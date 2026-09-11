Datacenter skulle ge 40 000 jobb, granskning visar 10 400

Slutsatsen är 10 400 fasta jobb i hela utbyggnaden fram till 2035. Branschorganisationen techUK räknar med 40 200, en siffra som regeringen upprepar.

Skillnaden syns redan i dag. Branschen uppger att befintliga anläggningar sysselsätter 24 300 personer direkt. Granskningen hittar 4 400.

Så blir siffran fyra gånger för hög

Branschens modell räknar med 8,5 jobb per megawatt, ett tal hämtat från äldre och små serverhallar. De anläggningar som nu köar för elanslutning är helt andra. Nio av tio megawatt i kön ligger på projekt över 100 megawatt, och stora hallar behöver inte fler människor i takt med storleken.

I de 20 granskade projekten blir utfallet 1,2 jobb per megawatt. Ett enskilt projekt på 720 megawatt väntas ge 400 fasta tjänster. Med branschens modell hade prognosen legat över 6 100.

Jobbsiffrorna som kommuner får höra är dessutom ofta något annat än jobb på plats. I ett skotskt projekt som marknadsfördes med 3 400 jobb var bara vart tionde en fast tjänst på anläggningen.

Resten var tillfälliga byggjobb och beräknade kringeffekter, som enligt regeringens eget svar i parlamentet kan uppstå var som helst i ekonomin.

Tankesmedjan anser att Storbritannien pressas att bygga i hög takt på bräckliga ekonomiska grunder. Regeringen avfärdar måttet jobb per megawatt som missvisande och lyfter fram digital suveränitet. Branschorganisationen kallar urvalet för litet och menar att granskningen räknar bort jobben i leverantörsleden.