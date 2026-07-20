Stan där fiskarna är helt under isen

Där och då avslöjades vad de menar bara kan beskrivs som ”en undervattensstad”, en enorm lek- och yngelkoloni som täcker en yta ungefär lika stor Orlando i Florida.

Utbrett över havsbotten fanns uppskattningsvis 60 miljoner bon, alla byggda och vaktade av genomskinliga antarktiska isfiskar med frostskyddsmedel i blodet.

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Jagas av sälar

Samtidigt är denna undervattensstad platsen för en kamp för överlevnad, eftersom hungriga weddellsälar hela tiden är på jakt där, skriver Times of India.

Den enorma kolonin ligger i södra Weddellhavet, en av jordens mest svårtillgängliga marina miljöer.

Kolonin upptäcktes först under en expedition 2021. Det forskarlaget kunde med hjälp av ett system som kallas Ofobs, visa en häpnadsväckande koncentration av bon över en yta av 240 kvadratkilometer.

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