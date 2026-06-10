Forskare: Därför blir du smartare av kärlek

”Räcker inte att se”

”Våra resultat tyder på att det inte räcker att bara se sociala signaler. Själva interaktionen, att den andra individen reagerar på dig i realtid, verkar vara viktig för hjärnans utveckling”, säger Olivia Carmstedt, forskare vid Stockholms universitet, hos Forskning.se.

Forskargruppen vid Zoologiska institutionen undersökte hur sociala erfarenheter påverkar hjärnans utveckling hos unga guppyer.

Under 20 dagar fick fiskarna växa upp med antingen visuell kontakt med levande fiskar, videoinspelningar av fiskar eller mycket begränsad social kontakt.

Resultaten visar att guppyer som haft direkt kontakt med andra fiskar utvecklade hjärnor som var nästan 6 procent större än hos fiskar som bara såg filmade artfränder på en skärm.

De hade även större luktbulber, ett hjärnområde kopplat till social informationsbearbetning.

Smartare av att umgås. Kärlek och vänskap, sociala relationer får hjärnan att växa. I vart fall i en ny studie av guppyer som fått umgås. (Foto: Pressbild forskning.se)

Se på skärm? Duger inte

Och – det här är det intressanta för en skärmberoende mänsklig värld – hjärnorna hos de fiskar som bara mötte andra fiskar på en skärm utvecklades inte alls på samma sätt.

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I stället liknade deras hjärnor mer hjärnorna hos fiskar med minimal social kontakt.

Faktum är att studien delvis inspirerats av den växande oron kring hur ökande mängder passiv skärmanvändning kan påverka hjärnans utveckling hos människor, särskilt barn.

Många studier på människor visar ett samband mellan skärmanvändning och hjärnans utveckling, men de kan inte säkert visa vad som orsakar vad.

”Fiskar är utmärkta modeller för att studera hjärnans plasticitet eftersom deras hjärnor fortsätter att utvecklas genom hela livet”, konstaterar Niclas Kolm, professor vid Zoologiska institutionen i Stockholm.

”Även om människor och fiskar förstås är mycket olika visar studien att social interaktion kan påverka hjärnans utveckling hos ryggradsdjur.”

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