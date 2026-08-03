Omega-3-alger som odlats på restprodukter från whisky. Så tänker en skotsk startup rädda odlad fisk som utgör den mesta fisk vi äter.
Skotsk whisky ska rädda fisken
Här kan man snacka om kosttillskott. En skotsk startup räddar vildfisk genom omega-3-alger som odlats på restprodukter från whiskyproduktion.
Vattenbruk är numera världens största källa till fisk vi äter och har globalt gått om det vilda fisket.
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”Kan inte fiska upp mer”
Men branschen har ett stort problem. Odlad fisk, i synnerhet lax, är köttätare som behöver omega-3-fettsyror.
Nästan all denna omega-3 kommer från fiskolja, som i sin tur utvinns ur – just det – vildfångad fisk.
”Gränsen för vad som är hållbart att fiska upp ur haven har nåtts”, säger Douglas Martin, grundare och vd för Mialgae, hos Euronews.
”Det går helt enkelt inte att fiska upp mer ur haven”, slår han fast.
Resultatet är en cirkelgång som undergräver den odlade fiskens miljömässiga fördelar.
Ju mer vattenbruket växer, desto större blir trycket på redan hårt ansatta bestånd av vildfisk, är resonemanget.
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Går längre i näringskedjan
Douglas Martins lösning är att gå längre ner i näringskedjan, hela vägen till mikroalger.
Fet fisk producerar egentligen inte omega-3 själv, utan lagrar ämnet från de alger den äter.
”Det är faktiskt algerna som producerar omega-3-fettsyrorna”, säger Martin till Euronews Earth. ”Om man kan producera och odla dessa alger kan man få fram omega-3 utan att behöva gå via hela näringskedjan.”
Som så ofta är kostnaden problemet. Att odla alger med högkvalitativa råvaror gör kalkylen ohållbar.
Mialgaes lösning är att använda industriella biprodukter med lågt värde som näringskälla för algerna, mer konkret flytande restprodukter från skotska whiskydestillerier.
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Åtta procents alkoholhalt
Vid whiskytillverkning uppstår en vätska med åtta procents alkoholhalt, varifrån alkoholen sedan utvinns.
De återstående 92 procenten – som produceras i miljarder liter varje år runt om i Skottland – utgör till stor del avfall med lågt värde.
Mialgae matar algceller med denna vätska i stora tankar av rostfritt stål och skördar sedan den biomassa som bildas, vilken används som en direkt ersättning för fiskmjöl och fiskolja.
”Påminner om ölbryggning”
”Det påminner lite om ölbryggning”, förklarar Martin med ännu en alkoholhaltig parallell.
”Man tar en liten mängd algceller, blandar dem med biprodukter från whiskytillverkningen och vissa andra ingredienser i stora tankar av rostfritt stål, och låter sedan algerna livnära sig på detta.”
Företaget bygger just nu sin första anläggning för fullskalig kommersiell produktion.
Enligt Martin kommer den att producera tusentals ton per år, en betydande mängd, men ändå bara en bråkdel av den globala efterfrågan.
”Inom omega-3-branschen är det en bra början, men bara en droppe i havet”, säger han till Euronews Earth. ”Så vi har fortfarande många fiskar kvar att rädda.”