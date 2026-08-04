Kvinnor möter AI mer än män: Hot eller stöd?

Lägre andel bland män

Det vill säga yrken där tekniken förväntas effektivisera arbetsuppgifter, fungera som beslutsstöd och frigöra tid snarare än ersätta den mänskliga arbetskraften.

Motsvarande andel bland män är 27 procent. Lärare lyfts som ett tydligt exempel på en yrkesgrupp där AI sannolikt förstärker arbetet snarare än ersätter det.

Jordbruk och hotell minst AI-påverkade

Störst AI-exponering totalt sett finns inom finans- och försäkringsverksamhet samt informations- och kommunikationssektorn.

Däremot är jordbruk, skogsbruk och hotell- och restaurangbranschen de sektorer där AI har minst påverkan.

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Yngre drabbas hårdare

Rapporten identifierar inte kvinnor som en grupp som redan drabbats hårdare av den nya teknologon i praktiken. I stället pekar Saco, med stöd i tidigare forskning, ut yngre personer och nyutexaminerade som den grupp där negativa effekter faktiskt redan syns.

Sysselsättningen bland 22–25-åringar i AI-exponerade yrken minskade med upp till 5,5 procent i början av 2025, jämfört med yrken med lägre exponering hos samma arbetsgivare.

Färre kvinnor använder AI idag

Bilden kompletteras av en undersökning som Novus gjort på uppdrag av tidningen Arbetsvärlden, publicerad i juni.

Den visar att kvinnor i något högre grad än män tror att AI kommer förändra deras arbete i grunden, samtidigt som färre kvinnor än män uppger att de redan använder AI aktivt. Trots att fler kvinnor beskriver sig som nyfikna på tekniken.

Viktigt att lära sig ny teknik

Kvinnor efterfrågar också i högre grad reglering av artificiell intelligens och starkare ekonomiska skyddsnät, medan män oftare förespråkar tillväxt- och näringspolitiska lösningar.

Elin Eriksson, medgrundare av Women in Tech i Sverige, varnar för att passivitet är en riskabel strategi: den som väntar för länge med att lära sig ny teknik riskerar att bli omsprungen.

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