927 kl. 19.00.
- Lisebergs äldsta åkattraktion.
- Under de första fem åren drevs Radiobilarna av entreprenören Arnold Neble. När Liseberg tog över driften köptes attraktionen för 5 000 kronor.
- Sedan premiären har Radiobilarna varit placerad på fyra olika platser i parken. Den senaste flytten genomfördes 1998.
- Attraktionen har genomgått flera större ombyggnader och fått åtta olika modeller radiobilar.
- Genom åren har Radiobilarna haft många kända passagerare, däribland Michael Jackson och Stevie Wonder.
(Källa: Liseberg)
Fakta/Tre andra Lisebergs-klassiker
- Rainbow – byggd 1983 och kvar i parken tills en olycka 2008, där attraktionen kantrade och slog i marken.
- Bergbanan – premiär 1923 och enligt många en av de mest älskade attraktionerna på Liseberg. Kvar i 65 säsonger och revs först 1987.
- Loopen – första attraktionen i Skandinavien som lät besökare åka i en loop och den första att bli frimärke. Stod kvar till 1995 och såldes då till Brasilien.
(Källa: GP Pejl)
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