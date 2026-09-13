Mannen i Samsungs nya reklamfilm heter Tim Cook, bär glasögon och säger att framtiden är här. Han är fastighetsmäklare på Nya Zeeland, och Apple kan knappast göra något åt saken.
Samsung anställde en riktig Tim Cook för att reta Apple
Den 11 september, två dygn efter att Apple visade upp sin första vikbara telefon iPhone Duo, publicerade Samsung Nya Zeeland en film på Instagram med texten ”Tim Cook has an announcement. And for once, it’s about Galaxy”.
Sedan kliver en man i glasögon och dämpad tröja in i bild och presenterar sig, enligt The Verge: ”Hi. I’m Tim Cook, from Palmy”.
Palmy är Palmerston North, en stad på Nya Zeelands nordö. Där jobbar Tim Cook som mäklare på Harcourts, rapporterar Notebookcheck.
I filmen håller han upp en Galaxy Z Fold 8 och levererar repliker som lånats rakt ur Apples egna lanseringsfilmer. ”The future is here.” ”With this phone everything changes.”
Slutet är en signatur: ”Best phone I’ve ever had. You can quote me. Tim Cook from Palmerston North.”
Den andre Tim Cook, han som lämnade vd-posten på Apple den 1 september och blev styrelseordförande, har inte kommenterat.
Sju års försprång som krymper
Skämtet har en allvarlig botten. Samsung släppte sin första Galaxy Fold 2019 och har haft kategorin nästan för sig själv i sju år. Trots det står vikbara telefoner för omkring 2 procent av den globala smartphoneförsäljningen, enligt Counterpoint Research.
Nu kommer Apple. iPhone Duo kostar från 1 999 dollar och släpps den 23 oktober. Galaxy Z Fold 8 presenterades den 22 juli, väger 201 gram och kostar cirka 20 000 kronor i Sverige.
Samsung har byggt marknaden, och risken är att Apple gör den stor. Counterpoint räknar med att Apple tar 25 procent av de vikbara telefonerna redan i år och 40 procent nästa år.
Det förklarar tonläget. Några timmar efter Apples event jämförde Samsungs amerikanska X-konto iPhone Duo med gamla matrester och skrev till språkappen Duolingo att ”de kopierade oss också”.
Först stal man ansiktet, nu namnet
Att låna konkurrentens frontfigur är en beprövad genre. 2016 klev Paul Marcarelli, mannen bakom Verizons ”Can you hear me now?”, in i en gul tröja för Sprint.
2021 hyrde Intel in Justin Long, från Apples reklamfilm ”I’m a Mac” från 2006 till 2009, och lät honom öppna med ”Hello, I’m a… Justin. Just a real person doing a real comparison between Mac and PC”.
Samsung tar nästa steg. De lånar inte ansiktet. De lånar namnet, och namnet råkar tillhöra en man som juridiskt sett bara är sig själv.
Svensk lag skyddar personen, inte namnet
Hade filmen gjorts för svensk publik hade den hamnat i en gråzon. Lagen om namn och bild i reklam från 1978 är kort och tydlig: ”Näringsidkare får icke vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet använda framställning i vilken annans namn eller bild utnyttjas utan dennes samtycke.”
Påföljden är böter plus skäligt vederlag till den som utnyttjats.
Frågan en domstol skulle behöva svara på är vems namn Samsung utnyttjar. Mäklaren har sagt ja. Men glasögonen, tröjan och keynote-tonen är valda för att publiken ska tänka på någon annan.
Om det är den andre Tim Cook som säljer telefonen, hjälper det inte att mäklaren skrivit på.
Apple lär inte pröva saken. Bolaget svarar sällan på Samsungs reklam, och en stämning skulle ge filmen mer spridning än Samsung kan köpa.
SD har 348 Magdalena Andersson att välja på
Lagen har dessutom ett hål som är extra intressant just i dag, när vallokalerna är öppna. Den gäller näringsidkare som marknadsför varor och tjänster.
Politiska partier säljer varken telefoner eller tjänster, och marknadsföringslagen omfattar inte politiskt material, enligt Konsumentverket.
Inget hindrar därför Socialdemokraterna från att i valrörelsen 2030 låta en Jimmie Åkesson stå framför en vit bakgrund och säga att han röstar på Magdalena. Eller SD från att låta en Magdalena Andersson förklara varför hon byter till Ulf.
Tillgången skiljer sig dock. Hitta.se listar 348 personer som heter Magdalena Andersson i Sverige, 28 som heter Jimmie Åkesson, 5 som heter Ulf Kristersson och 3 som heter Ebba Busch. Socialdemokraterna har alltså 28 Åkessons att provfilma.
Den som vill kontra med en Ebba Busch får ringa till tre personer och hoppas att någon av dem är kristdemokrat.
Var gränsen går är i slutänden inte en juridisk fråga utan en fråga om publiken. Skrattar den åt Tim Cook från Palmy, eller åt Tim Cook från Cupertino? Samsung satsar på det senare.
Mäklaren i Palmerston North har fått sina femton minuter av kändisskap och en telefon som, enligt honom själv, är den bästa han någonsin haft.
Det är mer än de flesta får ut av att heta som någon annan.