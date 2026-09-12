"Jag är Carola" – men det var ett miljonbedrägeri

”Jag litade på henne”

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Där fortsatte ”Carola” att hålla kontakt med kvinnan.

”Eftersom min man just gått igenom en stroke frågade hon mycket hur det var med honom också. Jag kände mig därför trygg och litade på henne”, säger 82-åringen i ett polisförhör.

Efter ett tag behövde ”Carola” pengar. Hon hade fått problem med sin bank som stoppat hennes konto och behöver köpa kryptotoken, som kostade 20 000 kronor styck.

82-åringen skickade pengar och gjorde det i många omgångar. Hon swishade, överförde från egna bankkonton och även från makens.

Som tack fick hon ett löfte om återbetalning och beskedet att hon skulle få 10 000 för besväret.

Den falska ”Carola” påstod att pengar var på väg eftersom hon sålt ett hus i Italien.

Under tiden kom förfrågningar om mer pengar – till inköp av allt från datorspel till mat.

82-åringen ombads lämna ut sina kortuppgifter och ta ett eget lån när hennes pengar började ta slut.

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Första åtalet är nu uppe i Örebro tingsrätt efter det bedrägeri där Carola ofrivilligt hamnat i fokus. En 48-årig kvinna åtalas för penningtvätt. (Foto: Caisa Rasmussen /TT)

Sista överföringen – en miljon borta

27 oktober 2023 gjorde hon sin sista överföring till ”Carola”. Då hade ungefär en miljon kronor gått i väg, uppger kvinnan.

”I efterhand har jag sett att pengarna egentligen gått till andra personer. Först då insåg jag att det inte är Carola jag pratat med”, säger hon hos polisen.

Utredningen har kunnat visa minst 53 transaktioner den äldre kvinnan gjort. De betalningarna omfattar 724 500 kronor och har tagits emot av nio olika personer.

En överföring på 50 000 kronor gick till en 48-årig kvinna i Karlskoga, en kvinna som nu står åtalad vid tingsrätten i Örebro för penningtvättbrott.

Under tiden fortsätter utredningen av miljonbedrägeriet mot den 82-åriga kvinnan i Uppsala.

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