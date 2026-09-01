Anställda tvingas använda AI-verktyg de inte valt, övervakas av automatiserade system och pressas av orealistiska produktivitetskrav. Missnöjet syns nu svart på vitt i en stor genomgång av medarbetaromdömen.
Anställda rädda för AI på jobbet – tvång och övervakning oroar mest
Jobbsajten Glassdoor har analyserat amerikanska medarbetarrecensioner i sin halvårsrapport och resultatet är tydligt. En majoritet av AI-kommentarerna, 53 procent, är nu negativa medan 43 procent är positiva. År 2019 var 81 procent positiva.
Skiftet sammanfaller med att AI blivit omöjligt att undvika på jobbet. Omnämnandena ökade med 240 procent på ett år fram till maj 2026, och andelen recensioner som nämner tekniken har växt från under 0,2 procent 2019 till 2,3 procent i dag.
Bilden känns igen från svenska arbetsplatser, där AI redan skapat både framtidstro och nya tvivel bland anställda.
Tvång och övervakning väger tyngst
När Glassdoor bryter ner de negativa kommentarerna handlar 20 procent om rädsla att förlora jobbet. Därefter kommer påtvingad eller överdriven AI-användning med 14 procent, följt av oro för att tekniken försämrar kärnverksamheten.
Var tionde negativ kommentar handlar om övervakning och automatiserade chefsmeddelanden, och 8 procent om orealistiska produktivitetskrav. Krav som i värsta fall skapar fabriker av utbrända i stället för effektivitet.
Samtidigt använder många tekniken gärna, men i det tysta. Nästan en tredjedel av de amerikanska anställda som använder AI smusslar med verktygen på jobbet, enligt IT-bolaget Ivanti. Anställda tvingas alltså använda verktyg de inte valt, samtidigt som de döljer verktygen de faktiskt vill ha.
Unga kvinnor mest skeptiska
Missnöjet är ojämnt fördelat. Bland män är 45 procent av AI-kommentarerna positiva, bland kvinnor 32 procent. Bland kvinnor i generation Z är siffran nere på 21 procent, mot 42 procent för männen i samma generation. Generation X är mest avslappnad med nära 50 procent positiva omdömen.
”Det finns en växande mängd belägg för att AI tränger undan instegsjobb”, säger Chris Martin, senior ekonom på Glassdoor.
Han pekar också på att unga saknar erfarenheten att upptäcka teknikens misstag, något en van medarbetare gör snabbt.
Även yrkesgrupperna går isär. Skadereglerare på försäkringsbolag är mest negativa, hela 98 procent av deras AI-kommentarer var kritiska det senaste året.
Bland journalister är 81 procent negativa och bland mjukvaruingenjörer 57 procent, enligt The Decoders genomgång av rapporten. Chefer är den klart mest AI-positiva gruppen i hela materialet.
Cheferna ser inga produktivitetsvinster
Just glappet mellan ledning och golv sticker ut. I en studie från Atlanta Fed uppger 89 procent av tillfrågade chefer i USA, Storbritannien, Tyskland och Australien att AI inte höjt produktiviteten de senaste tre åren. Den uppmätta vinsten stannar på 0,29 procent.
En separat studie ledd av Mark Ma, professor i företagsekonomi vid University of Pittsburgh, pekar på en ond cirkel kring AI-uppsägningar.
När bolag skyller nedskärningar på AI rasar de anställdas förtroende, vilket i sin tur undergräver de produktivitetsvinster tekniken skulle ge.
På svensk arbetsmarknad ser omställningsorganisationen TRR ännu inga tecken på jobbtapp, och en internationell bankjätte har avfärdat AI-paniken som överdriven.
En datapunkt nyanserar också bilden. Man ser ingen statistiskt säkerställd nedgång i arbetstillfredsställelse i de yrken som är mest exponerade för AI.
Missnöjet handlar än så länge om hur tekniken införs, inte om vad den hittills tillfört arbetet.