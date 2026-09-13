Sålde 500 ton lax som borde förstörts: "Otjänlig som människoföda"

Borde ha förstörts i stället

Åtalet grundar sig på försäljningen av över 500 ton odlad lax som var otjänlig som människoföda och borde ha destruerats i stället. Brotten har ägt rum mellan 2018 och 2023.

De två åtalade männen är i 50-årsåldern och innehade ledande befattningar inom företaget.

Åtalspunkterna gäller grovt förtroendebrott vid sidan av brott mot livsmedelslagen.

”Vi har tagit del av Økokrims åtal och anser att flera omständigheter har beskrivits felaktigt”, uppger de åtalade genom sin advokat Martin Williams.

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”Komplexa tekniska frågor”

”Detta är ett ärende som rör komplexa tekniska frågor och förhållanden inom fiskerinäringen, och vi ser fram emot att få saken utredd i domstol”, tillägger han.

”Vi motsätter oss bestämt åtalets beskrivning av händelseförloppet, både vad gäller faktiska omständigheter och juridisk bedömning – i synnerhet anklagelsen om trolöshet mot huvudman rörande finansiella tillgångar.”

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De åtalade menar att de inte gjort någon personlig vinst på det som skett och ”bestrider att den aktuella fisken vid något tillfälle var otjänlig som människoföda”.

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Norsk lax har tidigare fått kritik. Den lär tillta sedan två män åtalats efter att deras bolag under fem år sålt mer än 500 ton odlad lax som borde förstörts. (Foto: Berit Roald /NTB-TT)

Mer än 300 ton till Tyskland

Mer än 300 ton så kallad ”produktionsfisk”, fisk med sår och missbildningar, har enligt åtalet sålts till Tyskland.

Det är olagligt att exportera sådan fisk innan felen har åtgärdats. Syftet med det är att förhindra att utländska kunder ser det dåliga skicket hos odlingsfisken och därmed skydda den norska laxens rykte, skriver E24.

Økokrim hävdar att de åtalade möjliggjorde den olagliga försäljningen i kraft av sina ledande befattningar i företaget.

”Genom att sälja fisk som borde ha destruerats anser Økokrim att de åtalade skadat företagets rykte och intressen. Export av produktionsfisk till utlandet kan även skada den norska laxens rykte”, säger Kristian Johansen.

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