Sänker gränsvärden: Så farligt är kött och fisk

”Så lite som möjligt”

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”Att det föreslås en sänkning av värdet beror framför allt på att man har viktat giftigheten hos de olika ämnena på ett nytt sätt och använt en annan matematisk metod än tidigare”, säger Emma Halldin Ankarberg, toxikolog och enhetschef hos Livsmedelsverket.

”Men det här bekräftar tidigare kunskap, nämligen att vi ska försöka få i oss så lite dioxin och PCB som möjligt.”

Dioxin och PCB lagras i kroppen under hela livet. Att utsättas för höga halter under fosterstadiet och nyföddhetsperioden kan bland annat påverka spermiekvaliteten vid vuxen ålder, sköldkörtelns hormoner och tandemaljen.

Ämnena misstänks också kunna påverka hjärnans utveckling, immunförsvaret samt orsaka cancer, skriver Livsmedelsverket.

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Fisk och skaldjur. Kategorier som liksom kött och mejeriprodukter kan få nya gränsvärden utifrån säker nivå för dioxin och PCB. (Foto: Adam Ihse/TT)

”Ät varierat – följ de råd som ges”

”Det bästa sättet att förhindra att man får i sig för mycket av dessa ämnen är att äta varierat och att följa Livsmedelsverkets råd”, säger Emma Halldin Ankarberg.

Efsas nya riskvärdering ska nu hanteras av EU-kommissionen och nationella myndigheter.

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Det kan komma att innebära att nuvarande EU-gemensamma gränsvärden för hur mycket olika livsmedel får innehålla av dessa ämnen revideras.

Just nu värderar Efsa även fördelarna med att äta fisk jämfört med riskerna med miljögifter, som exempelvis dioxiner och PCB.

Det arbetet beräknas vara färdigt inom ett par år, enligt Livsmedelsverket.

”Efsas risk- och nyttovärdering av fisk kommer att kunna utgöra ett av underlagen för framtida nationella kostråd”, säger Emma Halldin Ankarberg.

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