Ryska drönare i kriget i Ukraina kopplas till Volvo och Polestar

Allt enligt Dagens Industri, som uppger att svenska Kommerskollegium beviljat de båda bilföretagen undantag från sanktionerna mot Ryssland.

Då begärde Volvo Cars och Polestar om dispens

Sanktionerna är ett straff för Rysslands invasionskrig i Ukraina. Volvo Cars och Polestar kontrolleras båda av den kinesiska miljardären Li Shufu, som står bakom Geely. Volvo Cars är även storägare i Polestar.

Den 20 juli ansökte Volvo Cars och Polestar, enligt Di, om att få fortsätta köpa komponenter från EU-sanktionerade och kinesiska Yangzhou Yangjie Electronic Technology, som pekas ut för att bidra till Rysslands militära förmågor i betydande utsträckning.

Komponenter från företaget har hittats, enligt EU, i båda ryska drönare och ammunition som ryska styrkor använt i Ukraina.

Europeiska unionen införde i juni en särskild och tidsbegränsad möjlighet till undantag från sina sanktioner mot Ryssland. Detta för att företagen ska få en chans att göra ändringar i sina leverantörskedjor.