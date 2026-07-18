Hönsen som är ett säkerhetshot

Tidigare i juli sade miljöminister Emma Reynolds att nyckeln till ökad livsmedelstrygghet är att konsumera mer brittiska produkter.

Hon sade att det är därför regeringen inrättat ”Farming and Food Partnership Board”, förklarade hon.

”Jag vill se oss anvä.nda statens olika verktyg och rådet för att verkligen öka livsmedelsproduktionen i Storbritannien”, sade ministern.

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Vill luckra upp lagarna

The Guardian har tidigare avslöjat att regeringen är i färd med att skriva om planregler, för att underlätta stora djurfabriker för intensiv djurhållning, trots farhågor kring vatten och luft samt lokalt motstånd.

Miljöministern har dessutom konstaterat att ett av de större hindren för mer fjäderfä-produktion är restriktioner i plan- och bygglagar.

Nu får regeringens planer kritik, bland annat från Sustain, en allians för bättre mat och jordbruk.

”Intensiv fjäderfä-uppfödning är extremt resurskrävande, miljöbelastande och ineffektiv, så den kan aldrig vara en lösning för livsmedelsförsörjningen”, säger Sustains kampanjchef Ruth Westcott hos The Guardian.

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