En ny svensk innovation revolutionerar bäst före-märkningen. Med hjälp av en sensor kan maten själv visa hur färsk den är.
Nu berättar maten själv hur färsk den är
En svensk innovation kan förändra bäst före-märkningen i våra matbutiker radikalt. Lund-baserade Innoscentia har utvecklat en sensor som genom färgförändring visar den faktiska färskheten hos kött och fisk.
Snart kan produkten finnas i kyldisken i din livsmedelsbutik och hjälpa dig samtidigt som den minskar matsvinnet.
I dag är det så att bäst före-märkningen på kött och fisk inkluderar en säkerhetsmarginal på 20-30 procent.
Rent konkret innebär det att en vara med tio dagars hållbarhet anges ha åtta dagars.
Orsaken till marginalerna är olika faktorer som är svåra att kontrollera – en bruten kylkedja efter att produkten lämnat fabrik eller att kvalitén på råvaran kan variera.
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”Uppfattas som en skarp gräns”
Det är det här Innoscentia vill ändra på. Henrik Nilsson, vd för företaget med en bakgrund hos Ecolean och Tetra Pak, konstaterar att många konsumenter uppfattar bäst före-datumet som en skarp gräns.
”Bäst före-datum återspeglar egentligen inte om produkten är bra eller dålig, utan är bara är en rekommendation. Det leder till att mycket mat kastas hos konsumenten i onödan. Bäst före-datum innebär också ett kortare säljfönster hos handeln”, påpekar Henrik Nilsson hos JA.
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Liten sensor på förpackningen
För att lösa problematiken har Innoscentia utvecklat en liten sensor, vilken fästs i förpackningen.
När livsmedel bryts ned bildas olika ämnen och det är de biomarkörerna Innoscentias produkt mäter.
Känner sensorn att nedbrytningsprocessen gått så långt att produkten inte bör ätas, signalerar den det genom att ändra färg.
”I början kommer vår produkt vara ett komplement till bäst före-datumet. När man står vid kylskåpet en dag efter bäst före-datumet och undrar om man fortfarande kan äta en produkt, så ger den svaret”, säger Henrik Nilsson.
”På sikt ser vi att vår sensor kan ersätta bäst före-systemet vi har i dag, som skapar mycket förvirring och matsvinn.”
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”Mindre än sju procent dyrare”
Vilken prispåverkan sensorn kommer att ha vill inte Henrik Nilsson uttala sig om.
”I förhållande till vad du betalar för kött och fisk i dag, så kommer sensorn inte påverka priset, en laxsida kostar ju 200–250 kronor”, påpekar han hos JA.
”I de studier vi gjort, så säger konsumenterna att de är villiga att betala sju procent mer för en produkt som ligger i en förpackning med den här sensorn. Och priset ligger under det.”
Innoscentias produkt erövrade tidigare i år en bronsmedalj i Save Food Design Awards vid Interpack, världens ledande mässa för förpacknings- och processteknik.
I höst ska en kommersiell validering av produkten, i hela kedjan från producent till konsument, genomföras.
Ambitionen är sedan att sensorn ska kunna lanseras på bred front under 2027.
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