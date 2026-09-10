Lyftet för svenska stålföretaget: "Största ordern på 20 år"

Under 2027 och 2028 ska Björneborg Steel leverera material för cirka 300 miljoner kronor till Tyskland.

”Vi har en årsomsättning runt 500 miljoner kronor, det sätter ju saker lite bättre i sitt sammanhang”, säger vd Håkan Dedorsson hos VF.

”Det känns otroligt bra. Det här är företagets största enskilda order åtminstone sedan högkonjunkturen 2008.”

Nytt avtal: Wallenbergs krutfabrik närmar sig. Dagens PS

Behöver nyanställda

Nu måste företaget, med i dag 145 anställda, nyanställda. I första läget handlar det om 15 nya medarbetare men det kommer att fyllas på.

”Inom tre år kan det bli ytterligare 40”, säger Håkan Dedorsson hos VF.

Tyska Alfing Kessler är en av Björneborg Steels mest långvariga affärsrelationer. Företagen har samarbetat ett par decennier.

Tillverkningen i Tyskland handlar om vevaxlar till fordonsindustrin, bland annat Bugatti, men de senaste åren har en ny produktkategori blivit allt viktigare.

ANNONS

Det gäller vevaxlar i jätteformat till de motorer som används för att framställa el till de gigantiska datacenter som etableras inte minst i USA.

Varningen: ”Investerarna har blivit för bekväma”. Dagens PS