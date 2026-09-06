KRÖNIKA: Bara tre procent av de svenska bolagen får minst fem gånger pengarna tillbaka på sin AI-satsningar. Nordiska chefer räknar ändå med att tekniken ska lyfta intäkterna med 30 procent till 2029.
Svenska bolag köper AI-verktyg för att slippa förändra sig
Börja med den obekväma frågan. Vad har faktiskt förändrats i ert bolag sedan AI kom?
Inte vilka verktyg ni har köpt in. Vad ni gör annorlunda.
De flesta svenska ledningsgrupper kan inte svara på det. De kan räkna upp licenser, piloter och en workshop i våras. De kan inte peka på en process som ritats om, en roll som skrivits om eller ett beslut som fattas på ett nytt sätt.
Det beror inte på att tekniken är omogen. Det beror på att inköp är det enda sättet att se ut som att man förändrar ett företag utan att göra det.
Svenska bolag har ett försprång…på pappret
Försprånget vi pratar om är däremot verkligt. 35 procent av företagen använde AI under 2025, upp tio procentenheter på ett år. EU-snittet ligger på 20. Bland bolagen med minst 250 anställda är siffran 72 procent. Danmark ligger på 42 procent, Finland på 37,8. Sverige är trea i EU.
Och sedan? BCG mätte i mars vad nordiska bolag får tillbaka. Fyra procent får femdubbelt tillbaka på investeringen. Sverige ligger på tre. Danmark på fem.
Vi ligger alltså i den europeiska toppen på att skaffa AI, och under både Danmark och det nordiska snittet på att få ut något av den. Hur gick det till?
Skillnad på att köpa verktyg och bygga om verksamhet
Svaret ligger i samma rapport. Nordiska bolag lägger 40 till 50 procent av AI-budgeten på färdiga produktivitetsverktyg. Globala konkurrenter lägger 8 till 11 procent. Vi köper licenser. De bygger om verksamheten.
Det är inte en investeringsmiss. Det är ett val, och det är rationellt på kort sikt. En licens kräver ett inköpsbeslut och en faktura. En omgjord process kräver att någon förlorar ett mandat, att en avdelning krymper, att en chef får mindre att bestämma över.
Det första går att klara av på ett tisdagsmöte. Det andra tar ett år och gör folk arga. Alltså gör vi det första och kallar det för transformation.
Strukturerna avslöjar oss. Över hälften av bolagen i BCG:s nordiska underlag arbetar i decentraliserade modeller som försvagar ägarskapet. Och bara var femte nordisk organisation har utsett någon som ansvarar för att investeringen faktiskt ger något tillbaka.
Vad får vi för pengarna?
Det uppmuntrande är att frågan börjat ställas. Styrelser kräver numera besked om vad AI-pengarna faktiskt ger.
Så här är nästa fråga till dem. Vem i er ledningsgrupp har förlorat ett mandat på grund av AI? Har ingen gjort det har ni inte infört AI. Ni har installerat det.
Utfallet blir precis vad strukturen bestämmer. 79 procent av de nordiska organisationerna rapporterar förbättrad effektivitet. 18 procent får ökade intäkter. Effektivitet är nämligen det enda man kan mäta utan att röra organisationen.
Fel AI skapar extraarbete
Och effektiviteten är inte gratis. Stanford och BetterUp Labs frågade 1 150 heltidsanställda amerikaner om AI-material som ser färdigt ut men inte håller. 41 procent hade fått sådant den senaste månaden, och varje gång kostade det i snitt en timme och 56 minuter att reda ut.
Arbetet försvann aldrig. Det bytte skrivbord. Forskare vid Berkeley som följt 200 anställda under åtta månader ser samma mönster, där tempot skruvas upp i stället för att lätta och arbetsplatser blir fabriker av utbrända.
Det värsta är att kurvan pekar åt fel håll. Deloitte mäter att den strategiska beredskapen i nordiska organisationer fallit från 61 till 43 procent på ett år. Beredskapen i kompetensfrågan ligger på 14 procent.
Vi köper mer och förbereder oss mindre.
Samtidigt räknar nordiska chefer med att AI ska ge omkring 30 procent högre intäkter och 25 procent lägre kostnader till 2029. Det är två till tre gånger högre förväntningar än globala konkurrenter har. De vilar på de tre procent som levererar i dag.
Här slutar det att vara en IT-fråga. Skillnaden mellan tre och trettio procent är en prognos, och förväntningar av den storleken stannar sällan i ett internt underlag. De vandrar in i affärsplaner och budgetar.
Så den sista frågan går inte till CIO. Den går till vd och styrelseordförande: Räknar ni med en avkastning som förutsätter en förändring ni har bestämt er för att inte genomföra?