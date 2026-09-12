Den 82-åriga kvinnan trodde hon hjälpte Carola Häggkvist. I själva verket var hon utsatt för ett stort bedrägeri och förlorade en miljon.
"Jag är Carola" – men det var ett miljonbedrägeri
Söndagen den 9 november klockan 19.30 uppträder Carola på Uppsala konsert & kongress, med den självbiografiska musikföreställningen ”Jag är Carola”.
Nu står en kvinna åtalad för att ha påstått samma sak. Hon lurade till sig miljonbelopp med påståendet att hon var Carola – från en nu 82-årig kvinna i just Uppsala.
Det är vid Örebro tingsrätt den tragiska historien rullas upp. Efter att ha trott att hon hjälpt artisten Carola, insåg kvinnan att hon blivit lurad. Då hade hon redan betalat mer än en miljon kronor till bedragaren.
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Stor bedrägerihärva
Polisen i Uppsala nystar just nu upp en stor bedrägerihärva där Carola Häggkvist varit ett ofrivilligt lockbete.
En del av utredningen har nu resulterat i ett åtal vid Örebro tingsrätt, skriver NA.
I november 2023 anmälde den i dag 82-åriga kvinnan att hon blivit lurad att föra över pengar till okända konton en längre tid.
Överföringarna började tidigt 2022. Den äldre kvinnan följde Carola på Instagram och kontaktades via sociala medier av en person som uppgav sig vara just Carola.
Efter en kort tids dialog uppmanades 82-åringen att skaffa Telegram för fortsatt kontakt.
”Jag litade på henne”
Där fortsatte ”Carola” att hålla kontakt med kvinnan.
”Eftersom min man just gått igenom en stroke frågade hon mycket hur det var med honom också. Jag kände mig därför trygg och litade på henne”, säger 82-åringen i ett polisförhör.
Efter ett tag behövde ”Carola” pengar. Hon hade fått problem med sin bank som stoppat hennes konto och behöver köpa kryptotoken, som kostade 20 000 kronor styck.
82-åringen skickade pengar och gjorde det i många omgångar. Hon swishade, överförde från egna bankkonton och även från makens.
Som tack fick hon ett löfte om återbetalning och beskedet att hon skulle få 10 000 för besväret.
Den falska ”Carola” påstod att pengar var på väg eftersom hon sålt ett hus i Italien.
Under tiden kom förfrågningar om mer pengar – till inköp av allt från datorspel till mat.
82-åringen ombads lämna ut sina kortuppgifter och ta ett eget lån när hennes pengar började ta slut.
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Sista överföringen – en miljon borta
27 oktober 2023 gjorde hon sin sista överföring till ”Carola”. Då hade ungefär en miljon kronor gått i väg, uppger kvinnan.
”I efterhand har jag sett att pengarna egentligen gått till andra personer. Först då insåg jag att det inte är Carola jag pratat med”, säger hon hos polisen.
Utredningen har kunnat visa minst 53 transaktioner den äldre kvinnan gjort. De betalningarna omfattar 724 500 kronor och har tagits emot av nio olika personer.
En överföring på 50 000 kronor gick till en 48-årig kvinna i Karlskoga, en kvinna som nu står åtalad vid tingsrätten i Örebro för penningtvättbrott.
Under tiden fortsätter utredningen av miljonbedrägeriet mot den 82-åriga kvinnan i Uppsala.
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