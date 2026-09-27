Regeringen bromsar: Storflygplatsen får vänta fyra år extra – minst

Det blir ingen ny landningsbana på Heathrow 2035, möjligen 2039. Men premiärministern låter som om hans svar är ”inte alls”.
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Tidigt under detta år såg det positivt ut för Heathrow. Dåvarande finansminister Rachel Reeves uttryckte ”en stark beslutsamhet” att få i gång arbetet med den tredje landningsbanan snart.
Ambitionen var att banan skulle kunna stå klar år 2035, menade Reeves som backades upp av premiärministern, Keir Starmer.
Sedan dess har Storbritannien bytt både premiärminister och finansminister – och, som det ser ut. även attityd till Heathrows utbyggnad.
I en intervju hos BBC denna söndag vill nye premiärministern, Andy Burnham, inte ställa sig bakom en utbyggnad av flygplatsen.
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”Överväger hur vi ska gå vidare”
”I grund och botten är detta en fråga för London och London-borna”, säger Burnham i intervjun.
”Det vore inte rätt av mig att bara kasta mig in i frågan direkt efter samrådsprocessen.”
”Jag anser att det är rätt att vi lyssnar på vad folk har sagt under samrådet och därefter överväger hur vi ska gå vidare”, hävdar premiärministern.
På söndagen framkom att den tredje landningsbanan på Heathrow kommer att stå klar först fyra år efter det ursprungliga målet – tidigast.
Banan kommer inte att vara klar att tas i bruk förrän 2039, i stället för det 2035 förra regeringen hoppades på.
Förseningen väcker nya frågor kring det omfattande infrastrukturprojekt den nya regeringen under Andy Burnham vill genomföra, skriver City AM.
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Borgmästaren starkt emot
Londons borgmästare Sadiq Khan är en stark motståndare till utbyggnaden och hänvisar till miljöskador.
Financial Times rapporterade tidigare i veckan att Andy Burnham privat motsätter sig bygget.
En slutgiltig version av planerna kommer att läggas fram för parlamentsledamöterna för omröstning efter att det samråd som nu sker har avslutats.
Gary Smith som leder fackförbundet GMB, beskriver det nya målet – 2039 – som en ”realistisk, genomförbar och praktisk tidsplan för utbyggnaden av Heathrow som möjliggör över 100 000 jobb”.
”Vi måste sätta stopp för årtionden av prat och uteblivna fördelar för arbetande människor över hela landet, och sätta i gång på allvar”, säger han.
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Heathrow: ”Fördelar direkt”
Inom flygplatsledningen har interna analyser reviderat ned de vinster utbyggnaden kan ge.
Tidigare har det talats om ”minst” 108 000 nya jobb och en stor betydelse för London-regionens tillväxt.
”Det var rätt att sätta upp ambitiösa mål; ju tidigare utbyggnaden påbörjas, desto snabbare kommer hela Storbritannien att dra nytta av den”, säger en talesperson för Heathrow.
”Vårt fokus har alltid varit att säkra bygglov senast 2029. När det väl är på plats kommer landningsbanan att kunna tas i bruk inom ett decennium – och fördelarna med utbyggnaden kan märkas redan från och med nu”, tillägger hen.
”En utbyggnad av Heathrow bidrar till att säkerställa att Storbritannien behåller Europas ledande nav och fortsätter att dra nytta av den handel, de investeringar och den turism som ökad tillgänglighet medför”, sade flygplatsens vd Thomas Woldbye i somras. Det var efter att Heathrow tappat sin position som Europas största flygplats, något som möjligen naggade lite på den brittiska självkänslan.
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