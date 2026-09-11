Techbranschen räknar med att Storbritanniens planerade datacenter ger över 40 000 nya jobb. En genomgång av projektens egna handlingar landar på 10 400, och samma dag presenterade Google en kalkyl på 37 000 jobb i Finland.
Datacenter skulle ge 40 000 jobb, granskning visar 10 400
En brittisk tankesmedja har gått igenom planansökningar, årsredovisningar och pressmeddelanden för 20 planerade datacenter, de enda där bemanningen går att hitta i offentliga handlingar.
Slutsatsen är 10 400 fasta jobb i hela utbyggnaden fram till 2035. Branschorganisationen techUK räknar med 40 200, en siffra som regeringen upprepar.
Skillnaden syns redan i dag. Branschen uppger att befintliga anläggningar sysselsätter 24 300 personer direkt. Granskningen hittar 4 400.
Så blir siffran fyra gånger för hög
Branschens modell räknar med 8,5 jobb per megawatt, ett tal hämtat från äldre och små serverhallar. De anläggningar som nu köar för elanslutning är helt andra. Nio av tio megawatt i kön ligger på projekt över 100 megawatt, och stora hallar behöver inte fler människor i takt med storleken.
I de 20 granskade projekten blir utfallet 1,2 jobb per megawatt. Ett enskilt projekt på 720 megawatt väntas ge 400 fasta tjänster. Med branschens modell hade prognosen legat över 6 100.
Jobbsiffrorna som kommuner får höra är dessutom ofta något annat än jobb på plats. I ett skotskt projekt som marknadsfördes med 3 400 jobb var bara vart tionde en fast tjänst på anläggningen.
Resten var tillfälliga byggjobb och beräknade kringeffekter, som enligt regeringens eget svar i parlamentet kan uppstå var som helst i ekonomin.
Tankesmedjan anser att Storbritannien pressas att bygga i hög takt på bräckliga ekonomiska grunder. Regeringen avfärdar måttet jobb per megawatt som missvisande och lyfter fram digital suveränitet. Branschorganisationen kallar urvalet för litet och menar att granskningen räknar bort jobben i leverantörsleden.
Google räknar med 37 000 jobb i Finland
Samma onsdag presenterade Google en investering på 13 miljarder euro, cirka 146 miljarder kronor, i Finland under 2027 och 2028. Hallen i Hamina byggs ut och tre nya anläggningar uppförs i norra Finland.
Enligt Google ger byggfasen över 37 000 jobb och driften 7 000 jobb per år, inklusive jobb hos underleverantörer och i kringliggande näringsliv.
Finlands statsminister Petteri Orpo sade vid presentationen att datacentrens effekt på sysselsättningen ofta underskattas i den finska debatten.
Forskningsinstitutet Etla gör en annan bedömning. Kalkylen är mer optimistisk än försiktig och ligger snarare i överkant än i underkant, säger forskaren Sakari Lähdemäki till Yle.
Han pekar också på att många byggjobb går till utländsk arbetskraft och att driften av färdiga hallar mest handlar om underhåll.
Byggjobben försvinner när hallen står klar
Bilden återkommer i andra länder. I Virginia, världens största datacentermarknad, gav 150 anläggningar 74 000 jobb enligt delstatens revisorer. Bara 4 400 var fasta tjänster på plats.
Jobben finns i byggfasen. Skanska tog i augusti sin femte datacenterorder på kort tid, ett bygge i Virginia som ska stå klart i maj 2028. När hallen väl är klar sköts driften i huvudsak av tekniker och säkerhetspersonal.
Många planerade hallar byggs dessutom aldrig. I USA har omkring 60 procent av kapaciteten som ska stå klar 2027 inte börjat byggas. Samtidigt hårdnar kampen om elen.
Danmark har infört en nödlag som placerar datacenter sist i elkön, och i Storbritannien står datacenter för 73 gigawatt i anslutningskön, mer än 1,5 gånger landets toppförbrukning.
Samma el ger enligt granskningen 400 jobb per megawatt i en bilfabrik och över 3 600 i ett sjukhus.
För en kommun blir den avgörande frågan hur många fasta tjänster per megawatt som finns kvar när byggkranarna är borta.
Efter den brittiska granskningen är svaret 1,6.