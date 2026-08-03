Skotsk whisky ska rädda fisken

Går längre i näringskedjan

Douglas Martins lösning är att gå längre ner i näringskedjan, hela vägen till mikroalger.

Fet fisk producerar egentligen inte omega-3 själv, utan lagrar ämnet från de alger den äter.

”Det är faktiskt algerna som producerar omega-3-fettsyrorna”, säger Martin till Euronews Earth. ”Om man kan producera och odla dessa alger kan man få fram omega-3 utan att behöva gå via hela näringskedjan.”

Som så ofta är kostnaden problemet. Att odla alger med högkvalitativa råvaror gör kalkylen ohållbar.

Mialgaes lösning är att använda industriella biprodukter med lågt värde som näringskälla för algerna, mer konkret flytande restprodukter från skotska whiskydestillerier.

Östersjön: Torsken mår bättre än väntat. Dagens PS

Åtta procents alkoholhalt

Vid whiskytillverkning uppstår en vätska med åtta procents alkoholhalt, varifrån alkoholen sedan utvinns.

ANNONS

De återstående 92 procenten – som produceras i miljarder liter varje år runt om i Skottland – utgör till stor del avfall med lågt värde.

Mialgae matar algceller med denna vätska i stora tankar av rostfritt stål och skördar sedan den biomassa som bildas, vilken används som en direkt ersättning för fiskmjöl och fiskolja.

Vi har nått gränsen för vad vi kan ta ur haven. Då vill skotska startupen Mialgae försörja odlad fisk med restprodukter från whisky för omega-3. (Foto: Simon Price /AP-TT)

”Påminner om ölbryggning”

”Det påminner lite om ölbryggning”, förklarar Martin med ännu en alkoholhaltig parallell.

”Man tar en liten mängd algceller, blandar dem med biprodukter från whiskytillverkningen och vissa andra ingredienser i stora tankar av rostfritt stål, och låter sedan algerna livnära sig på detta.”

Företaget bygger just nu sin första anläggning för fullskalig kommersiell produktion.

Enligt Martin kommer den att producera tusentals ton per år, en betydande mängd, men ändå bara en bråkdel av den globala efterfrågan.

”Inom omega-3-branschen är det en bra början, men bara en droppe i havet”, säger han till Euronews Earth. ”Så vi har fortfarande många fiskar kvar att rädda.”

ANNONS

Varningen på svenska vägar: ”Påtända tyskar”. Dagens PS