Enligt EU finns komponenter från ett kinesiskt halvledarföretag i Volvo Cars och Polestars leverantörskedja med koppling till ryska drönare.
Ryska drönare i kriget i Ukraina kopplas till Volvo och Polestar
Det finns även, enligt EU, ett samband med komponenterna från Kina och den ammunition som Putins krigsmaskin använder i Ukraina.
Volvo Cars och Polestar har sökt undantag från EU:s sanktioner för att undvika produktionsstopp.
Allt enligt Dagens Industri, som uppger att svenska Kommerskollegium beviljat de båda bilföretagen undantag från sanktionerna mot Ryssland.
Då begärde Volvo Cars och Polestar om dispens
Sanktionerna är ett straff för Rysslands invasionskrig i Ukraina. Volvo Cars och Polestar kontrolleras båda av den kinesiska miljardären Li Shufu, som står bakom Geely. Volvo Cars är även storägare i Polestar.
Den 20 juli ansökte Volvo Cars och Polestar, enligt Di, om att få fortsätta köpa komponenter från EU-sanktionerade och kinesiska Yangzhou Yangjie Electronic Technology, som pekas ut för att bidra till Rysslands militära förmågor i betydande utsträckning.
Komponenter från företaget har hittats, enligt EU, i båda ryska drönare och ammunition som ryska styrkor använt i Ukraina.
Europeiska unionen införde i juni en särskild och tidsbegränsad möjlighet till undantag från sina sanktioner mot Ryssland. Detta för att företagen ska få en chans att göra ändringar i sina leverantörskedjor.
Volvo: Vi ska byta ut komponenterna från Kina
Volvo Cars och Polestar uppges ha tagit till vara den möjligheten och bedömningen är att det är ”absolut nödvändigt” för att slippa produktionsstopp.
Volvo Cars uppger i artikeln att de jobbar på att byta ut de berörda komponenterna i samarbete med andra leverantörer.
Volvo Cars och Polestars dispenser från EU:s ryska sanktioner gäller till den 15 mars nästa år.
Ytterligare två bolag har beviljats undantag, det är däremot oklart vilka dessa bolag är. Yangzhou Yangjie Electronic Technology har å sin sida, framgår det, bestridit EU:s sanktioner mot företaget och krävt att de rivs upp.
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