Kvinnor arbetar i betydligt högre grad än män i yrken där AI förväntas få stort genomslag, visar en ny rapport från fackförbundet Saco. Men hög exponering betyder inte automatiskt högre risk att bli ersatt. I många kvinnodominerade yrken väntas AI i stället bli ett stöd. Den grupp som faktiskt redan drabbats hårdast är i stället unga, nyutexaminerade.
Kvinnor möter AI mer än män: Hot eller stöd?
Cirka 65 procent av kvinnorna på svensk arbetsmarknad arbetar i yrken med hög AI-exponering, jämfört med knappt 53 procent av männen.
Detta enligt Sacos nya rapport om AI och arbetsmarknaden. Skillnaden är att kvinnor oftare arbetar inom kunskapsintensiva och administrativa yrken, offentlig sektor, utbildning och vårdens kvalificerade professioner.
Mer stöd än hot?
Det är just den typ av informations- och analysarbete som dagens generativa AI är bäst på att stödja.
Men Saco understryker att hög exponering inte är detsamma som hög risk att bli av med jobbet. Bland kvinnor arbetar cirka 40 procent i yrken med både hög AI-exponering och hög ”komplementaritet”.
Lägre andel bland män
Det vill säga yrken där tekniken förväntas effektivisera arbetsuppgifter, fungera som beslutsstöd och frigöra tid snarare än ersätta den mänskliga arbetskraften.
Motsvarande andel bland män är 27 procent. Lärare lyfts som ett tydligt exempel på en yrkesgrupp där AI sannolikt förstärker arbetet snarare än ersätter det.
Jordbruk och hotell minst AI-påverkade
Störst AI-exponering totalt sett finns inom finans- och försäkringsverksamhet samt informations- och kommunikationssektorn.
Däremot är jordbruk, skogsbruk och hotell- och restaurangbranschen de sektorer där AI har minst påverkan.
Yngre drabbas hårdare
Rapporten identifierar inte kvinnor som en grupp som redan drabbats hårdare av den nya teknologon i praktiken. I stället pekar Saco, med stöd i tidigare forskning, ut yngre personer och nyutexaminerade som den grupp där negativa effekter faktiskt redan syns.
Sysselsättningen bland 22–25-åringar i AI-exponerade yrken minskade med upp till 5,5 procent i början av 2025, jämfört med yrken med lägre exponering hos samma arbetsgivare.
Färre kvinnor använder AI idag
Bilden kompletteras av en undersökning som Novus gjort på uppdrag av tidningen Arbetsvärlden, publicerad i juni.
Den visar att kvinnor i något högre grad än män tror att AI kommer förändra deras arbete i grunden, samtidigt som färre kvinnor än män uppger att de redan använder AI aktivt. Trots att fler kvinnor beskriver sig som nyfikna på tekniken.
Viktigt att lära sig ny teknik
Kvinnor efterfrågar också i högre grad reglering av artificiell intelligens och starkare ekonomiska skyddsnät, medan män oftare förespråkar tillväxt- och näringspolitiska lösningar.
Elin Eriksson, medgrundare av Women in Tech i Sverige, varnar för att passivitet är en riskabel strategi: den som väntar för länge med att lära sig ny teknik riskerar att bli omsprungen.