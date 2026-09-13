Samsung anställde en riktig Tim Cook för att reta Apple

Först stal man ansiktet, nu namnet

Att låna konkurrentens frontfigur är en beprövad genre. 2016 klev Paul Marcarelli, mannen bakom Verizons ”Can you hear me now?”, in i en gul tröja för Sprint.

2021 hyrde Intel in Justin Long, från Apples reklamfilm ”I’m a Mac” från 2006 till 2009, och lät honom öppna med ”Hello, I’m a… Justin. Just a real person doing a real comparison between Mac and PC”.

Samsung tar nästa steg. De lånar inte ansiktet. De lånar namnet, och namnet råkar tillhöra en man som juridiskt sett bara är sig själv.

Svensk lag skyddar personen, inte namnet

Hade filmen gjorts för svensk publik hade den hamnat i en gråzon. Lagen om namn och bild i reklam från 1978 är kort och tydlig: ”Näringsidkare får icke vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet använda framställning i vilken annans namn eller bild utnyttjas utan dennes samtycke.”

Påföljden är böter plus skäligt vederlag till den som utnyttjats.

Frågan en domstol skulle behöva svara på är vems namn Samsung utnyttjar. Mäklaren har sagt ja. Men glasögonen, tröjan och keynote-tonen är valda för att publiken ska tänka på någon annan.

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Om det är den andre Tim Cook som säljer telefonen, hjälper det inte att mäklaren skrivit på.

Apple lär inte pröva saken. Bolaget svarar sällan på Samsungs reklam, och en stämning skulle ge filmen mer spridning än Samsung kan köpa.

SD har 348 Magdalena Andersson att välja på

Lagen har dessutom ett hål som är extra intressant just i dag, när vallokalerna är öppna. Den gäller näringsidkare som marknadsför varor och tjänster.

Politiska partier säljer varken telefoner eller tjänster, och marknadsföringslagen omfattar inte politiskt material, enligt Konsumentverket.

Inget hindrar därför Socialdemokraterna från att i valrörelsen 2030 låta en Jimmie Åkesson stå framför en vit bakgrund och säga att han röstar på Magdalena. Eller SD från att låta en Magdalena Andersson förklara varför hon byter till Ulf.

Tillgången skiljer sig dock. Hitta.se listar 348 personer som heter Magdalena Andersson i Sverige, 28 som heter Jimmie Åkesson, 5 som heter Ulf Kristersson och 3 som heter Ebba Busch. Socialdemokraterna har alltså 28 Åkessons att provfilma.

Den som vill kontra med en Ebba Busch får ringa till tre personer och hoppas att någon av dem är kristdemokrat.

Var gränsen går är i slutänden inte en juridisk fråga utan en fråga om publiken. Skrattar den åt Tim Cook från Palmy, eller åt Tim Cook från Cupertino? Samsung satsar på det senare.

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Mäklaren i Palmerston North har fått sina femton minuter av kändisskap och en telefon som, enligt honom själv, är den bästa han någonsin haft.

Det är mer än de flesta får ut av att heta som någon annan.