En finsk möbeljätte gick i konkurs. Nu har man tappat en global svensk. Då blir det rekonstruktion och nya vaknätter för Hilding Anders.
Sängjätten krisar igen: Andra rekonstruktionen på tre år
10 februari i år försattes Indoor Group, som äger möbelkedjorna Asko och Sotka, i konkurs och Helsingfors tingsrätt inledde konkursförfarandet.
Ett halvår senare kan det vara en annan möbeljätte, Ikea, som tippat anrika Hilding Anders över kanten och tvingat fram dess andra rekonstruktion på tre år.
Konkursen för Asko och Sotka slog undan benen på sängtillverkaren men i det läget trodde ändå Klaus Erbismann, chef för Finland och Baltikum hos Hilding Anders, på framtiden.
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Flera svåra år efter pandemin
Möbelbranschen hade haft bra under coronakrisen när människor stannade hemma och satsade på att inreda, men efter att Ryssland anfallit Ukraina har det bara gått utför, menade han.
”Köpkraften har minskat och byggnadssektorn står tyvärr helt stilla. Då folk inte bygger hus eller det inte byggs bostäder, så flyttar inte folk och då köper inte folk möbler. Det blir en svår ekvation”, sade han hos Yle.
Siffrorna gav honom rätt. I Finland hade möbelhandeln tappat 200 miljoner euro på fem år. Hoppet?
”Det positiva är att folk alltid måste sova. Så det här grundbehovet försvinner ingenstans”, sade Erbismann.
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Andra gången på tre år
Nu finns risken att människorna får sova någon annanstans än i sängar från Hilding Anders.
För andra gången på tre år har bolaget ansökt om rekonstruktion för den koncern som bland annat innehåller varumärkena Jensen, Carpe Diem Beds och Hilding.
De finansiella problemen i Hilding Anders-koncernen har byggts upp över tid, skriver koncernens Peter Sturm i ett mejl till Market.
Redan 2023 tvingades bolaget att ansöka om rekonstruktion och situationen löste sig för stunden.
Den akuta situationen har uppkommit av två skäl. Dels har en tänkt lösning med en långivare inte kunnat genomföras, dels har bolaget haft ”ett betydande volymbortfall” från en större kund.
Denna kund sägs enligt rekonstruktionsplanen ha stått för hela elva procent av Hilding Anders omsättning 2025.
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Minus 4,9 miljarder på fem år
Enligt Di är denna kund Ikea, för vilka Hilding Anders tillverkat sängar som Ikea sålt under eget varumärke.
Hilding Anders är en av Europas största sängtillverkare men har dragits med en hög belåning i flera år, vilket lett till röda siffror och stora förluster.
2025 uppgick förlusten till 1,4 miljarder kronor för koncernen som på fem år samlat ihop förluster på 4,9 miljarder. Rekonstruktionsplanen hanteras av Malmö tingsrätt, eftersom bolaget har sitt huvudkontor där.
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