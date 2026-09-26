Storpublik och första hummern såld för 53 000 kronor kilot. Nu blir det rättsligt efterspel. Göteborgs fiskauktion är anmäld för djurplågeri.
Fiskauktion anmäld för djurplågeri efter tv-premiär
Det var dåligt väder, snålblåst och från SMHI en gul varning för kuling med flera larm från sjön.
Det hindrade inte Göteborgs fiskauktion från att kunna genomföra auktionen på årets första hummer.
Förra årets premiärhummer såldes till ett kilopris av 51 000 kronor, men det slog man nu.
Auktionen budade upp priset till 53 000 kronor kilot och Roger Thilander, vd för Göteborgs fiskauktion, var nöjd.
”Det var ju jättebra. Det är alltid svårt att veta inför en auktion. Men det var många som bjöd. Det var upp emot 200 på plats”, säger Thilander hos GP.
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Pengarna till sjöräddning
Köpare av årets första hummer var Sjömat Group och det mesta av pengarna går till Sjöräddningen.
Christian von der Lancken, vd för Sjömat, berättade efter auktionen att hummern ska få fortsätta göra gott.
”Vi har ambitionen att ta hummern vidare till Ljungskiles havsdelikatesser där den ska vara en del av Mustaschkampen. Så det blir en vända välgörenhet till”, förklarar han hos GP.
Efter premiären fortsätter hummerförsäljningen i Fiskhamnen, men på andra prisnivåer.
”Nu är det med normala priser, de kommande humrarna kan gå på runt 800 och 1 000 kronor kilot innan det stabiliserar sig ytterligare”, säger Roger Thilander.
Anmäler till länsstyrelsen
Premiären och auktionen är ändå inte helt avslutad. Djurskyddet Sverige har anmält hummerpremiären till länsstyrelsen och kallar det hela ”tv-sänt djurplågeri”.
”Hummern låg i en torr trälåda och för att visa hummern för tv-tittarna lyfte TV4:s reporter upp den sprattlande hummern mot kameran”, skriver Djurskyddet i ett pressmeddelande.
”En hummer kan överleva en kort stund på land om gälarna hålls fuktiga. Men den kan inte andas ren luft. Forskning visar att luftkontakt, syrebrist och hantering orsakar stress och lidande”, tillägger man.
Sammanfattningen? ”Årets första hummer är inte underhållning. Det är ett djur som far illa. Därför anmäler vi Göteborgs fiskauktion till länsstyrelsen.”
Djurskyddet Sverige vill även se ett stopp för att humrar säljs levande och även ett förbud mot att humrar kokas levande.
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Stabilt läge för svensk hummer
Hummerbeståndet bedöms som stabilt inför årets säsong, enligt Havs- och vattenmyndigheten.
07.00 21 september, nästa år 27 september, är datumen för hummerpremiären, det vill säga första måndagen efter 20 september varje år.
För hobbyfiskare är det max sex hummertinor som gäller, för yrkesfiskare är reglerna naturligtvis annorlunda.
I övrigt konstaterar myndigheten på sin hemsida att ”endast svenska medborgare eller den som är stadigvarande bosatt i Sverige får fiska hummer”.
Utländska medborgare kan få fiska hummer, men då ”endast fiska med handredskap”.
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