Begreppet har använts i decennier om banker. Nu appliceras det i Premier League på Manchester City. ”Too big to fail”?
Analysen: Manchester City – för stor för att få falla
1984 blev begreppet allmängods och då handlade det om den amerikanska staten och banken Continental Illinois National Bank and Trust Company.
Staten räddade banken. Förklaringen? Den var ”too big to fail”, för stort för att få falla.
Två decennier senare blev begreppet aktuellt igen. Då handlade det ånyo om banker och om regeringen på båda sidor Atlanten, som tog skattebetalarnas pengar för att rädda banker under finanskrisen 2008.
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Bedömer spridningseffekter
Nu handlar det om fotbollsvärlden – och om skandalklubben Manchester City, skyldig på 114 av 115 punkter när det gäller att ha brutit mot ekonomi och regelverk.
Är storklubben för stor för att få falla? City AM har låtit ta fram en ekonomisk modellering, för att undersöka konsekvenserna av ett fall för Manchester City och hur stora spridningseffekterna blir.
En argumentation går ut på att om City straffas hårt hamnar klubben på obestånd.
Eftersom City har skulder på hundratals miljoner pund till andra klubbar – i England och i andra länder – utlöser det en dominoeffekt, som skadar egentligen oskyldiga klubbar.
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Sex andra klubbar illa ute
I en rapport, sammanställd av Danny F Hill från konsultfirman Virsolus, undersöks de ekonomiska konsekvenserna.
De inkluderar en eller två säsonger utanför Premier League, storleken på böter och deras villkor, samt tillgången till det ekonomiska stöd vid nedflyttning som är normalt.
Det är, naturligtvis, en självklarhet att de klubbar som nyligen sålt spelare till Manchester City – och ännu inte fått hela betalningen – drabbas om klubben hamnar på obestånd.
Sex klubbar står då för cirka 85 procent av de pengar Manchester City ska ut med de närmaste två åren för övergångar.
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Kan ge dominoeffekter
Chelsea är mest utsatt, utifrån klubbens försäljning av Enzo Fernández för 125 miljoner pund i september.
Sedan följer franska Lille (86 miljoner pund för Ayyoub Bouaddi), Everton (60 miljoner pund för Iliman Ndiaye), Nottingham Forest (116 miljoner pund för Elliot Anderson), spanska Palmeiras (64 miljoner pund för Vitor Reis och Allan Elias) samt Bournemouth (62,5 miljoner pund för Antoine Semenyo).
Om City inte kan fullgöra sina betalningar, kan det skapa svårigheter för exempelvis Chelsea att kunna fullgöra sina skyldigheter – om man inte får pengar från Man City.
Skulle Chelsea få svårt att betala Aston Villa skulle det kunna påverka Aston Villas förmåga att i sin tur göra rätt för sig kontra klubbar de själva är skyldiga pengar och så vidare.
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”En tänkbar utveckling”
”En likviditetskris som sprider sig är ekonomiskt sett en tänkbar utveckling”, konstaterar rapporten.
Men om Man City är ”för stor för att falla”, beror på om klubben skulle hamna under en konkursförvaltare och den vägen dra med sig andra.
Någon sådan domedag ser inte rapporten några belägg för. ”Någon systematisk insolvens har inte påvisats”, heter det om klubben.
Den mest extrema smittoeffekten skulle vara om Manchester City går i konkurs, vilket kan bli aktuellt om klubben utesluts ur Premier League.
Danny F Hill har räknat på hur Man Citys intäkter skulle påverkas av en eller två säsonger utanför Premier League.
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Shejken har slängt in mer pengar
Enligt beräkningarna skulle Manchester City tappa intäkter på 268 miljoner pund vid en nedflyttning.
Första säsongen utanför Premier League får siffran att stiga till 330 miljoner pund. Ett år till så blir beloppet 566 miljoner pund.
Det skulle klubben ändå klara, enligt rapporten – om klubben gör besparingar, säljer spelare och viktigaste ägaren, shejk Mansour, fortsätter stötta.
Det anses sannolikt, inte minst som shejken förra månaden slängde in ytterligare 100 miljoner pund i klubben.
Nästa fråga gäller eventuella böter och där konstaterar rapporten att storleken på böterna inte är avgörande.
Hur böterna ska betala styr mer. En engångsbot på 200 miljoner pund som ska betalas direkt, skulle hårdare än böter på 300 miljoner pund fördelade på fem år.
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Kan tappa 100 miljoner pund mer
Om klubben utesluts ur Premier League och inte får de ”fallskärmspengar” en klubb normalt får vid nedflyttning anstränger det ekonomin ytterligare.
”Fallskärmen” utgör 100 miljoner pund som kan gå förlorade för skandalklubben.
Den ekonomiska rapporten landar i att den enskilt viktigaste faktorn för hur nära Manchester City kommer till att hamna på obestånd är shejk Mansour – och om han tycker det är värt att fortsätta stötta ett fuskverk han redan investerat miljarder pund i.
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