60 miljoner bon men inte för människor. Ändå är ”en undervattensstad” forskare hittat långt under Antarktis is.
Stan där fiskarna är helt under isen
Dold under hundratals meter av antarktisk is, finns en av planetens märkligaste naturfenomen.
Efter att ha borrat sig genom Filchner-ishyllan skickade forskare ner en autonom undervattensrobot i det mörka vattnet under isen.
Där och då avslöjades vad de menar bara kan beskrivs som ”en undervattensstad”, en enorm lek- och yngelkoloni som täcker en yta ungefär lika stor Orlando i Florida.
Utbrett över havsbotten fanns uppskattningsvis 60 miljoner bon, alla byggda och vaktade av genomskinliga antarktiska isfiskar med frostskyddsmedel i blodet.
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Jagas av sälar
Samtidigt är denna undervattensstad platsen för en kamp för överlevnad, eftersom hungriga weddellsälar hela tiden är på jakt där, skriver Times of India.
Den enorma kolonin ligger i södra Weddellhavet, en av jordens mest svårtillgängliga marina miljöer.
Kolonin upptäcktes först under en expedition 2021. Det forskarlaget kunde med hjälp av ett system som kallas Ofobs, visa en häpnadsväckande koncentration av bon över en yta av 240 kvadratkilometer.
60 miljoner bon
Forskarna uppskattade att där fanns omkring 60 miljoner aktiva bon, vilket gör det till den största häckningskoloni för fisk som någonsin upptäckts.
Kolonin består av arten ”Neopagetopsis ionah”, en sorts isfisk och en av Antarktis mest ovanliga fiskarter.
Isfiskar är kända för att sakna hemoglobin, det röda protein som transporterar syre i blodet hos nästan alla andra ryggradsdjur. Detta gör att deras blod ser nästan genomskinligt ut.
De producerar också speciella frostskyddande glykoproteiner som förhindrar att iskristaller bildas i kroppen, vilket gör att de kan överleva i havsvatten med temperaturer under sötvattnets normala fryspunkt.
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Något varmare vatten
Mätningar visar att modifierat varmt djuphavsvatten, som strömmar genom Filchner-rännan, håller havsbotten under kolonin upp till 2 grader Celsius varmare än det omgivande vattnet på botten.
Även om temperaturen fortfarande ligger nära fryspunkten, verkar denna lilla skillnad vara tillräcklig för att skapa ideala förutsättningar för isfisken.
Enligt doktor Autun Purser och hans kollegor utgör lekplatsen inte bara den största kända lekplatsen för fisk på jorden, utan även en av de mesta koncentrationerna av marin biomassa i Antarktis.
Eftersom miljontals lekande fiskar samlas på en och samma plats varje år anser forskarna att området bör utökas med naturskydd.