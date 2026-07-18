Den brittiska regeringen ska satsa på att få fjäderfäsektorn att växa starkt. Nu varnar kritiker för att det hotar brittisk säkerhet.
Hönsen som är ett säkerhetshot
Den brittiska regeringens satsning på livsmedelstrygghet och ökad självförsörjning, anses vara beroende av import av djurfoder.
Därmed blir tillväxtplanen en risk för den nationella säkerheten, menar kritiker.
Tidigare i juli sade miljöminister Emma Reynolds att nyckeln till ökad livsmedelstrygghet är att konsumera mer brittiska produkter.
Hon sade att det är därför regeringen inrättat ”Farming and Food Partnership Board”, förklarade hon.
”Jag vill se oss anvä.nda statens olika verktyg och rådet för att verkligen öka livsmedelsproduktionen i Storbritannien”, sade ministern.
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Vill luckra upp lagarna
The Guardian har tidigare avslöjat att regeringen är i färd med att skriva om planregler, för att underlätta stora djurfabriker för intensiv djurhållning, trots farhågor kring vatten och luft samt lokalt motstånd.
Miljöministern har dessutom konstaterat att ett av de större hindren för mer fjäderfä-produktion är restriktioner i plan- och bygglagar.
Nu får regeringens planer kritik, bland annat från Sustain, en allians för bättre mat och jordbruk.
”Intensiv fjäderfä-uppfödning är extremt resurskrävande, miljöbelastande och ineffektiv, så den kan aldrig vara en lösning för livsmedelsförsörjningen”, säger Sustains kampanjchef Ruth Westcott hos The Guardian.
”En risk – ingen lösning”
Därför är planen på mer brittiskt fjäderfä en risk för livsmedelssäkerheten snarare än en lösning.
Caff, Communities Against Factory Farmin, är också emot. Där vill man att regeringen ska skrota planerna och i stället satsa på brittiska proteinkällor som baljväxter, nötter och bönor.
”Regeringens egen analys av den nationella säkerheten varnar för att ’djurhållning på nuvarande nivåer inte är hållbar utan import. Soja från Sydkorea utgör 18 procent av det producerade djurfodret’”, påpekar Maya Pardo hos Caff.
”Förutom att Amazonas regnskog skövlas för att föda upp kycklingar i industriell skala, gör det stora beroendet av foderimport oss även sårbara för störningar i leveranskedjor och ekosystemkollaps, vilket är en fråga om nationell säkerhet.”
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Varningen: ”Riskerna ökar”
Förra månaden presenterade regeringen en färdplan för jordbruket med en långsiktig vision för sektorn de kommande 25 åren.
Planen betonar vikten av livsmedelsförsörjning och varnar för att geopolitisk instabilitet, klimatkrisen, miljöförstöring och störningar i leveranskedjorna redan påverkar landets livsmedelsförsörjning.
Det varnades för att detta kan öka risken för ”kraftiga prischocker på livsmedel” och, i vissa ”extrema situationer, leda till minskad tillgång på vissa livsmedel”.
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