Svenska bolag köper AI-verktyg för att slippa förändra sig

Skillnad på att köpa verktyg och bygga om verksamhet

Svaret ligger i samma rapport. Nordiska bolag lägger 40 till 50 procent av AI-budgeten på färdiga produktivitetsverktyg. Globala konkurrenter lägger 8 till 11 procent. Vi köper licenser. De bygger om verksamheten.

Det är inte en investeringsmiss. Det är ett val, och det är rationellt på kort sikt. En licens kräver ett inköpsbeslut och en faktura. En omgjord process kräver att någon förlorar ett mandat, att en avdelning krymper, att en chef får mindre att bestämma över.

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Det första går att klara av på ett tisdagsmöte. Det andra tar ett år och gör folk arga. Alltså gör vi det första och kallar det för transformation.

Strukturerna avslöjar oss. Över hälften av bolagen i BCG:s nordiska underlag arbetar i decentraliserade modeller som försvagar ägarskapet. Och bara var femte nordisk organisation har utsett någon som ansvarar för att investeringen faktiskt ger något tillbaka.

Vad får vi för pengarna?

Det uppmuntrande är att frågan börjat ställas. Styrelser kräver numera besked om vad AI-pengarna faktiskt ger.

Så här är nästa fråga till dem. Vem i er ledningsgrupp har förlorat ett mandat på grund av AI? Har ingen gjort det har ni inte infört AI. Ni har installerat det.

Utfallet blir precis vad strukturen bestämmer. 79 procent av de nordiska organisationerna rapporterar förbättrad effektivitet. 18 procent får ökade intäkter. Effektivitet är nämligen det enda man kan mäta utan att röra organisationen.

Fel AI skapar extraarbete

Och effektiviteten är inte gratis. Stanford och BetterUp Labs frågade 1 150 heltidsanställda amerikaner om AI-material som ser färdigt ut men inte håller. 41 procent hade fått sådant den senaste månaden, och varje gång kostade det i snitt en timme och 56 minuter att reda ut.

Arbetet försvann aldrig. Det bytte skrivbord. Forskare vid Berkeley som följt 200 anställda under åtta månader ser samma mönster, där tempot skruvas upp i stället för att lätta och arbetsplatser blir fabriker av utbrända.

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Det värsta är att kurvan pekar åt fel håll. Deloitte mäter att den strategiska beredskapen i nordiska organisationer fallit från 61 till 43 procent på ett år. Beredskapen i kompetensfrågan ligger på 14 procent.

Vi köper mer och förbereder oss mindre.

Samtidigt räknar nordiska chefer med att AI ska ge omkring 30 procent högre intäkter och 25 procent lägre kostnader till 2029. Det är två till tre gånger högre förväntningar än globala konkurrenter har. De vilar på de tre procent som levererar i dag.

Här slutar det att vara en IT-fråga. Skillnaden mellan tre och trettio procent är en prognos, och förväntningar av den storleken stannar sällan i ett internt underlag. De vandrar in i affärsplaner och budgetar.

Så den sista frågan går inte till CIO. Den går till vd och styrelseordförande: Räknar ni med en avkastning som förutsätter en förändring ni har bestämt er för att inte genomföra?