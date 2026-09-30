Utredning: Staten bör ta över flygplatser

De nio flygplatserna staten bör ta över är Arvidsjaur, Gällivare, Halmstad, Jönköping, Kalmar, Skellefteå, Stockholm Skavsta, Sundsvall och Örebro.

Fler flyglinjer än i dag bör också ges allmän trafikplikt. Och om den kommersiella flygtrafiken minskas betydligt eller upphör, bör staten upphandla mer flygtrafik, föreslår han.

Om Brommas framtid kommer inget förslag.

”Man bör se hur reguljärflyget respektive elflyget utvecklas för att ta ett par exempel innan man tar definitiv ställning”, säger Anders Flanking i ett pressmeddelande.