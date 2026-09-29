Fordonskrisen sprider sig: Nu ryker radiobilarna

Visserligen hade det varit hektiskt innan premiärvisningen. Under ett hektiskt nattarbete på fabriken hade slutväxeln i växellådan monterats åt fel håll.

När bilen skulle köras ut upptäckte man att alla framväxlar gick bakåt, varför bilen endast kunde backa.

Som tur var upptäcktes felet innan den officiella visningen och misstaget kunde rättas till.

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Körde framåt – från start

Samma år hade en annan bilsuccé premiär i Göteborg och det utan strul av Volvo-slag.

Lisebergs radiobilar hade även de premiär 1927 och attraktionen, som haft olika format genom decennierna, är därmed nöjesparkens äldsta attraktion.

Äldre blir den inte. När Liseberg stänger efter sin Halloween-helg, rivs byggnaden med radiobilarna.

Sedan premiären för 99 år sedan har generationer av gäster rattat, krockat och skrattat sig fram genom bilhallar på flera olika platser i parken.

Något beslut om en ny variant av Radiobilarna finns ännu inte, men frågan utreds och ingår i planeringen av framtidens Liseberg, skriver nöjesparken.

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