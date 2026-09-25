AI-avundsjuka – när kollegan är bättre på AI

Vad är AI-avundsjuka?

AI-avundsjuka är en känsla som kan uppstå när du jämför din egen AI-kompetens med andras, på jobbet eller i din omgivning i stort. Det är helt naturligt att vi människor jämför oss med personer omkring oss. Särskilt med människor som vi uppfattar som jämförbara med oss själva. Det är lättare att acceptera att det finns experter i USA som är bättre än dig på AI.

Men när en kollega blir betydligt mer effektiv med hjälp av AI kan jämförelsen därför bli extra tydlig och skapa oro och ångest. Denna typ av AI- avundsjuka triggar dessutom ofta även rädslan för att bli av med jobbet eftersom andra ligger före vad gäller ny teknik.

Det kan väcka tankar och rädslor som, kommer min chef tycka att han är mer värdefull i teamet? Vad händer med min roll om många jobbar mycket snabbare än jag och så vidare. AI-avundsjuka handlar alltså inte nödvändigtvis om att du missunnar kollegan sin framgång. Den handlar ofta lika mycket om din egen osäkerhet kring framtiden och din försörjning.

Känslan går djupt

Tidigare handlade kollegors försprång på jobbet till exempel om att de hade längre erfarenhet, bättre utbildning och ett stort nätverk på Linkedin vilket snabbare gav fler chanser till jobb. Nu kan det räcka att personen har det som benämns AI-fluency och kan hantera AI med lätthet.

ANNONS

Vilket medför att AI inte bara handlar om produktivitet utan lika mycket nu om handlar AI alltså inte bara om produktivitet. identitet, status och upplevt värde. Du kan få jobbiga känslor av tvivel på dig själv som kan minska tiden du faktiskt koncentrerar dig på ditt jobb. Därför AI-avundsjuka kan bli mer komplex än annan vanlig konkurrens på jobbet.

AI-avundsjuka kan få dig att avfärda kollegan

När du drabbas av AI-avundsjuka börjar du kanske lägga tid på att jämföra hur mycket hon själv och kollegan hinner under en arbetsdag. Det kanske gör dig irriterad när kollegan pratar om AI-verktyg istället för att du visar dig nyfiken och ställer frågor som lär dig något.

En annan vanlig strategi är att du börjar nedvärdera andras resultat. Kanske tänker du eller säger ”det där har du säkert gjort med AI och inte själv”. Visst kan du ha rätt men det är även ett sätt att skydda din egen självkänsla. Det är oftast mer konstruktivt att fråga om hjälp och råd istället för att kritisera andra. Att stirra för mycket på andras prestationer kan göra att din egen arbetsglädje försvinner.

Använd AI-avundsjukan som drivkraft

AI kommer sannolikt att göra skillnader i arbetssätt ännu tydligare. Vissa kommer snabbt att experimentera mer direkt och hitta lämpliga sätt att använda tekniken. Andra kommer att vara mer försiktiga. I de flesta former av avundsjuka finns det underliggande vilja att faktiskt kunna sådant som den andra du är avundsjuk kan.

Använd känslan och gör den till din drivkraft. Börja ta fler steg åt AI-hållet i din egen takt och på ditt sätt. Låt inte att din AI-avundsjuka hindrar dig från att själv bli bättre på något som du bryr dig om. Det vill säga ditt jobb och din framtid.