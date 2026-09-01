Anställda rädda för AI på jobbet – tvång och övervakning oroar mest

Skiftet sammanfaller med att AI blivit omöjligt att undvika på jobbet. Omnämnandena ökade med 240 procent på ett år fram till maj 2026, och andelen recensioner som nämner tekniken har växt från under 0,2 procent 2019 till 2,3 procent i dag.

Bilden känns igen från svenska arbetsplatser, där AI redan skapat både framtidstro och nya tvivel bland anställda.

Tvång och övervakning väger tyngst

När Glassdoor bryter ner de negativa kommentarerna handlar 20 procent om rädsla att förlora jobbet. Därefter kommer påtvingad eller överdriven AI-användning med 14 procent, följt av oro för att tekniken försämrar kärnverksamheten.

Var tionde negativ kommentar handlar om övervakning och automatiserade chefsmeddelanden, och 8 procent om orealistiska produktivitetskrav. Krav som i värsta fall skapar fabriker av utbrända i stället för effektivitet.

Samtidigt använder många tekniken gärna, men i det tysta. Nästan en tredjedel av de amerikanska anställda som använder AI smusslar med verktygen på jobbet, enligt IT-bolaget Ivanti. Anställda tvingas alltså använda verktyg de inte valt, samtidigt som de döljer verktygen de faktiskt vill ha.