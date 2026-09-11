Sängjätten krisar igen: Andra rekonstruktionen på tre år

Konkursen för Asko och Sotka slog undan benen på sängtillverkaren men i det läget trodde ändå Klaus Erbismann, chef för Finland och Baltikum hos Hilding Anders, på framtiden.

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Flera svåra år efter pandemin

Möbelbranschen hade haft bra under coronakrisen när människor stannade hemma och satsade på att inreda, men efter att Ryssland anfallit Ukraina har det bara gått utför, menade han.

”Köpkraften har minskat och byggnadssektorn står tyvärr helt stilla. Då folk inte bygger hus eller det inte byggs bostäder, så flyttar inte folk och då köper inte folk möbler. Det blir en svår ekvation”, sade han hos Yle.

Siffrorna gav honom rätt. I Finland hade möbelhandeln tappat 200 miljoner euro på fem år. Hoppet?

”Det positiva är att folk alltid måste sova. Så det här grundbehovet försvinner ingenstans”, sade Erbismann.

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