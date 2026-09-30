Nu berättar maten själv hur färsk den är

Snart kan produkten finnas i kyldisken i din livsmedelsbutik och hjälpa dig samtidigt som den minskar matsvinnet.

I dag är det så att bäst före-märkningen på kött och fisk inkluderar en säkerhetsmarginal på 20-30 procent.

Rent konkret innebär det att en vara med tio dagars hållbarhet anges ha åtta dagars.

Orsaken till marginalerna är olika faktorer som är svåra att kontrollera – en bruten kylkedja efter att produkten lämnat fabrik eller att kvalitén på råvaran kan variera.

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”Uppfattas som en skarp gräns”

Det är det här Innoscentia vill ändra på. Henrik Nilsson, vd för företaget med en bakgrund hos Ecolean och Tetra Pak, konstaterar att många konsumenter uppfattar bäst före-datumet som en skarp gräns.

”Bäst före-datum återspeglar egentligen inte om produkten är bra eller dålig, utan är bara är en rekommendation. Det leder till att mycket mat kastas hos konsumenten i onödan. Bäst före-datum innebär också ett kortare säljfönster hos handeln”, påpekar Henrik Nilsson hos JA.

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