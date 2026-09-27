Regeringen bromsar: Storflygplatsen får vänta fyra år extra – minst

Ambitionen var att banan skulle kunna stå klar år 2035, menade Reeves som backades upp av premiärministern, Keir Starmer.

Sedan dess har Storbritannien bytt både premiärminister och finansminister – och, som det ser ut. även attityd till Heathrows utbyggnad.

I en intervju hos BBC denna söndag vill nye premiärministern, Andy Burnham, inte ställa sig bakom en utbyggnad av flygplatsen.

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”Överväger hur vi ska gå vidare”

”I grund och botten är detta en fråga för London och London-borna”, säger Burnham i intervjun.

”Det vore inte rätt av mig att bara kasta mig in i frågan direkt efter samrådsprocessen.”

”Jag anser att det är rätt att vi lyssnar på vad folk har sagt under samrådet och därefter överväger hur vi ska gå vidare”, hävdar premiärministern.

På söndagen framkom att den tredje landningsbanan på Heathrow kommer att stå klar först fyra år efter det ursprungliga målet – tidigast.

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Banan kommer inte att vara klar att tas i bruk förrän 2039, i stället för det 2035 förra regeringen hoppades på.

Förseningen väcker nya frågor kring det omfattande infrastrukturprojekt den nya regeringen under Andy Burnham vill genomföra, skriver City AM.

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