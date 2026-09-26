Fiskauktion anmäld för djurplågeri efter tv-premiär

Förra årets premiärhummer såldes till ett kilopris av 51 000 kronor, men det slog man nu.

Auktionen budade upp priset till 53 000 kronor kilot och Roger Thilander, vd för Göteborgs fiskauktion, var nöjd.

”Det var ju jättebra. Det är alltid svårt att veta inför en auktion. Men det var många som bjöd. Det var upp emot 200 på plats”, säger Thilander hos GP.

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Pengarna till sjöräddning

Köpare av årets första hummer var Sjömat Group och det mesta av pengarna går till Sjöräddningen.

Christian von der Lancken, vd för Sjömat, berättade efter auktionen att hummern ska få fortsätta göra gott.

”Vi har ambitionen att ta hummern vidare till Ljungskiles havsdelikatesser där den ska vara en del av Mustaschkampen. Så det blir en vända välgörenhet till”, förklarar han hos GP.

Efter premiären fortsätter hummerförsäljningen i Fiskhamnen, men på andra prisnivåer.

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”Nu är det med normala priser, de kommande humrarna kan gå på runt 800 och 1 000 kronor kilot innan det stabiliserar sig ytterligare”, säger Roger Thilander.

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