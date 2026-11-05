Analysen: Manchester City – för stor för att få falla

Sex andra klubbar illa ute

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I en rapport, sammanställd av Danny F Hill från konsultfirman Virsolus, undersöks de ekonomiska konsekvenserna.

De inkluderar en eller två säsonger utanför Premier League, storleken på böter och deras villkor, samt tillgången till det ekonomiska stöd vid nedflyttning som är normalt.

Det är, naturligtvis, en självklarhet att de klubbar som nyligen sålt spelare till Manchester City – och ännu inte fått hela betalningen – drabbas om klubben hamnar på obestånd.

Sex klubbar står då för cirka 85 procent av de pengar Manchester City ska ut med de närmaste två åren för övergångar.

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Kan ge dominoeffekter

Chelsea är mest utsatt, utifrån klubbens försäljning av Enzo Fernández för 125 miljoner pund i september.

Sedan följer franska Lille (86 miljoner pund för Ayyoub Bouaddi), Everton (60 miljoner pund för Iliman Ndiaye), Nottingham Forest (116 miljoner pund för Elliot Anderson), spanska Palmeiras (64 miljoner pund för Vitor Reis och Allan Elias) samt Bournemouth (62,5 miljoner pund för Antoine Semenyo).

Om City inte kan fullgöra sina betalningar, kan det skapa svårigheter för exempelvis Chelsea att kunna fullgöra sina skyldigheter – om man inte får pengar från Man City.

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Skulle Chelsea få svårt att betala Aston Villa skulle det kunna påverka Aston Villas förmåga att i sin tur göra rätt för sig kontra klubbar de själva är skyldiga pengar och så vidare.

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”En tänkbar utveckling”

”En likviditetskris som sprider sig är ekonomiskt sett en tänkbar utveckling”, konstaterar rapporten.

Men om Man City är ”för stor för att falla”, beror på om klubben skulle hamna under en konkursförvaltare och den vägen dra med sig andra.

Någon sådan domedag ser inte rapporten några belägg för. ”Någon systematisk insolvens har inte påvisats”, heter det om klubben.

Den mest extrema smittoeffekten skulle vara om Manchester City går i konkurs, vilket kan bli aktuellt om klubben utesluts ur Premier League.

Danny F Hill har räknat på hur Man Citys intäkter skulle påverkas av en eller två säsonger utanför Premier League.

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Shejken har slängt in mer pengar

Enligt beräkningarna skulle Manchester City tappa intäkter på 268 miljoner pund vid en nedflyttning.

Första säsongen utanför Premier League får siffran att stiga till 330 miljoner pund. Ett år till så blir beloppet 566 miljoner pund.

Det skulle klubben ändå klara, enligt rapporten – om klubben gör besparingar, säljer spelare och viktigaste ägaren, shejk Mansour, fortsätter stötta.

Det anses sannolikt, inte minst som shejken förra månaden slängde in ytterligare 100 miljoner pund i klubben.

Nästa fråga gäller eventuella böter och där konstaterar rapporten att storleken på böterna inte är avgörande.

Hur böterna ska betala styr mer. En engångsbot på 200 miljoner pund som ska betalas direkt, skulle hårdare än böter på 300 miljoner pund fördelade på fem år.

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Kan tappa 100 miljoner pund mer

Om klubben utesluts ur Premier League och inte får de ”fallskärmspengar” en klubb normalt får vid nedflyttning anstränger det ekonomin ytterligare.

”Fallskärmen” utgör 100 miljoner pund som kan gå förlorade för skandalklubben.

Den ekonomiska rapporten landar i att den enskilt viktigaste faktorn för hur nära Manchester City kommer till att hamna på obestånd är shejk Mansour – och om han tycker det är värt att fortsätta stötta ett fuskverk han redan investerat miljarder pund i.

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