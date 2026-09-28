Ex-ministerns nya mål: Döda den förste inom ett halvår

Bestämde sig för att starta eget

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Men bara några dagar senare sade ex-ministern att han ska starta sitt eget företag inom krigsteknik.

En av de första investerarna är Alex Karp, vd för omstridda techföretaget Palantir, vars produkter används i ukrainsk krigföring.

Karp bekräftade i början av september att han blir Fedorovs första store investerare, rapporterar CNBC.

I en video Fedorov publicerat på X säger Alex Karp om Fedorov att ”du och dina kollegor lanserar ett företag som jag tror kommer att bli avgörande för världen”.

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Inga fler uppgifter om kapital

Några mer specifika uppgifter om vilka som ligger bakom Army of Drones har Fedorov inte lämnat.

”Även utanför regeringen, nu från den privata sektorn, fortsätter vi arbeta med vår vision om teknologisk krigföring och med vårt huvuduppdrag, att skapa teknik som hjälper Ukraina att vinna och rädda livet på våra militärer”, säger Fedorov citerad av Kyiv Independent.

Fedorov fokuserar nu på mänskliga, humanoida robotar för att ersätta soldater i skyttegravar.

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Vid sin presentation på IT Arena förklarade Fedorov att målet är att den första fiendesoldaten ska dödas av en humanoid robot inom sex månader.

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Robotar som slåss på film

På sociala medier följdes tillkännagivandet av en AI-genererad video som visade fantasifullt utformade robotar i olika former och storlekar, vilka stred i skyttegravar och på öppna fält.

Videon visar soldater i ukrainska uniformer och med ukrainska märken, men den engelska berättarrösten nämner inte Ukraina.

”Robotar avskär fienden, avvärjer anfall, slår ut mål och rycker först fram mot fiendens positioner”, förklarar speakerrösten.

”Människor styr systemen på säkert avstånd och går in i den säkrade positionen först när det är säkert. Ja, det låter som framtidens krigföring, men vi är redan där.”

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Palantirs vd Alex Karp är den första investerare Fedorov presenterat i sin nya satsning på en robotarmé med målet att döda på fältet inom ett halvår. (Foto: Markus Schreiber /AP-TT)

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I princip oprövat i Ukraina

UGV:er, obemannade markfordon, i Ukraina benämnda ”robotiserade marksystem”, har fått en allt viktigare roll på båda sidor i kriget, särskilt inom logistik.

Det beror på att den stora mängden FPV-drönare, drönare med förstapersons-perspektiv, gör det livsfarligt att utföra transporter av förnödenheter eller evakuera sårade med fordon nära frontlinjen, därav UGV:erna.

Men även om de är obemannade är de i princip aldrig autonoma, utan styrs direkt av en mänsklig operatör, i allmänhet i en internet-uppkoppling från Starlink.

Den praktiska erfarenheten av “robotar som strider I stället för människor” är fortfarande på ett tidigt stadium och närmast obefintlig i Ukraina.

De flesta av de robotmodeller som visas i Fedorovs video, däribland humanoider, sfäriska robotar samt robotar som liknar hundar eller spindlar, används inte i strid i Ukraina.

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