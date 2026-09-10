Lyftet för svenska stålföretaget: "Största ordern på 20 år"

Den största enskilda ordern på 20 år. Ordervärde på 300 miljoner – för ett företag med en årsomsättning på 500 miljoner.
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Värmländska Björneborg Steel har säkrat sin största enskilda order på 20 år. Ett avtal med tyska företaget Maschinenfabrik Alfing Kessler är påskrivet och klart.
Under 2027 och 2028 ska Björneborg Steel leverera material för cirka 300 miljoner kronor till Tyskland.
”Vi har en årsomsättning runt 500 miljoner kronor, det sätter ju saker lite bättre i sitt sammanhang”, säger vd Håkan Dedorsson hos VF.
”Det känns otroligt bra. Det här är företagets största enskilda order åtminstone sedan högkonjunkturen 2008.”
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Behöver nyanställda
Nu måste företaget, med i dag 145 anställda, nyanställda. I första läget handlar det om 15 nya medarbetare men det kommer att fyllas på.
”Inom tre år kan det bli ytterligare 40”, säger Håkan Dedorsson hos VF.
Tyska Alfing Kessler är en av Björneborg Steels mest långvariga affärsrelationer. Företagen har samarbetat ett par decennier.
Tillverkningen i Tyskland handlar om vevaxlar till fordonsindustrin, bland annat Bugatti, men de senaste åren har en ny produktkategori blivit allt viktigare.
Det gäller vevaxlar i jätteformat till de motorer som används för att framställa el till de gigantiska datacenter som etableras inte minst i USA.
Nya datacenter marknaden
”Det byggs många sådana center just nu, bland annat för att hantera all datakraft som behövs till AI-teknologin. De centren får dock inte kopplas upp mot de befintliga elnäten, för då skulle näten krascha”, berättar Håkan Dedorsson hos VF.
”I stället byggs förbränningsmotorer för produktion av egen el. De försörjs ofta med naturgas. Det är väldigt stora maskiner och vevaxlarna blir dimensionerade därefter.”
USA och Kina är i framkant men nu växer marknaden även i Europa, konstaterar Björneborg Steels vd.
”Alfing Kessler är en av de allra största i det här gebitet, och den här ordern innebär en fördubbling av deras kontraktsvolym mot oss jämfört med 2026. En fyrdubbling jämfört med 2025.”
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”Det ser ljust ut”
Rent konkret behöver man nu nyanställda 15 operatörer och förstärka skiftlagen för att klara den utökade produktionen. Även maskinbearbetningen ska dimensioneras upp.
”Det ser ljust ut. Vi har redan innan den här ordern anställt ett tiotal under 2026 och ligger nu på 145 anställda. Om vi tittare ytterligare tre år framåt kommer vi troligen behöva ta in ett 40-tal till utöver de som nu nyanställs”, avslutar en nöjd Håkan Dedorsson.