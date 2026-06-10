En ny EU-riskvärdering sänker gränserna för vad som är en säker nivå för dioxin och PCB. Det påverkar hur mycket fisk och kött vi bör äta.
Sänker gränsvärden: Så farligt är kött och fisk
Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet Efsa har i dag publicerat sin uppdaterade riskvärdering av dioxin och PCB.
I riskvärderingen sänker Efsa nivån för hur mycket man kan utsättas för av dessa ämnen utan risk för att hälsan påverkas.
Dioxin och PCB är gifter som fått stor spridning i miljön och människor får i sig dem främst via maten.
Ämnena är fettlösliga, mycket svåra att bryta ner och finns främst i feta animaliska livsmedel som fet fisk, kött och feta mejeriprodukter.
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Sänker veckointaget
Efsas nya riskvärdering innebär en sänkning av det tolerabla veckointaget av dioxin och PCB, det vill säga hur mycket man i genomsnitt kan äta varje vecka en hel livstid utan risk för att hälsan påverkas negativt.
Människor är olika känsliga beroende på ålder och kön. De som är allra känsligast är foster och spädbarn, och Efsas tolerabla veckointag är framtaget för att skydda dessa.
De tidigare gränsvärdena sattes 2018. Det nya värdet lutar sig mot en annan studie och andra beräkningar.
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”Så lite som möjligt”
”Att det föreslås en sänkning av värdet beror framför allt på att man har viktat giftigheten hos de olika ämnena på ett nytt sätt och använt en annan matematisk metod än tidigare”, säger Emma Halldin Ankarberg, toxikolog och enhetschef hos Livsmedelsverket.
”Men det här bekräftar tidigare kunskap, nämligen att vi ska försöka få i oss så lite dioxin och PCB som möjligt.”
Dioxin och PCB lagras i kroppen under hela livet. Att utsättas för höga halter under fosterstadiet och nyföddhetsperioden kan bland annat påverka spermiekvaliteten vid vuxen ålder, sköldkörtelns hormoner och tandemaljen.
Ämnena misstänks också kunna påverka hjärnans utveckling, immunförsvaret samt orsaka cancer, skriver Livsmedelsverket.
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”Ät varierat – följ de råd som ges”
”Det bästa sättet att förhindra att man får i sig för mycket av dessa ämnen är att äta varierat och att följa Livsmedelsverkets råd”, säger Emma Halldin Ankarberg.
Efsas nya riskvärdering ska nu hanteras av EU-kommissionen och nationella myndigheter.
Det kan komma att innebära att nuvarande EU-gemensamma gränsvärden för hur mycket olika livsmedel får innehålla av dessa ämnen revideras.
Just nu värderar Efsa även fördelarna med att äta fisk jämfört med riskerna med miljögifter, som exempelvis dioxiner och PCB.
Det arbetet beräknas vara färdigt inom ett par år, enligt Livsmedelsverket.
”Efsas risk- och nyttovärdering av fisk kommer att kunna utgöra ett av underlagen för framtida nationella kostråd”, säger Emma Halldin Ankarberg.